রাতে বাংলাদেশ-ভারত দ্বৈরথ, কীভাবে দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক
এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশ ও ভারতের ম্যাচ নিয়ে ভক্তদের উন্মাদনার শেষ নেই। ম্যাচটিকে ঘিরে গত কয়েকদিন ধরেই দেশের ক্রীড়াঙ্গনে চলছে সাজ সাজ রব। অবশেষে অপেক্ষার পালা ফুরাচ্ছে আজ। মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই মাঠে নামবে বাংলাদেশ ও ভারত। এর আগে সবশেষ ২০০৩ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে গোল্ডেন গোলে প্রতিবেশীদের হারিয়েছিল বাংলাদেশ। এবার হামজা চৌধুরী, জামাল ভূঁইয়া, তপুর বর্মনদের নিয়ে ভারতের বিপক্ষে জয়খরা কাটাতে চায় তারা। বাংলাদেশ-ভারত দ্বৈরথ ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ফুটবল এশিয়ান বাছাই
বাংলাদেশ-ভারত
রাত ৮টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
বিশ্বকাপ ইউরোপীয় বাছাই
স্পেন-তুরস্ক
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২
ক্রিকেট
প্রথম টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে
রাত ৮টা, সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
কাবাডি
মেয়েদের বিশ্বকাপ
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ক্রীড়া ডেস্ক
ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে মুশফিকুর রহিম। আগামীকাল মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামবে বাংলাদেশ। সবকিছু ঠিক থাকলে সেই ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে নামবেন মুশফিক। তাঁর আগে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন তামিম ইকবাল।
নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে মুশফিকের ছবি পোস্ট করেছেন তামিম। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘তোকে নিয়ে বলার আছে অনেক কিছুই। সেই ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে খেলছি, বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে, বিভিন্ন পর্যায়ে, রুমমেট ছিলাম অনেকবার। কাছ থেকে দেখেছি তোকে। কোনো এক সময় কোন এক উপলক্ষে কোনো প্ল্যাটফর্মে নিশ্চয়ই বলব সবকিছু।’
কোনো তর্ক ছাড়াই বাংলাদেশের সবচেয়ে পরিশ্রমী ক্রিকেটার মুশফিক। বরাবরই টিম হোটেলে সবার আগে ঘুম থেকে উঠে অনুশীলনে ছুঁটেন তিনি। ঐচ্ছিক অনুশীলনেও হাজির হন নিয়ম করে। এমনকি দলগত রুটিনের বাইরে ব্যক্তিগতভাবেও মাঠে ঘাম ঝরাতে দেখা যায় মুশফিককে। লম্বা সময় ধরে এসব করে আসছেন তিনি।
বয়সভিত্তিক দল থেকে একসঙ্গে খেলে আসায় মুশফিকের নিবেদন সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই জানেন তামিম। তাই প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে শততম টেস্টের মাইলফলক মুশফিকের জন্য প্রাপ্য ছিল বলেই মনে করেন তামিম।
এই প্রসঙ্গে তামিম লিখেছেন, ‘আজকের দিনের জন্য শুধু একটিই কথা, বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ১০০ টেস্ট খেলার মাইলফলক তোর চেয়ে বেশি আর কেউ ডিজার্ভ করে না। আশা করি, ভবিষ্যতে এই অর্জনে তোর পাশে নাম লেখাবে আরো অনেকেই।
কিন্তু তুই প্রথম, এটা তোরই প্রাপ্য।’
ক্রীড়া ডেস্ক
ইসলামাবাদে বোমা হামলার ভয়ে পাকিস্তান ছাড়তে চাইলেও শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন শ্রীলঙ্কার কিছু ক্রিকেটার। তবে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের ঠিক আগ মুহূর্তে পাকিস্তান ছেড়ে দেশে ফিরছেন দুই লঙ্কান ক্রিকেটার। এক বিবৃতিতে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
