আইসিসিতে বাংলাদেশের ভাগ্যনির্ধারণী সভা শুরু

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ অনেক দিন ধরেই সুতোয় ঝুলছে। লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে যে অনিশ্চয়তা চলছে ১৮ দিন ধরে, সেটার সমাধান করতে আজ এক সভায় বসেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।
আইসিসির এই ভার্চুয়াল বৈঠকে সকল পূর্ণ সদস্য দেশের পরিচালকেরা আছেন। জানা গেছে, আইসিসির চেয়ারম্যান জয় শাহ ছাড়াও সভায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম, বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া, এসএলসি সভাপতি শাম্মী সিলভা, পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি, সিএ চেয়ারম্যান মাইক বেয়ার্ড, জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট সভাপতি তাভেঙ্গা মুকুহলানি, সিডব্লিউআই সভাপতি কিশোর শ্যালো, ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের (সিআই) চেয়ারম্যান ব্রায়ান ম্যাকনিস, নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের (এনজেডসি) প্রতিনিধি রজার টোয়েস, ইসিবির চেয়ারম্যান রিচার্ড থম্পসন, ক্রিকেট সাউথ আরিকার প্রতিনিধি মোহাম্মদ মুসাজি এবং আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) চেয়ারম্যান মিরওয়াইস আশরাফ।
পূর্ণ সদস্য দেশের পরিচালকের পাশাপাশি আইসিসির শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন সঞ্জোগ গুপ্ত (সিইও), আইসিসির ডেপুটি চেয়ারম্যান ইমরান খাজা এবং গৌরব সাক্সেনা (জেনারেল ম্যানেজার, ইভেন্টস), এবং দুই সহযোগী সদস্য পরিচালক মুবাশ্বির উসমানি এবং মাহিন্দা ভাল্লিপুরম। আইসিসির দুর্নীতি দমন প্রধান অ্যান্ড্রু এফগ্রেভও সভায় অংশগ্রহণ করছেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ভারত সফর নিয়ে বিসিবি বারবার যে নিরাপত্তা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, তা দূর করতে এফগ্রেভ গত সপ্তাহে ঢাকায় ছিলেন।
জয় শাহ এই মুহূর্তে দুবাইয়ের পরিবর্তে নামিবিয়ায় অবস্থান করছেন। জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ার যৌথ আয়োজনে চলছে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। আফ্রিকা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ছবি তুলে জয় শাহ পোস্ট করেছেন। নামিবিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এনসিজি) যুব বিশ্বকাপে তরুণদের খেলা দেখে মুগ্ধ আইসিসির চেয়ারম্যান।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ অনেক দিন ধরেই সুতোয় ঝুলছে। লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে যে অনিশ্চয়তা চলছে ১৮ দিন ধরে, সেটার সমাধান করতে আজ এক সভায় বসেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।
আইসিসির এই ভার্চুয়াল বৈঠকে সকল পূর্ণ সদস্য দেশের পরিচালকেরা আছেন। জানা গেছে, আইসিসির চেয়ারম্যান জয় শাহ ছাড়াও সভায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম, বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া, এসএলসি সভাপতি শাম্মী সিলভা, পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি, সিএ চেয়ারম্যান মাইক বেয়ার্ড, জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট সভাপতি তাভেঙ্গা মুকুহলানি, সিডব্লিউআই সভাপতি কিশোর শ্যালো, ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের (সিআই) চেয়ারম্যান ব্রায়ান ম্যাকনিস, নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের (এনজেডসি) প্রতিনিধি রজার টোয়েস, ইসিবির চেয়ারম্যান রিচার্ড থম্পসন, ক্রিকেট সাউথ আরিকার প্রতিনিধি মোহাম্মদ মুসাজি এবং আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) চেয়ারম্যান মিরওয়াইস আশরাফ।
পূর্ণ সদস্য দেশের পরিচালকের পাশাপাশি আইসিসির শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন সঞ্জোগ গুপ্ত (সিইও), আইসিসির ডেপুটি চেয়ারম্যান ইমরান খাজা এবং গৌরব সাক্সেনা (জেনারেল ম্যানেজার, ইভেন্টস), এবং দুই সহযোগী সদস্য পরিচালক মুবাশ্বির উসমানি এবং মাহিন্দা ভাল্লিপুরম। আইসিসির দুর্নীতি দমন প্রধান অ্যান্ড্রু এফগ্রেভও সভায় অংশগ্রহণ করছেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ভারত সফর নিয়ে বিসিবি বারবার যে নিরাপত্তা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, তা দূর করতে এফগ্রেভ গত সপ্তাহে ঢাকায় ছিলেন।
জয় শাহ এই মুহূর্তে দুবাইয়ের পরিবর্তে নামিবিয়ায় অবস্থান করছেন। জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ার যৌথ আয়োজনে চলছে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। আফ্রিকা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ছবি তুলে জয় শাহ পোস্ট করেছেন। নামিবিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এনসিজি) যুব বিশ্বকাপে তরুণদের খেলা দেখে মুগ্ধ আইসিসির চেয়ারম্যান।
প্রথম ৩ ম্যাচে ২ জয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল বাংলাদেশ নারী দল। লঙ্কানদের বিপক্ষে শুরুটা ছিল তিক্ততায় ভরা। টানা ২ গোলে পিছিয়ে পড়ায় জেগেছিল হারের শঙ্কা। কিন্তু দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে শ্রীলঙ্কাকে বিধ্বস্ত করেছে বাংলাদেশ।৬ মিনিট আগে
বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা চলছে ১৮ দিন ধরে। আজ আইসিসি সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে—ভারতে বাংলাদেশ দল না খেললে বিকল্প দল নেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। ব্যাপারটি নিয়ে ভাবতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) এক দিন সময় দিয়েছে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা।১ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বাংলাদেশকে নিষিদ্ধের দাবিতে করা মামলা খারিজ করেছেন দিল্লি হাইকোর্ট। জনস্বার্থে মামলাটি করেছিলেন আইনের একজন ছাত্র। যেটা আমলে নেননি দিল্লি হাইকোর্ট। উল্টো বিদ্রূপের শিকার হতে হয়েছে ওই ছাত্রকে।১ ঘণ্টা আগে
রিয়াল মাদ্রিদে আট বছর খেলে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের অর্জন তো একেবারে কম নয়। দুইবার চ্যাম্পিয়নস লিগ, তিনবার লা লিগাসহ আরও অনেক মেজর টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছেন লস ব্লাঙ্কোসদের হয়ে। কিন্তু আলোর বিপরীতেই যে থাকে অন্ধকার। বাজে পারফরম্যান্সের পাশাপাশি অন্যান্য ঘটনাতেও অসংখ্যবার ভক্ত-সমর্থকদের দুয়োধ্বনির শিকার২ ঘণ্টা আগে