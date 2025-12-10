আমিরাতের লিগে রশিদ খানের সঙ্গে অদ্ভুতুড়ে ঘটনাটা আসলে কী

ক্রীড়া ডেস্ক
স্কোরকার্ড দেখে ডেজার্ট ভাইপার্স-এমআই এমিরেটসকে রোমাঞ্চকর ম্যাচ বলতেই পারতেন। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গত রাতে ডেজার্টের ১ রানের জয় দেখে এমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু স্কোরকার্ড দেখে তো অনেক কিছু বোঝা যায় না। নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে রশিদ খানের সঙ্গে।
টস জিতে গত রাতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন এমআই এমিরেটস অধিনায়ক কাইরন পোলার্ড। ১৬তম ওভারের শেষ বলে রশিদ খানকে উইকেট থেকে বেরিয়ে কাভারের ওপর দিয়ে মারতে যান ডেজার্ট ভাইপার্সের ম্যাক্স হোল্ডেন। স্টাম্পিংয়ের জন্য সমূহ সময় থাকলেও এমআই এমিরেটস উইকেটরক্ষক নিকোলাস পুরান তা করেননি। সেই সুযোগে দ্রুত উইকেটের মধ্যে ব্যাট রাখেন হোল্ডেন। আম্পায়ার সেই বলটা দিয়েছেন ওয়াইড। অগত্যা রশিদ খান আবার করলেন বল। এই বলে লেগ সাইডে ঘোরাতে যান হোল্ডেন। তবে রশিদের কুইকার বল আঘাত হানে হোল্ডেনের প্যাডে। আউটসাইড লেগে পিচ হওয়ার কারণে আম্পায়ার আউট দেননি। কিন্তু হোল্ডেন স্বেচ্ছায় চলে যান। ৩৭ বলে ৩ চারে ৪২ রান করার পর এই বাঁহাতি ব্যাটার রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন।
রশিদের সেই ওভারটি ছিল ঘটনাবহুল। ১৬তম ওভারের চতুর্থ বলে হোল্ডেনের বিপক্ষে এলবিডব্লুর আবেদন করেন রশিদ খান। আম্পায়ার সাড়া না দেওয়ায় এমআই এমিরেটস অধিনায়ক পোলার্ড রিভিউ নিয়েছেন। তবে রিভিউ নিয়ে কোনো লাভ তো হয়নি, উপরন্তু সেটা নষ্ট করেছেন। ওভারের পঞ্চম বলে এমআই এমিরেটসের বাজে ফিল্ডিংয়ের সুযোগে ২ রান নিয়েছেন হোল্ডেন। ধুঁকতে থাকা হোল্ডেন আর তাই বেশিক্ষণ উইকেটে থেকে বল নষ্ট করার চিন্তা করলেন না।
হোল্ডেনের আগে আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন সাকিব আল হাসান। তিনি এমআই এমিরেটসের হয়েই খেলেন। শারজা ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে রোববার ১২ বলে ১৬ রান করে রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন। দুটি চার মেরেছেন তখন। সেই ম্যাচে ৪ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পায় এমআই এমিরেটস। গত রাতে এমিরেটস তাঁকে একাদশেই নেয়নি। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ডেজার্ট ভাইপার্স নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫৯ রান করেছে। জয়ের লক্ষ্যে নেমে পুরো ২০ ওভার খেললেও ৯ উইকেটে ১৫৮ রানে থেমে যায়। ডেজার্ট ভাইপার্সের ডেভিড পেইন ৪ ওভারে ২৯ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন। ফখর জামানের ইমপ্যাক্ট সাব হিসেবে খেলেছেন পেইন।
