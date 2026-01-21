Ajker Patrika
ফুটবল

এক সাবিনার কাছেই উড়ে গেল শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৯: ১৬
৬ গোলেই অবদান রেখেছেন সাবিনা। ছবি: সংগৃহীত

প্রথম ৩ ম্যাচে ২ জয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল বাংলাদেশ নারী দল। লঙ্কানদের বিপক্ষে শুরুটা ছিল তিক্ততায় ভরা। টানা ২ গোলে পিছিয়ে পড়ায় জেগেছিল হারের শঙ্কা। কিন্তু দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে শ্রীলঙ্কাকে বিধ্বস্ত করেছে বাংলাদেশ।

সাফ নারী ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৬-৩ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ব্যাংককের ননথাবুরিতে ৯ গোলের মধ্যে বিরতির পরই হয়েছে পাঁচটি। প্রথমার্ধে দুইবার পিছিয়ে পড়ার পর টানা ২ গোল করে ম্যাচে ফেরে বাংলাদেশ। তাদের হয়ে জোড়া গোল করেন সাবিনা খাতুন ও শ্রীমতি কৃষ্ণা রানী সরকার। এছাড়া একবার করে জাল খুঁজে নেন মাতসুশিমা সুমাইয়া ও মাসুরা পারভীন। নিজে দুই গোল করার পাশাপাশি বাকি সবকটি গোলেই সরাসরি অবদান রাখেন সাবিনা। বলতে গেলে এক সাবিনার কাছেই হেরেছে শ্রীলঙ্কা।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচের ১৩ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। ৩ মিনিট পর দ্বিতীয় গোল হজম করে দলটি। ১৮ মিনিটে সাবিনার গোলে ব্যবধান কমায় বাংলাদেশ। কৃষ্ণার সঙ্গে বল দেওয়া নেওয়া করে লক্ষ্যভেদ করেন এই ফরোয়ার্ড। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে কৃষ্ণার সহায়তায় দ্বিতীয় গোল করেন সাবিনা। সমতায় থেকে বিরতিতে যায় বাংলাদেশ।

বিরতি থেকে ফেরার ৯ মিনিটের মাথায় সাবিনার কর্নার থেকে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশকে এগিয়ে নেন সুমাইয়া। ৩৬ মিনিটে সাবিনার পাস থেকে ব্যবধান বাড়ান কৃষ্ণা। ২ মিনিট পর সাবিনার ক্রস প্রতিপক্ষের গোলরক্ষক ঠেকিয়ে দিলেও ফিরতি বল পেয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন মাসুরা। শেষ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের হয়ে ষষ্ঠ গোল করেন কৃষ্ণা। এবারও অ্যাসিস্ট করেন সাবিনা। ম্যাচ শেষ হওয়ার ঠিক আগে স্কোরলাইন ৬-৩ করে শ্রীলঙ্কা।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলশ্রীলংকা
Google News Icon

