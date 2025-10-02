বাংলাদেশকে ১৫২ রানের লক্ষ্য দিল আফগানিস্তান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সপ্তাহ খানেক আগেও দুবাইয়ে এশিয়া কাপে বাংলাদেশের খেলায় গ্যালারি ছিল পরিপূর্ণ। আজ শারজায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দেখা গেল ব্যতিক্রমী চিত্র। গ্যালারি প্রায় ফাঁকাই ছিল বলা যায়। এশিয়া কাপে প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারের ছাপই হয়তো এটি।
খুব বেশি সমর্থক না পেলেও ম্যাচের শুরুটা মন্দ হয়নি বাংলাদেশের। টস হেরে আগে ফিল্ডিংয়ে নেমে আফগান ব্যাটারদের শুরুতে চেপে ধরেছিলেন বোলাররা। তারপরও ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫১ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় আফগানিস্তান।
এশিয়া কাপে খেলা সবশেষ পাকিস্তান ম্যাচের একাদশ থেকে এদিন দুই পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নামে বাংলাদেশ। শেখ মেহেদী ও তাওহীদ হৃদয়ের জায়গায় সুযোগ পান তানজিদ হাসান তামিম ও নাসুম আহমেদ।
প্রথম ওভারে তাসকিন আহমেদ ৩ চারে ১২ রান হজম করলে আফগানিস্তান দাপুটে শুরু করবে বলেই মনে হচ্ছিল। সকালের সূর্য সবসময় যে দিনের পূর্বাভাস দেয় না, সেই উদাহরণ দেখা গেল কালও। এরপর কোনো ওভারেই ১০ এর বেশি রান তুলতে পারেনি আফগানরা।
চতুর্থ ওভারে ব্রেক-থ্রু এনে দেন নাসুম। তাঁর খানিকটা দ্রুতগতির বলে স্টাম্প হারিয়ে ফেলেন ইব্রাহিম জাদরান (১৫)। পরের ওভারে আরেক ওপেনার সেদিকউল্লাহ আতালকে (১০) পারভেজ হোসেন ইমনের ক্যাচে পরিণত করেন তানজিম হাসান সাকিব।
দারউইশ রাসুলি রান আউটের শিকার হলে পাওয়ারপ্লের ৬ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৩৩ রানের বেশি করতে পারেনি আফগানিস্তান।
মাঝের ওভারে গুরুদায়িত্ব থাকে রিশাদ হোসেনের। এবারও হতাশ করলেন না এই লেগ স্পিনার। সপ্তম ওভারের প্রথম বলে ছক্কা হজম করলেও মোহাম্মদ ইশাককে শিকার করেন তিনি। সুইপ করতে গিয়ে শামীম পাটোয়ারিকে ক্যাচ দেন ইশাক (১)।
এশিয়া কাপে সুপার ফোরের লড়াইয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৬ বলে ৩০ রানের বিধ্বংসী এক ক্যামিও খেলেছিলেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই। এবার অবশ্য শুরুতে থিতু হওয়ার চেষ্টা করেন এই অলরাউন্ডার। হাত খুলে খেলতে যাওয়ার আগে তাঁকে ড্রেসিংরুমের পথ দেখান রিশাদ। স্টাম্পের কাছাকাছি রাখা লেগ স্পিন ডেলিভারি উড়িয়ে মারতে গিয়ে ধরা পড়েন লং অনে থাকা তানজিমের হাতে।
পুরোটা সময় রানরেট ৭ এর ওপর নিতেই ঘাম ছুঁটে যায় আফগানদের। বিশেষ করে নাসুম ও মোস্তাফিজুর রহমানের বল খেলতেই বেগ পেতে হচ্ছিল।
শেষ দিকে রানের গতি বাড়িয়ে দেন মোহাম্মদ নবি। ২৫ বলে ১ চার ও ৪ ছক্কায় ৩৮ রান করেন তিনি। ৩১ বলে সর্বোচ্চ ৪০ রান আসে রহমানউল্লাহ গুরবাজের ব্যাট থেকে। বাংলাদেশের হয়ে দুটি করে উইকেট নেন রিশাদ ও তানজিম। একটি করে শিকার নাসুম, তাসকিন ও মোস্তফিজের।
সপ্তাহ খানেক আগেও দুবাইয়ে এশিয়া কাপে বাংলাদেশের খেলায় গ্যালারি ছিল পরিপূর্ণ। আজ শারজায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দেখা গেল ব্যতিক্রমী চিত্র। গ্যালারি প্রায় ফাঁকাই ছিল বলা যায়। এশিয়া কাপে প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারের ছাপই হয়তো এটি।
