বাংলাদেশ ক্রিকেট নিষিদ্ধের আবেদন খারিজ করলেন ভারতীয় আদালত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮: ৩৯
আবেদনকারীকে সতর্ক করে দিয়েছেন আদালত। ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বাংলাদেশকে নিষিদ্ধের দাবিতে করা মামলা খারিজ করেছেন দিল্লি হাইকোর্ট। জনস্বার্থে মামলাটি করেছিলেন আইনের একজন ছাত্র। যেটা আমলে নেননি দিল্লি হাইকোর্ট। উল্টো বিদ্রূপের শিকার হতে হয়েছে ওই ছাত্রকে।

ভারতীয় উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের অভিযোগ, সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় ভালো নেই বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা। এই অভিযোগে গত কিছুদিন ধরে ব্যাপক ক্ষোভ জানিয়ে আসছে দেশটির এক শ্রেণির মানুষ। বেশ কিছু বিজেপি নেতাকেও বাংলাদেশবিরোধী বক্তৃতা দিতে দেখা গেছে। একই অভিযোগে বাংলাদেশ ক্রিকেটকে নিষিদ্ধের দাবিতে মামলা করা হয়েছিল।

মামলাটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধান বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায় ও বিচারপতি তেজাস কারিয়ার। এ ধরনের মামলা নেহায়েত সময় নষ্ট বলে উল্লেখ করেন বিচারপতি। একই সঙ্গে আবেদনকারীকে পরবর্তীতে এসব অযৌক্তিক ও নিয়মবহির্ভূত মামলা না করার জন্য সতর্ক করেন।

আবেদনকারীর আইনজীবীকে প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘এটা কী ধরনের আবেদন? আপনি আমাদের বৈদেশিক বিষয়ের ক্ষেত্রে একধরনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে বলছেন। এটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক। দুঃখিত। আমরা খুবই দুঃখিত। আপনি আমাদের বাংলাদেশে তদন্ত করতে বলছেন...আমাদের রিট এখতিয়ার সেখানে যাবে? এই হলো আপনার আবেদন! দয়া করে কিছু ভালো কারণ নিয়ে আসুন। আমাদের দ্বারা কি এমন কোনো রিট জারি করা যেতে পারে?’

বিচারপতি আরও বলেন, ‘একবার ভেবে দেখুন। এই ধরনের আবেদন করে আপনি অপ্রয়োজনীয় বিচারিক সময় নষ্ট করছেন। কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার কারণে বাংলাদেশে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় কোনো রিট বাংলাদেশ হাইকমিশন, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড, আইসিসি এমনকি ভারত সরকারের কাছেও যেতে পারে না। এটা দেখবেন নির্বাহীরা। আপনি যেহেতু একজন ছাত্র, তাই আপনাকে সতর্ক করছি। আমরা আপনার কথা শুনব, তবে কেবল সতর্কতার সঙ্গে। আমরা জানি না আপনি কোথা থেকে এই মামলার খরচ বহন করবেন।’ বিচারপতির ঘোর আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত আবেদনকারী মামলাটি প্রত্যাহার করে নেন।

