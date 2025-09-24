Ajker Patrika
লিটনকে না পেলে ভারত-ম্যাচে বাংলাদেশের অধিনায়ক জাকের

নিজস্ব প্রতিবেদক, দুবাই থেকে 
আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫: ০৮
চোট পেয়েছেন লিটন দাস। তাতেই ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে জাকের আলীর নেতৃত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছ। ফাইল ছবি
দুবাইয়ে ভারত ম্যাচের আগে লিটন দাসকে নিয়ে যে চিন্তায় পড়েছিল বাংলাদেশ, সেটি ম্যাচের ৬ ঘণ্টা আগেও যায়নি। শেষমেশ লিটনকে না পাওয়া গেলে বিকল্প ভেবে রেখেছে বাংলাদেশ টিম ম্যানেজমেন্ট।

টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্র জানা যায়, নিয়মিত অধিনায়ক লিটন যদি আজ খেলতে না পারেন, সেক্ষেত্রে দলকে নেতৃত্ব দেবেন জাকের আলী। এই টুর্নামেন্টে দলের সহ-অধিনায়ক জাকের।

আইসিসির একাডেমি মাঠে পরশু অনুশীলনের শুরুতে লিটনকে বেশ হাসিখুশিই দেখাচ্ছিল। এশিয়া কাপে দল ভালো খেলছে। তিনি নেতৃত্বও দিচ্ছেন সামনে থেকে। সেই লিটনকে নিয়ে চিন্তার কারণ—চোট। ভারত ম্যাচের আগে তিন দিন বিরতি পেয়েছে বাংলাদেশ। লিটনরা অনুশীলন করেছেন এক দিন। পরশু অনুশীলনের শুরুতে ঠিকঠাকই ছিলেন লিটন। ব্যাটিং অনুশীলনের সময় পাঁজরের পাশের পেশিতে চোট পাওয়ার পর আর ব্যাটিং করেননি তিনি। তখনই নেটের পাশে শুয়ে পড়েন, তাঁকে শুশ্রূষা করতে দেখা যায় দলের ফিজিও বায়েজীদুল ইসলাম ও প্রধান চিকিৎসক দেবাশীষ চৌধুরীকে। টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক বলা হয়, গুরুতর কিছু নয়। কাল দলের যেহেতু অনুশীলন ছিল না, পুরোটা দিন বিশ্রামে কেটেছে। আজ ম্যাচের আগে প্রায় সারাটা দিন থাকছে। আজ দুপুর পর্যন্ত লিটনের ফিটনেস নিয়ে সংশয় থেকে গেছে। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে লিটনকে ম্যাচের বাইরে থাকার বিষয়টি জানায়নি। তারা আরেকটু অপেক্ষা করতে চাইছে।

বড় মঞ্চে ভারতের বিপক্ষে লিটনের পারফরম্যান্স নেহাত মন্দ নয়। দুবাইয়েই ২০১৮ এশিয়া কাপের ফাইনালে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করেছিলেন। ২০২২টি -টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অ্যাডিলেডে লিটনের ২৭ বলে ৬০ রান ভয়ই পাইয়ে দিয়েছিল ভারতীয়দের। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে পুনেতে ৬৬ রানের ইনিংস ছিল ভারতের বিপক্ষে। আজ দুবাইয়ে ভারতের বিপক্ষে আরেকটি লড়াইয়ে শুধু অধিনায়ক বলেই নয়, ব্যাটার লিটনকে না পাওয়া গেলে সেটা বাংলাদেশের বড় ধাক্কাই হবে।

বিষয়:

বাংলাদেশখেলালিটন দাসএশিয়া কাপক্রিকেট
