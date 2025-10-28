Ajker Patrika
পিসিবির চুক্তি প্রত্যাখ্যান করলেন রিজওয়ান!

ক্রীড়া ডেস্ক    
সময়টা বেশ খারাপ যাচ্ছে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারের। ছবি: এক্স
সময় খারাপ হলে নাকি সব দিক দিয়েই খারাপ হয়। সেটাই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। সবশেষ টেস্ট সিরিজে ব্যাট হাতে প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি। এরই মাঝে তাঁর কাছ থেকে ওয়ানডে নেতৃত্ব কেড়ে নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সবশেষ কেন্দ্রীয় চুক্তি নিয়েও হতাশ হলেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।

কেন্দ্রীয় চুক্তির জন্য ৩০ জন ক্রিকেটারের একটি তালিকা তৈরি করেছে পিসিবি। সে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন রিজওয়ান। এমনটাই জানিয়েছে পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক অধিনায়ককে কেন্দ্রীয় চুক্তির ‘বি’ ক্যাটাগরিতে রেখেছে পাকিস্তান ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। মূলত এজন্যই নাকি পিসিবির চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন রিজওয়ান।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে পিসিবির চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন রিজওয়ান। এর আগে সবশেষ কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে ছিলেন তিনি। পিসিবির একটি সূত্র জানিয়েছে, নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর না করলেও রিজওয়ানের বিষয়টি নিয়ে নতুন করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না।

২০২৪ সালে পাকিস্তানের সাদা বলের দুই সংস্করণের অধিনায়কত্ব পান রিজওয়ান। তার নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জেতে পাকিস্তান। তবে টানা দুটি সিরিজ হারায় রিজওয়ানকে সরিয়ে সালমান আলী আগাকে টি-টোয়েন্টির নেতৃত্বে বসায় পিসিবি।

টি–টোয়েন্টির অধিনায়কত্ব হারিয়ে ওয়ানডেতেও বাজে সময়ের মুখোমুখি হন রিজওয়ান। ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নকআউট পর্বে যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় পাকিস্তান। এরপর নিউজিল্যান্ডের কাছে ধবলধোলাই ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ হেরে যায় দলটি। তাই সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ চলাকালীন ওয়ানডের নেতৃত্বও হারান রিজওয়ান। এই সংস্করণে পাকিস্তানের নতুন অধিনায়ক হিসেবে শাহিন শাহ আফ্রিদিকে বেছে নিয়েছে পিসিবি।

খেলাক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
‘ইয়ামাল-ভিনিসিয়ুসরা রিয়াল-বার্সাকে জিম্মি করে রেখেছে’

ক্রীড়া ডেস্ক    
সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বেশ সমালোচিত হচ্ছেন ইয়ামাল ও ভিনিসিয়ুস। ছবি: সংগৃহীত
প্রতিভার ঝলক দেখিয়ে ক্যারিয়ারের শুরুতেই নিজেদের অবস্থার জানান দিয়েছেন লামিনে ইয়ামাল ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। এই দুজনকে আগামী দিনের মহাতারকাও ভাবতে শুরু করেছিলেন অনেকেই। যাদের ঘিরে ভক্তদের এতো প্রত্যাশা, সাম্প্রতিক সময়ে সেই ইয়ামাল ও ভিনিসিয়ুস বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বেশ সমালোচিত হচ্ছেন।

মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে সমালোচনা উসকে দিয়েছেন ইয়ামাল ও ভিনিসিয়ুস। তাই গত দুদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগ মধ্যমে ভক্তদের তোপের মুখে পড়েছেন তাঁরা। তাঁদের অখেলোয়াড়সূলভ আচরণে বিরক্ত ড্যানিয়েল রিওলো। ফ্রান্সের এই সাংবাদিকের দাবি, বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদকে জিম্মি করে রেখেছেন ইয়ামাল ও ভিনিসিয়ুস।

ফরাসি গণমাধ্যম আএমসি স্পোর্টসের টকশো আফটার ফুটে রিওলা বলেন, ‘ইউরোপের সবচেয়ে হাইভোল্টেজ ম্যাচ এল ক্লাসিকো দিয়ে বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ স্পটলাইট ভাগ করে নেয়। কিন্তু এই দুটি ক্লাব বর্তমানে ইয়ামাল ও ভিনিসিয়ুসের কাছে জিম্মি। ক্লাব দুটি তাঁদের কাছে আটকা পড়েছে।’

দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে সবশেষ ব্যালন ডি’অর দৌঁড়ে উসমানে দেম্বেলের সঙ্গে লড়াই করেছেন ইয়ামাল। অথচ চলতি মৌসুমে মাঠে দেখা যাচ্ছে না চেনা ইয়ামালকে। প্রেমিকা নিয়ে একান্ত সময় কাটিয়ে গত কয়েক মাসে একাধিকবার খবরের শিরোনাম হয়েছেন। সেসব তাঁর পারফরম্যান্সেও প্রভাব রেখেছে। এল ক্লাসিকোতে তো নিজেকে হারিয়ে খুঁজেছেন ইয়ামাল। উল্টো ম্যাচ শেষে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে হয়েছেন সমালোচিত।

ভিনিসিয়ুসের বিষয়টা ভিন্ন। এল ক্লাসিকোতে ভালো খেলার পরও ৭২ মিনিটে তাঁকে তুলে নেন জাবি আলোনসো। এজন্য মাঠেই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখান ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার। রীতিমতো ক্লাব ছাড়ার হুমকি দেন তিনি। যেটা আলোনসোর চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লস ব্লাঙ্কোস বস ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে এই ইস্যুতে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন।

ভিনিসিয়ুসের সেদিনের আচরণ মোটেও পছন্দ হয়নি ফ্রান্সের সাবেক ফুটবলার ক্রিস্টোফ ডুগারি। তিনি বলেন, ‘ভিনিসিয়ুস সবসময় রেফারি এবং প্রতিপক্ষদের সম্পর্কে অভিযোগ করে। সে ভক্তদের অপমান করছে এবং এখন কোচকেও অপমান করছে। এটা নিয়ে আপনারা হতাশ হতে পারেন। কিন্তু ভিনিসিয়ুস ইতিমধ্যেই অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে।’

খেলাফুটবল
> খেলা
> ক্রিকেট

বিপিএলে নেই তামিমের ফরচুন বরিশাল, আগ্রহী ১০ প্রতিষ্ঠান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১: ৫৭
তামিম ইকবালের নেতৃত্ব টানা দুবার চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশাল। ছবি: বিসিবি
তামিম ইকবালের নেতৃত্ব টানা দুবার চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশাল। ছবি: বিসিবি

২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ৫ দল নিয়ে আয়োজনের কথা জানিয়েছিল বিসিবি। বিপিএলের দল পেতে আজ সন্ধ্যায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আগ্রহ দেখিয়েছে ১০ প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে নেই বিপিএলের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন তামিম ইকবালের ফরচুন বরিশাল।

সন্ধ্যায় সংবাদমাধ্যমকে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব ইফতেখার রহমান মিঠু বলেছেন, ‘১০ প্রতিষ্ঠানের নাম জমা পড়েছে। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সামনে (আগ্রহীদের আবেদন) খুলে রাতে জানিয়ে দেব কোন কোন কোম্পানি আবেদন করেছে।’

বিসিবি জানানোর আগেই সংবাদমাধ্যমে এসে গেছে ১০ প্রতিষ্ঠানের নাম। তবে এর মধ্যে নেই টানা দুবারের চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশাল। টুর্নামেন্টে অংশ না নেওয়ার ব্যাখ্যায় ফ্র্যাঞ্চাইজিটির স্বত্বাধিকারী মিজানুর রহমান আর্থিক বিষয় সামনে এনেছেন। মাঠে নেমেও বিসিবি নির্বাচন থেকে তামিমের সরে দাঁড়ানোর পর থেকেই অবশ্য গুঞ্জন ছিল ফরচুন বরিশালের বিপিএলে না খেলার বিষয়টি।