এবার আর কোনো আতঙ্কে নয়, অসুস্থতার কারণে দেশে ফিরছেন চারিথ আসালাঙ্কা ও আসিথা ফার্নান্দো। আসালাঙ্কা না থাকায় ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে শ্রীলঙ্কার নেতৃত্বে থাকবেন দাসুন শানাকা। অন্যদিকে পেসার আসিথার পরিবর্তে স্কোয়াডে থাকা হয়েছে পবন রত্নায়েকেকে।
ওই বিবৃতিতে এসএলসি জানিয়েছে, ‘চারিথ আসালাঙ্কা ও আসিথা ফার্নান্দো অসুস্থতায় ভুগছেন। তাঁরা দুজন দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাঁদের পাওয়া যাবে না। দেশে ফিরে তাঁরা নিজেদের সুস্থ করার দিকে মনোযোগ দেবে এবং পরবর্তী সিরিজের আগে ফিরতে পারবেন।’
পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়েকে নিয়ে আজ শুরু হচ্ছে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ। উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে জিম্বাবুয়ে। লঙ্কানদের প্রথম ম্যাচ আগামী ২০ নভেম্বর। প্রতিপক্ষ জিম্বাবুয়ে। ২২ নভেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে তারা।
এর আগে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ চলাকালীন বোমা হামলার আতঙ্কে দেশে ফিরে যেতে চেয়ছিলেন শ্রীলঙ্কান ৮ ক্রিকেটারসহ সাপোর্ট স্টাফের কয়েকজন সদস্য। কিন্তু এসএলসির কড়া বার্তায় এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে সফরকারীরা।
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য শ্রীলঙ্কার পরিবর্তিত স্কোয়াড: দাসুন শানাকা (অধিনায়ক), কামিল মিশারা, পাথুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস, কুশল পেরেরা, কামিন্দু মেন্ডিস, জানিথ লিয়ানাগে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, মাহিশ থিকশানা, দুশান হেমন্ত, দুশমন্থ চামিরা, নুয়ান থুসারা, পবন রত্নায়েকে, ইশান মালিঙ্গা, ভানুকা রাজাপাকশে।
ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্সে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আফগানিস্তানকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে আকবর আলীরা। টানা দুই জয়ে শেষ চারের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে বাংলাদেশের যুবারা। এর আগে হংকংয়ের বিপক্ষেও সমান ব্যবধানে জিতেছিল তারা।
দুটি করে ম্যাচ শেষে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষে আছে বাংলাদেশ। শতভাগ জয়ে তাদের সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট। সমান দুটি করে পয়েন্ট নিয়ে দুই ও তিনে আছে যথাক্রমে শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। কোনো ম্যাচ জিততে পারেনি হংকং। টেবিলের তলানীতে আছে তারা। গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাজে আগামীকাল বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। দুই গ্রুপ থেকে সেরা দুটি দল সেমিফাইনালে জায়গা করে নেবে।
দোহায় আগে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই বিপর্যয়ে পড়ে আফগানিস্তান ‘এ’ দল। দলীয় ১৬ রানেই ৩ ব্যাটারকে হারায় তারা। সে ধাক্কা সামলে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি আফগানরা। রাকিবুল হাসান ও রিপন মন্ডলের দারুণ বোলিংয়ে ১৮.৪ ওভারে ৭৮ রানে অলআউট হয় দলটি। ২৭ রান করেন দারউইস রাসুলি। সমান ১২ রান আসে ইজাজ আহমদ ও কাইস আহমেদের ব্যাট থেকে।