নতুন কোচ জাবি আলোনসোর অধীনে মৌসুমের শুরুতেই যে চমক দেখিয়েছিল রিয়াল, ক্রমেই সেটি ফিকে হয়ে এসেছে। মাঠের বাজে পারফরম্যান্স দর্শকদের সামনে টেনে আসছে কার্লো আনচেলত্তির শেষ দিকের নিষ্প্রভ রিয়ালকেই। এমন রিয়াল মানেই কোচের চাকরি যাওয়া। লিগে ঘরের মাঠে সেলতা ভিগোর কাছে অসহায় আত্মসমর্পণের পর কেউ কেউ কোচ আলোনসোরও ‘শেষ’ দেখছেন। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ সাত ম্যাচের মাত্র দুটিতে জয়, এমন পরিস্থিতে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রিয়াল কোচ। তবে আলোনসোর বিশ্বাস, রিয়াল মাদ্রিদের পরিস্থিতি দ্রুতই বদলে যাবে।
এই বদলে যাওয়ার উপলক্ষটা কী? চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে লড়াইকে ঘিরে সংবাদ সম্মেলনে এমন এক প্রশ্নের জবাবে আলোনসো বললেন, ‘এই দল, এই ক্লাব সবাই একসঙ্গে আছে। রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হলে এমন পরিস্থিতি ঠান্ডা মাথায়, ঐক্য ধরে রেখে, দায়িত্বশীলভাবে সামলাতে জানতে হয়। আমি সামনে যা আসছে, তার জন্য উদ্গ্রীব। জানি, রোববারের যে ক্ষোভ ছিল, তা থেকে সিটির বিপক্ষে ম্যাচের উত্তেজনায় সবকিছুই বদলে যেতে পারে। ফুটবলে ভালো বা খারাপ, সবকিছুই খুব দ্রুত বদলে যায়। দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে যায়। আমরা এখন সেই মুহূর্তে আছি।’
তবে পরিস্থিতি বদলানোর জন্য ম্যান সিটির বিপক্ষে জিততেই হবে রিয়ালকে। জয়ের আশাই করছেন রিয়াল কোচ, ‘আমরা মানসিকভাবে পুরোপুরি প্রস্তুত। দল একতাবদ্ধ। আমরা সবাই বিশ্বাস করি, ম্যাচ জয়ের সামর্থ্য আমাদের আছে।’ জিততে পারবে কি রিয়াল মাদ্রিদ!
শিরোপা তো লিওনেল মেসি একেবারে কম জেতেননি। তাঁর ক্যাবিনেটে কত শিরোপা আছে, সেটা তিনি নিজেও হয়তো গুনে শেষ করতে পারবেন না। আর্জেন্টিনা, বার্সেলোনা, প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি), ইন্টার মায়ামি—সব দলের হয়েই তিনি জিতেছেন শিরোপা। চ্যাম্পিয়ন মেসির নাম উঠে গেল ইতিহাসের পাতায়।
২০২৫ মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের (এমভিপি) পুরস্কার জিতে মেসি টানা দুইবার এই পুরস্কার জিতেছেন। এমএলএসের ৩০ বছরের ইতিহাসে প্রথম ফুটবলার হিসেবে টানা দুইবার এমভিপি পুরস্কার জিতেছেন। ২০২৫ সালে এমএলএসে ২৮ ম্যাচে ৪৮ গোলে অবদান রেখেছেন মেসি। ২৯ গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ১৯ গোলে। রোববার চেজ স্টেডিয়ামে এমএলএস কাপ ফাইনালে ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপসকে ৩-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ইন্টার মায়ামি। এমএলএস কাপে মায়ামির প্রথম শিরোপা জয়ের ম্যাচে কোনো গোল করতে না পারলেও দুই গোলে তিনি অ্যাসিস্ট করেছেন।
এমএলএসে এবার ইস্টার্ন কনফারেন্সে তিন নম্বরে থেকে শেষ করেছে ইন্টার মায়ামি। ৩৪ ম্যাচে ১৯ জয়, ৮ ড্র ও ৭ পরাজয়ে ৬৫ পয়েন্ট পেয়েছে দলটি। সমান ৬৫ পয়েন্ট হলেও গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে দুইয়ে সিনসিনাটি। ইন্টার মায়ামি তাই সাপোর্টার্স শিল্ডের পুরস্কার জিততে পারেননি। এবারের এমএলএসে মেসি টানা ৯ ম্যাচে কমপক্ষে তিনটি করে গোলে অবদান রাখার কীর্তি গড়েছেন। এমএলএস টুর্নামেন্টে প্রথম ফুটবলার খেলোয়াড় হিসেবে একাধিকবার (২০২৪ ও ২০২৫ সালে) কমপক্ষে ৩৬ গোলে অবদান রাখার কীর্তিও তাঁর।
