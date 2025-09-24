লিটনকে না পেলে ভারত-ম্যাচে বাংলাদেশের অধিনায়ক জাকের

নিজস্ব প্রতিবেদক, দুবাই থেকে
দুবাইয়ে ভারত ম্যাচের আগে লিটন দাসকে নিয়ে যে চিন্তায় পড়েছিল বাংলাদেশ, সেটি ম্যাচের ৬ ঘণ্টা আগেও যায়নি। শেষমেশ লিটনকে না পাওয়া গেলে বিকল্প ভেবে রেখেছে বাংলাদেশ টিম ম্যানেজমেন্ট।
টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্র জানা যায়, নিয়মিত অধিনায়ক লিটন যদি আজ খেলতে না পারেন, সেক্ষেত্রে দলকে নেতৃত্ব দেবেন জাকের আলী। এই টুর্নামেন্টে দলের সহ-অধিনায়ক জাকের।
আইসিসির একাডেমি মাঠে পরশু অনুশীলনের শুরুতে লিটনকে বেশ হাসিখুশিই দেখাচ্ছিল। এশিয়া কাপে দল ভালো খেলছে। তিনি নেতৃত্বও দিচ্ছেন সামনে থেকে। সেই লিটনকে নিয়ে চিন্তার কারণ—চোট। ভারত ম্যাচের আগে তিন দিন বিরতি পেয়েছে বাংলাদেশ। লিটনরা অনুশীলন করেছেন এক দিন। পরশু অনুশীলনের শুরুতে ঠিকঠাকই ছিলেন লিটন। ব্যাটিং অনুশীলনের সময় পাঁজরের পাশের পেশিতে চোট পাওয়ার পর আর ব্যাটিং করেননি তিনি। তখনই নেটের পাশে শুয়ে পড়েন, তাঁকে শুশ্রূষা করতে দেখা যায় দলের ফিজিও বায়েজীদুল ইসলাম ও প্রধান চিকিৎসক দেবাশীষ চৌধুরীকে। টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক বলা হয়, গুরুতর কিছু নয়। কাল দলের যেহেতু অনুশীলন ছিল না, পুরোটা দিন বিশ্রামে কেটেছে। আজ ম্যাচের আগে প্রায় সারাটা দিন থাকছে। আজ দুপুর পর্যন্ত লিটনের ফিটনেস নিয়ে সংশয় থেকে গেছে। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে লিটনকে ম্যাচের বাইরে থাকার বিষয়টি জানায়নি। তারা আরেকটু অপেক্ষা করতে চাইছে।
বড় মঞ্চে ভারতের বিপক্ষে লিটনের পারফরম্যান্স নেহাত মন্দ নয়। দুবাইয়েই ২০১৮ এশিয়া কাপের ফাইনালে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করেছিলেন। ২০২২টি -টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অ্যাডিলেডে লিটনের ২৭ বলে ৬০ রান ভয়ই পাইয়ে দিয়েছিল ভারতীয়দের। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে পুনেতে ৬৬ রানের ইনিংস ছিল ভারতের বিপক্ষে। আজ দুবাইয়ে ভারতের বিপক্ষে আরেকটি লড়াইয়ে শুধু অধিনায়ক বলেই নয়, ব্যাটার লিটনকে না পাওয়া গেলে সেটা বাংলাদেশের বড় ধাক্কাই হবে।
দুবাইয়ে ভারত ম্যাচের আগে লিটন দাসকে নিয়ে যে চিন্তায় পড়েছিল বাংলাদেশ, সেটি ম্যাচের ৬ ঘণ্টা আগেও যায়নি। শেষমেশ লিটনকে না পাওয়া গেলে বিকল্প ভেবে রেখেছে বাংলাদেশ টিম ম্যানেজমেন্ট।
টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্র জানা যায়, নিয়মিত অধিনায়ক লিটন যদি আজ খেলতে না পারেন, সেক্ষেত্রে দলকে নেতৃত্ব দেবেন জাকের আলী। এই টুর্নামেন্টে দলের সহ-অধিনায়ক জাকের।