বাংলাদেশের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে বিধ্বংসী ছিলেন রাকিবুল। ৪ ওভারে ৭ রান দিয়ে ৩ ব্যাটারকে ফেরান এই বাঁ হাতি স্পিনার। সমান উইকেট নিতে ১০ রান খরচ করেন পেসার রিপন।
রান তাড়া করতে নেমে ১৩.৩ ওভারেই জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। দুই ওপেনার হাবিবুর রহমান সোহান ও জিসান আলম সমান ১০ রান করে ফিরলে জাওয়াদ আবরার ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের ব্যাটে জয় নিশ্চিত করে তারা। জাওয়াদ ২৪ ও অঙ্কন ২৭ রানে অপরাজিত থাকেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
‘ম্যাচটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ’—প্রায় ১৫ মিনিটের সংবাদ সম্মেলনে ভারতের কোচ খালিদ জামিল এমন কথা শোনালেন বারবার। দলের ভেতরের কোনো খবর জানাতে খুব বেশি ইচ্ছুক ছিলেন না। যেন মাঠের জন্য জমিয়ে রেখেছেন সবকিছু।
পরশু বাফুফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, গতকাল সকালে সোয়া ৯টায় অনুশীলন করবে ভারত। নিরাপত্তার কোনো কারণ নয়, খালিদ জানালেন এটাই তাঁদের সংস্কৃতি। ঢাকায় এখনো পুরোপুরি শীত পড়েনি। সকালের সতেজ আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে তাই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। রাতের আলোয় আজ কতটুকু আলোকিত করতে পারবে নিজেদের, সেটাই দেখার পালা।
শিলংয়ে এ বছরের মার্চে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হামজা চৌধুরীর। সেই ম্যাচ হামজা কীভাবে রাঙিয়েছিলেন, সেটা কারও অজানা নয়। গোল যদিও পাননি, কিন্তু ফুটবলশৈলীতে মুগ্ধ করেছেন ভক্তদের। আট মাস পর ফের যখন বাংলাদেশ-ভারত মুখোমুখি হচ্ছে, তখন ঘুরেফিরে আসছে হামজার কথা। সংবাদ সম্মেলনে ভারতের কোচ বলেন, ‘আগে যেমনটা বলেছি, বাংলাদেশের এক-দুজন নয়, পুরো দলই ভালো। তাদের সবাই ভালো খেলোয়াড়। তাই আমরা ম্যাচটিকে হালকাভাবে নেব না। ইতিবাচক চিন্তা করতে হবে, ভালো ফল আনতে হবে।’
চাপে থাকার কথা অকপটে স্বীকার করে খালিদ অবশ্য হাল ছেড়ে দিচ্ছেন না। পরিশ্রমের পূর্ণতা পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন তিনি, ‘সবাই জানে এটা চাপের ম্যাচ। তবু কঠোর পরিশ্রম করতে হবে ইতিবাচক ফলের জন্য। এটি কোনো প্রীতি ম্যাচ নয়। বাছাইপর্বের ম্যাচ। খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’
বাংলাদেশের প্রশংসায় খালিদ আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ খুব ভালো দল। তাদের ভালো খেলোয়াড় আছে। আমি দেখেছি, তাদের গুণগত মান আছে। ঘরে-বাইরে তাদের খেলায় অনেক উন্নতি হয়েছে।’
সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে কখনো কার্পণ্য বোধ করেন না খালিদ। ঢাকায় এসেছেন লিস্টন কোলাসো, সাহাল আবদুল সামাদ, উদন্ত সিংয়ের মতো তারকাদের ছাড়াই। দলে আছে প্রবাসীর ছোঁয়াও। অস্ট্রেলিয়ান নাগরিকত্ব ছেড়ে ভারতীয় পাসপোর্ট হাতে নিয়েছেন রায়ান উইলিয়ামস। সেই পাসপোর্টে প্রথম সিলটা পড়েছে বাংলাদেশের। তবে এই উইঙ্গার খেলতে পারবেন কি না, তা এখনো অনিশ্চিত।
খালিদ বলেন, ‘আমরা দুটো সম্ভাবনার জন্যই প্রস্তুত। যদি সে থাকে, খুব ভালো। না থাকলেও একইভাবে কাজ করব। আমরা এখনো অপেক্ষা করছি (ফিফা থেকে অনুমতি পাওয়ার)।’