খুব বেশি সমর্থক না পেলেও ম্যাচের শুরুটা মন্দ হয়নি বাংলাদেশের। টস হেরে আগে ফিল্ডিংয়ে নেমে আফগান ব্যাটারদের শুরুতে চেপে ধরেছিলেন বোলাররা। তারপরও ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫১ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় আফগানিস্তান।
এশিয়া কাপে খেলা সবশেষ পাকিস্তান ম্যাচের একাদশ থেকে এদিন দুই পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নামে বাংলাদেশ। শেখ মেহেদী ও তাওহীদ হৃদয়ের জায়গায় সুযোগ পান তানজিদ হাসান তামিম ও নাসুম আহমেদ।
প্রথম ওভারে তাসকিন আহমেদ ৩ চারে ১২ রান হজম করলে আফগানিস্তান দাপুটে শুরু করবে বলেই মনে হচ্ছিল। সকালের সূর্য সবসময় যে দিনের পূর্বাভাস দেয় না, সেই উদাহরণ দেখা গেল কালও। এরপর কোনো ওভারেই ১০ এর বেশি রান তুলতে পারেনি আফগানরা।
চতুর্থ ওভারে ব্রেক-থ্রু এনে দেন নাসুম। তাঁর খানিকটা দ্রুতগতির বলে স্টাম্প হারিয়ে ফেলেন ইব্রাহিম জাদরান (১৫)। পরের ওভারে আরেক ওপেনার সেদিকউল্লাহ আতালকে (১০) পারভেজ হোসেন ইমনের ক্যাচে পরিণত করেন তানজিম হাসান সাকিব।
দারউইশ রাসুলি রান আউটের শিকার হলে পাওয়ারপ্লের ৬ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৩৩ রানের বেশি করতে পারেনি আফগানিস্তান।
মাঝের ওভারে গুরুদায়িত্ব থাকে রিশাদ হোসেনের। এবারও হতাশ করলেন না এই লেগ স্পিনার। সপ্তম ওভারের প্রথম বলে ছক্কা হজম করলেও মোহাম্মদ ইশাককে শিকার করেন তিনি। সুইপ করতে গিয়ে শামীম পাটোয়ারিকে ক্যাচ দেন ইশাক (১)।
এশিয়া কাপে সুপার ফোরের লড়াইয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৬ বলে ৩০ রানের বিধ্বংসী এক ক্যামিও খেলেছিলেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই। এবার অবশ্য শুরুতে থিতু হওয়ার চেষ্টা করেন এই অলরাউন্ডার। হাত খুলে খেলতে যাওয়ার আগে তাঁকে ড্রেসিংরুমের পথ দেখান রিশাদ। স্টাম্পের কাছাকাছি রাখা লেগ স্পিন ডেলিভারি উড়িয়ে মারতে গিয়ে ধরা পড়েন লং অনে থাকা তানজিমের হাতে।
পুরোটা সময় রানরেট ৭ এর ওপর নিতেই ঘাম ছুঁটে যায় আফগানদের। বিশেষ করে নাসুম ও মোস্তাফিজুর রহমানের বল খেলতেই বেগ পেতে হচ্ছিল।
শেষ দিকে রানের গতি বাড়িয়ে দেন মোহাম্মদ নবি। ২৫ বলে ১ চার ও ৪ ছক্কায় ৩৮ রান করেন তিনি। ৩১ বলে সর্বোচ্চ ৪০ রান আসে রহমানউল্লাহ গুরবাজের ব্যাট থেকে। বাংলাদেশের হয়ে দুটি করে উইকেট নেন রিশাদ ও তানজিম। একটি করে শিকার নাসুম, তাসকিন ও মোস্তফিজের।
দুর্দান্ত বোলিং, অতঃপর লক্ষ্য তাড়ায় দারুণ ব্যাটিং—শ্রেয়তর দল হিসেবে নিগার সুলতানা জ্যোতিরা হারালেন পাকিস্তানকে। ৭ উইকেটের জয় দিয়ে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরু করলেন বাংলাদেশের মেয়েরা।১ ঘণ্টা আগে
আহমেদাবাদ টেস্টের প্রথম দিনেই কোণঠাসা ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যশপ্রীত বুমরা, মোহাম্মদ সিরাজদের বোলিং তোপের মুখে সফরকারীরা ৪৪.১ ওভারেই ১৬২ রানে অলআউট। প্রথম দিনের খেলা শেষে ২ উইকেটে ১২১ রান তুলেছে ভারত।২ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপের হতাশা এখনো কাটেনি বলা যায়। এর মধ্যেই আজ ফের মাঠে নামতে হয়েছে বাংলাদেশকে। শারজায় তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফগানিস্তান।২ ঘণ্টা আগে
টানা চতুর্থবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নাম লেখাল নামিবিয়া। আফ্রিকান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রথম সেমিফাইনালে আজ তানজানিয়াকে ৬৩ রানে হারিয়েছে তারা। অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ম্যাচ সেরা হন জেজে স্মিট।২ ঘণ্টা আগে