আইসিসির একাডেমি মাঠে পরশু অনুশীলনের শুরুতে লিটনকে বেশ হাসিখুশিই দেখাচ্ছিল। এশিয়া কাপে দল ভালো খেলছে। তিনি নেতৃত্বও দিচ্ছেন সামনে থেকে। সেই লিটনকে নিয়ে চিন্তার কারণ—চোট। ভারত ম্যাচের আগে তিন দিন বিরতি পেয়েছে বাংলাদেশ। লিটনরা অনুশীলন করেছেন এক দিন। পরশু অনুশীলনের শুরুতে ঠিকঠাকই ছিলেন লিটন। ব্যাটিং অনুশীলনের সময় পাঁজরের পাশের পেশিতে চোট পাওয়ার পর আর ব্যাটিং করেননি তিনি। তখনই নেটের পাশে শুয়ে পড়েন, তাঁকে শুশ্রূষা করতে দেখা যায় দলের ফিজিও বায়েজীদুল ইসলাম ও প্রধান চিকিৎসক দেবাশীষ চৌধুরীকে। টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক বলা হয়, গুরুতর কিছু নয়। কাল দলের যেহেতু অনুশীলন ছিল না, পুরোটা দিন বিশ্রামে কেটেছে। আজ ম্যাচের আগে প্রায় সারাটা দিন থাকছে। আজ দুপুর পর্যন্ত লিটনের ফিটনেস নিয়ে সংশয় থেকে গেছে। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে লিটনকে ম্যাচের বাইরে থাকার বিষয়টি জানায়নি। তারা আরেকটু অপেক্ষা করতে চাইছে।
বড় মঞ্চে ভারতের বিপক্ষে লিটনের পারফরম্যান্স নেহাত মন্দ নয়। দুবাইয়েই ২০১৮ এশিয়া কাপের ফাইনালে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করেছিলেন। ২০২২টি -টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অ্যাডিলেডে লিটনের ২৭ বলে ৬০ রান ভয়ই পাইয়ে দিয়েছিল ভারতীয়দের। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে পুনেতে ৬৬ রানের ইনিংস ছিল ভারতের বিপক্ষে। আজ দুবাইয়ে ভারতের বিপক্ষে আরেকটি লড়াইয়ে শুধু অধিনায়ক বলেই নয়, ব্যাটার লিটনকে না পাওয়া গেলে সেটা বাংলাদেশের বড় ধাক্কাই হবে।
আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদশ (এআইইউবি) চ্যাম্পিয়নস লিগ (এসিএল) ২০২৫-এর শিরোপা জিতেছে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগকে (এফএসটি) নিয়ে গঠিত বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। ফাইনালে গত বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) টাইব্রেকারে কলা ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ (এফএএসএস) নিয়ে গঠিত বার্সেলোনাকে ৬–৫ গোলে হারায় তারা।৩৯ মিনিট আগে
টি-টোয়েন্টিতে ভারতের বিপক্ষে ১৭ বারের দেখায় বাংলাদেশ জিতেছে কেবল একবার। ভারতের জয় ১৬ ম্যাচে। ভারতের বিপক্ষে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বাংলাদেশের একমাত্র জয় এসেছে ২০১৯ সালে দিল্লিতে। ৬ বছরের অপেক্ষা ফুরোতে আজ সুপার ফোরে বাংলাদেশ নামবে ভারতের বিপক্ষে। দুবাইয়ে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু২ ঘণ্টা আগে
বিসিবি নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী আজ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মিরপুরে বোর্ড কার্যালয়ে খসড়া ভোটার তালিকা নিয়ে আপত্তি গ্রহণ চলবে। গতকাল প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় দুদকের অনুসন্ধানে থাকা ১৮ ক্লাবের মধ্যে ১৫ ক্লাবকে বাইরে রাখে নির্বাচন কমিশন। এতে সেই ক্লাবগুলোর২ ঘণ্টা আগে
রিয়াল মাদ্রিদে এসেও ছন্দটা ধরে রেখেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। এরই মধ্যে লস ব্লাঙ্কোসদের জার্সিতে গোলের ফিফটি করে ফেলেছেন তিনি। ফরাসি ফরোয়ার্ডের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে রিয়াল রীতিমতো উড়ছে।৩ ঘণ্টা আগে