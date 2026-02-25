Ajker Patrika
ক্রিকেট

খাদের কিনারায় থেকেও যেভাবে সেমিফাইনালে যেতে পারে পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৩: ৩৪
খাদের কিনারায় থেকেও যেভাবে সেমিফাইনালে যেতে পারে পাকিস্তান
২ ম্যাচ শেষে পাকিস্তানের সংগ্রহ ১ পয়েন্ট। ছবি: সংগৃহীত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে এসে একই মেরুতে অবস্থান করছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান। এখন পর্যন্ত জিততে না পারায় তারা সেমিফাইনালে যেতে পারবে কি না সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। পাকিস্তানকে নিয়ে এই প্রশ্নটা ওঠে আসছে একটু বেশিই।

সুপার এইটে এখন পর্যন্ত দুটি ম্যাচ খেললেও জয়ের দেখা পায়নি পাকিস্তান। নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে তাদের প্রথম ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। এরপর গতকাল ইংল্যান্ডের কাছে হেরেছে সালমান আলী আগার দল। দুই ম্যাচ শেষে মাত্র এক পয়েন্ট হওয়ায় খাদের কিনারায় পাকিস্তান। এরপরও শেষ চারে খেলার আশা টিকে আছে তাদের। এ জন্য মিলতে হবে বেশ কিছু সমীকরণ।

টানা দুই জয়ে সুপার এইটের গ্রুপ টু থেকে সবার আগে সেমিফাইনালের টিকিট হাতে পেয়েছে ইংল্যান্ড। বাকি একটি জায়গার জন্য পাকিস্তান ছাড়াও লড়াইয়ে আছে নিউজিল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কা। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি লঙ্কানদের বিপক্ষে মাঠে নামবে পাকিস্তান। সে ম্যাচে জিততেই হবে তাদের। একই সঙ্গে দুই ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের হার কামনা করতে হবে। বাকি ম্যাচ দুটিতে কিউইদের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা ও ইংল্যান্ড। সে ক্ষেত্রে ৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবে পাকিস্তান।

আজ সন্ধ্যায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাঠে নামবে নিউজিল্যান্ড। সে ম্যাচে ব্ল্যাক ক্যাপরা জিতলেও সুযোগ থাকবে পাকিস্তানের। সে ক্ষেত্রে শেষ ম্যাচে ইংলিশদের কাছে হারতে হবে মিচেল সান্টনারের দলকে। তখন পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ডের পয়েন্ট হবে সমান ৩। এমন পরিস্থিতিতে নেট রানরেটে এগিয়ে থাকা দলই পরের পর্বে চলে যাবে। এই সমীকরণ মেলাতে চাইলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বড় ব্যবধানে জিততে হবে পাকিস্তানকে।

নিউজিল্যান্ড যদি নিজেদের বাকি থাকা দুটি ম্যাচই জিতে নয় তাহলে সব আশা শেষ হবে পাকিস্তানের। ইংল্যান্ডের সঙ্গে এই গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালে পা রাখবে নিউজিল্যান্ড। তখন পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার ম্যাচটি কেবলই নিয়মরক্ষার হয়ে দাঁড়াবে। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ড যদি তাদের বাকি দুই ম্যাচেই হারে এবং পাকিস্তানও শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে যায়, তাহলে ৪ পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালে চলে যাবে দাসুন শানাকার দল।

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
