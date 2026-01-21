Ajker Patrika
ক্রিকেট

আইসিসিতে বাংলাদেশের ভাগ্যনির্ধারণী সভা শুরু

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৯: ০৫
আইসিসিতে বাংলাদেশের ভাগ্যনির্ধারণী সভা শুরু
বাংলাদেশের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে সভা চলছে আইসিসিতে। ছবি: ক্রিকইনফো

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ অনেক দিন ধরেই সুতোয় ঝুলছে। লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে যে অনিশ্চয়তা চলছে ১৮ দিন ধরে, সেটার সমাধান করতে আজ এক সভায় বসেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।

আইসিসির এই ভার্চুয়াল বৈঠকে সকল পূর্ণ সদস্য দেশের পরিচালকেরা আছেন। জানা গেছে, আইসিসির চেয়ারম্যান জয় শাহ ছাড়াও সভায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম, বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া, এসএলসি সভাপতি শাম্মী সিলভা, পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি, সিএ চেয়ারম্যান মাইক বেয়ার্ড, জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট সভাপতি তাভেঙ্গা মুকুহলানি, সিডব্লিউআই সভাপতি কিশোর শ্যালো, ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের (সিআই) চেয়ারম্যান ব্রায়ান ম্যাকনিস, নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের (এনজেডসি) প্রতিনিধি রজার টোয়েস, ইসিবির চেয়ারম্যান রিচার্ড থম্পসন, ক্রিকেট সাউথ আরিকার প্রতিনিধি মোহাম্মদ মুসাজি এবং আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) চেয়ারম্যান মিরওয়াইস আশরাফ।

পূর্ণ সদস্য দেশের পরিচালকের পাশাপাশি আইসিসির শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন সঞ্জোগ গুপ্ত (সিইও), আইসিসির ডেপুটি চেয়ারম্যান ইমরান খাজা এবং গৌরব সাক্সেনা (জেনারেল ম্যানেজার, ইভেন্টস), এবং দুই সহযোগী সদস্য পরিচালক মুবাশ্বির উসমানি এবং মাহিন্দা ভাল্লিপুরম। আইসিসির দুর্নীতি দমন প্রধান অ্যান্ড্রু এফগ্রেভও সভায় অংশগ্রহণ করছেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ভারত সফর নিয়ে বিসিবি বারবার যে নিরাপত্তা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, তা দূর করতে এফগ্রেভ গত সপ্তাহে ঢাকায় ছিলেন।

জয় শাহ এই মুহূর্তে দুবাইয়ের পরিবর্তে নামিবিয়ায় অবস্থান করছেন। জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ার যৌথ আয়োজনে চলছে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। আফ্রিকা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ছবি তুলে জয় শাহ পোস্ট করেছেন। নামিবিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এনসিজি) যুব বিশ্বকাপে তরুণদের খেলা দেখে মুগ্ধ আইসিসির চেয়ারম্যান।

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

জাপাকে প্রতীক দিলে রাজশাহীতে নির্বাচন হতে দেব না: এনসিপি নেতা

জাপাকে প্রতীক দিলে রাজশাহীতে নির্বাচন হতে দেব না: এনসিপি নেতা

জাতীয় স্কেলে বেতন পাবেন ইমাম-মুয়াজ্জিন, গেজেট প্রকাশ

জাতীয় স্কেলে বেতন পাবেন ইমাম-মুয়াজ্জিন, গেজেট প্রকাশ

বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিলে আইনি পথ দেখবে বিসিবি

বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিলে আইনি পথ দেখবে বিসিবি

মিরপুরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত কয়েকজন

মিরপুরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত কয়েকজন

সম্পর্কিত

এক সাবিনার কাছেই উড়ে গেল শ্রীলঙ্কা

এক সাবিনার কাছেই উড়ে গেল শ্রীলঙ্কা

ভারতে বাংলাদেশ না খেললে বিশ্বকাপে বিকল্প দল নেবে আইসিসি

ভারতে বাংলাদেশ না খেললে বিশ্বকাপে বিকল্প দল নেবে আইসিসি

আইসিসিতে বাংলাদেশের ভাগ্যনির্ধারণী সভা শুরু

আইসিসিতে বাংলাদেশের ভাগ্যনির্ধারণী সভা শুরু

বাংলাদেশ ক্রিকেট নিষিদ্ধের আবেদন খারিজ করলেন ভারতীয় আদালত

বাংলাদেশ ক্রিকেট নিষিদ্ধের আবেদন খারিজ করলেন ভারতীয় আদালত