গত বিপিএলে বিসিবির ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ায় এবার আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা রাখায় প্রাধান্য দিচ্ছে বিসিবি। মিঠু বলেছেন, ‘হাতে এক মাস সময় আছে। আমরা পাঁচ দলেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। আবেদন জমার পর যাচাই-বাছাই করা হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিষয়টা নিখুঁতভাবে দেখা হবে, দুর্নীতি দমন ইউনিট তাদের বিষয় দেখবে। সব সবুজসংকেত নিয়ে দেখব কারা যোগ্যতা অর্জন করেছে। কয়টা দল নিয়ে আয়োজন করব বিপিএল, এসব নিয়ে জোরাজুরি করব না। আমাদের অগ্রাধিকার আর্থিক বিষয়। এখানে স্বচ্ছতা রাখতে চাই।’

শেষ মুহূর্তে নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে, এমন অভিযোগের বিষয়ে মিঠু বলেছেন, ‘আমরা পরিষ্কার ও উন্মুক্ত। আবেদন করতে এত দিন সময় দিলাম। শেষ সময়ে হঠাৎ কেউ ফোন করছে, বলেছে ট্রাফিকে পড়েছি। ওয়ার্কিং টাইম ৭টা পর্যন্ত, এ সময়ের মধ্যে আমরা আবেদন গ্রহণ করেছি।’

বিপিএলের দল পেতে প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে অগ্রিম ২ কোটি টাকা এবং ১০ কোটি টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে হবে। বকেয়া পারিশ্রমিকের বিতর্কে না পড়তে সতর্ক বিসিবি। মিঠু বলেছেন, ‘প্রথম শর্ত, ২ কোটি টাকা জমা দিতেই হবে। শুধু ২ কোটি টাকা দিলেই হবে না, বাকি সবকিছুতে পাস করতে হবে। ২ নভেম্বরের মধ্যে আমরা চূড়ান্ত করে জানিয়ে দেব। আর অস্বস্তিতে যেন না পড়ি। ১০ কোটি টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি নিচ্ছি। যদি শেষ পেমেন্টটা না পায়, ১০ কোটি টাকা থেকে দিয়ে দেব।’

খেলাক্রিকেটবিপিএল
> খেলা
> ক্রিকেট

খুলনার পর জিতল চট্টগ্রাম, ড্র হলো বাকি দুই ম্যাচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
প্রথম রাউন্ডে খুলনার পর জিতেছে চট্টগ্রাম। ছবি: বিসিবি
প্রথম রাউন্ডে খুলনার পর জিতেছে চট্টগ্রাম। ছবি: বিসিবি

জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) এবারের আসরে প্রথম দল হিসেবে গতকাল জয় তুলে নেয় খুলনা। জয়ের মঞ্চ তৈরি করে অপেক্ষায় ছিল চট্টগ্রাম। চতুর্থ দিনে এসে রাজশাহীকে ১১২ রানে হারিয়েছে শাহাদাত হোসেন দিপুর দল। প্রথম রাউন্ডের বাকি দুটি ম্যাচ ড্র হয়েছে।

চট্টগ্রামের দেওয়া ৪৮৩ রানের বিশাল লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে তৃতীয় দিন শেষ রাজশাহীর সংগ্রহ ৪ উইকেটে ২১৯ রান। ৬ উইকেট হাতে রেখে শেষদিনে আরও ২৬৪ রান করতে হতো পদ্মাপাড়ের দলটিকে। শেষ পর্যন্ত তাদের ইনিংস থেমেছে ৩৭০ রানে। মুলত প্রথম ইনিংসের ব্যাটিং ব্যর্থতার কারণে হেরেছে রাজশাহী। চট্টগ্রামের করা ৪০১ রানের জবাবে ১৯৬ রানে গুটিয়ে যায় সাব্বির হোসেনরা।

২৭৭ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ঘোষণা করে চট্টগ্রাম। বন্দর নগরীর দলটির হয়ে দুই ইনিংসেই ব্যাট হাতে উজ্জল ছিলেন ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি। ১২৯ ও ৯২ রানের ইনিংস উপহার দেন এই ডানহাতি ব্যাটার। ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনি।

