দ্বিতীয় টেস্টেও ভারতকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
অধিনায়ক ঋষভ পন্তের হতশ্রী হয়ে মাঠ ছাড়ার এই দৃশ্য গুয়াহাটিতে ভারতের বাজে পারফরম্যান্সের প্রতীকী ছবি। ছবি: ক্রিকইনফো
কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছিল তিন দিনে। তিন দিনে শেষ হওয়া টেস্টে ভারতকে ৩০ রানে হারিয়েছিল প্রোটিয়ারা। গুয়াহাটিতে ভারত এবার নেমেছে সিরিজ রক্ষার মিশনে। সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে টস জিতে আগে ব্যাটিং নেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৮৯ রানে অলআউট হয়েছে। ব্যাটিংয়ে নেমে ভারত রীতিমতো ধুঁকছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ভারত তাদের প্রথম ইনিংসে ৫২ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪২ রান করেছে। গুয়াহাটিতে আজ ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা সরাসরি সম্প্রচার করছে টি স্পোর্টস। ফুটবলে দুপুরে মাঠে নামছে আবাহনী-ভারত। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

গুয়াহাটি টেস্ট : তৃতীয় দিন

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

বিএফএল

আবাহনী-মোহামেডান

বেলা ২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি টফি অ্যাপ

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ম্যানচেস্টার-এভারটন

রাত ২টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