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ময়মনসিংহ ও সিলেটের ম্যাচ ভেসেছে রানবন্যায়। প্রথম ইনিংসে সফরকারীদের ৪০১ রানের জবাবে ৪৮৯ রানে থামে স্বাগতিকরা। দুদলের ব্যাটারদের দাপুটে ড্রয়ের পথেই এগোচ্ছিল ম্যাচটি। শেষ পর্যন্ত হয়েছেও তাই। ৮৮ রানে পিছিয়ে থাকা ময়মনসিংহের দ্বিতীয় ইনিংসটা তেমন ভালো হয়নি। ২৭২ রানে ৯ উইকেট হারায় তারা।

সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে ঢাকা ও রংপুরের ম্যাচটিতেও ফল হয়নি। যদিও হারের শঙ্কা জেগেছিল রংপুর শিবিরে। মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনদের দেওয়া ১৯৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১১৫ রানেই ৬ উইকেট হারিয়ে বসে তারা। কিন্তু আলোক স্বল্পতার কারণে নির্দিষ্ট সময়ের আগে ম্যাচের ইতি চানেন আম্পায়াররা।

খেলাক্রিকেট
> খেলা
> ক্রিকেট

আফগানদের হারিয়ে সিরিজ শুরু বাংলাদেশের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৮: ৫২
ডিএল মেথডে ৫ রানের জয় তুলে নিয়েছে তামিমের দল। ছবি: বিসিবি
সংযুক্ত আরব আমিরাতে ওয়ানডে সিরিজটা খুবই বাজে গেছে বাংলাদেশের। আফগানিস্তানের কাছে ৩-০ ব্যবধানে হেরেছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল। বড় ভাইয়েরা ধবলধোলাই হলেও আজিজুল হাকিম তামিমদের শুরুটা হলো দারুণ। ৫ ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব ১৯ দলকে ডিএল মেথডে ৫ রানে হারিয়েছেন তাঁরা।

বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৬৫ রান তোলে আফগানিস্তান। জবাবে আলো কমে আসায় ৪৬ ওভারের পর ম্যাচ চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। ৪ উইকেট হারিয়ে তখন ২৩১ রান করেছিল বাংলাদেশ। শেষ ৪ ওভারে ৩৪ রানের সমীকরণ ছিল তাদের সামনে। কিন্তু আলোক স্বল্পতার কারণে আর বল মাঠে না গড়ানোয় শেষ হাসি হাসে স্বাগতিকেরা।

চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় বাংলাদেশ। দলকে বিপদে ফেলে ১৫ রানের মধ্যে জাওয়াদ আবরারের পর বিদায় নেন অধিনায়ক তামিম। বিপদে পড়া দলকে জয়ের পথে রাখেন কালাম সিদ্দিকী। তুলে নেন দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরি। রিফাত বেগকে নিয়ে প্রাথমিক ধাক্কা সামাল দেন তিনি। দলীয় ৬০ রানে রিফাত ফিরলে তৃতীয় উইকেট হারায় বাংলাদেশ। ২৬ রান আসে তাঁর ব্যাট থেকে।

চতুর্থ উইকেটে ১৩৯ রানের জুটি গড়ে জয়ের আশা জাগান কালাম ও রিজান হোসেন। সেঞ্চুরি তুলে নিয়ে ১০১ রানে ফেরেন কালাম। তাঁর ১১৯ বলের ইনিংসটি সাজানো ১১টি চারে। মোহাম্মদ আব্দুল্লাহকে নিয়ে অবিচ্ছিন্ন ছিলেন রিজান। ৭৫ রানে অপরাজিত থাকেন এই ব্যাটার। আব্দুল্লাহ করেন ১২ রান। আফগানিস্তান যুবাদের হয়ে ৪৭ রানে ২ উইকেট নেন ওয়াহিদুল্লাহ জাদরান।

বাংলাদেশের মতো আফগানিস্তানের ইনিংসেও ছিল একটি সেঞ্চুরি। সফরকারীদের হয়ে ১৪০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন উজাইরউল্লাহ নিয়াজাই। এ ছাড়া খালিদ আহমদজাই ৩৪ ও ফয়সাল শিনোজাদা করেন ৩৩ রান। বল হাতে দিনটা রাঙিয়েছেন ইকবাল হোসেন ইমন। ৫৭ রান খরচায় ৫ ব্যাটারকে ফেরান এই পেসার। রিজানের শিকার ২ উইকেট।

খেলাক্রিকেটআফগানিস্তান ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