২০২৩ সালের জুলাই থেকে ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলছেন মেসি। আড়াই বছরে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটির জার্সিতে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ৮৮ ম্যাচে করেছেন ৪৪ গোল। অ্যাসিস্ট করেছেন ৭৭ গোলে। ২০২৩ লিগস কাপ, ২০২৪ সাপোর্টার্স শিল্ড, ২০২৫ এমএলএস কাপ—এই তিনটি শিরোপা মায়ামির হয়ে জিতেছেন। পেশাদার ক্যারিয়ারে সব মিলিয়ে ৪৭ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলার। সিনিয়র ফুটবলে সেটা ৪৪তম।
ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে রয়েছে একগাদা ম্যাচ। বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে রিয়াল মাদ্রিদ-ম্যানচেস্টার সিটি হাইভোল্টেজ ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে সনি টেন ২ ও টেন ৩। ভিন্ন ভিন্ন ম্যাচে মাঠে নামবে পিএসজি, আর্সেনালের মতো দলগুলো। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলার সরাসরি
ওয়েলিংটন টেস্ট: ১ম দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৪টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
কারাবাগ-আয়াক্স
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
ক্লাব ব্রুগা-আর্সেনাল
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ১
ভিয়ারিয়াল-কোপেনহেগেন
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
রিয়াল মাদ্রিদ-ম্যানসিটি
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ২ ও টেন ৩
আথলেতিক-পিএসজি
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ৫
ওয়েলিংটনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনটা নিউজিল্যান্ডের জন্য অম্লমধুরই বলা চলে। দুর্দান্ত বোলিংয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২০৫ রানে গুটিয়ে দিয়েছে নিউজিল্যান্ড। ৪ উইকেট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং লাইনআপ ধসিয়ে দিয়েছেন ব্লেয়ার টিকনার। সেই টিকনারকেই মাঠ ছাড়তে হয়েছে স্ট্রেচারে করে।
টস জিতে আজ শুরু হওয়া ওয়েলিংটনে দ্বিতীয় টেস্টে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টম লাথাম। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসের ৬৭তম ওভারের ঘটনা। সেই ওভারের দ্বিতীয় বলে অভিষিক্ত কিউই পেসার মাইকেল রেকে ফাইন লেগে ঠেলে দেন টেভিন ইমলাচ। যদিও সেটা লেগবাই ছিল। সে যা-ই হোক, টিকনারের মিসফিল্ডিংয়ে বলটা চারই হয়ে যাচ্ছিল। ডাইভ দিয়ে তিনি চার ঠেকানোর পর কাঁধের ব্যথার যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন। তৎক্ষণাৎ মাঠে চিকিৎসক এসে স্ট্রেচারে করে টিকনারকে মাঠের বাইরে নিয়ে যান। কিউই এই পেসারের সম্ভবত বাঁ কাঁধের হাড়ের স্থানচ্যুতি হয়েছে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট দিয়েই নিউজিল্যান্ডের দুই ক্রিকেটারের টেস্টে অভিষেক হয়েছে। মাইকেল রের মতো আজ প্রথম টেস্ট খেলতে নামছেন মিচেল হে। এর আগে ৭ ওয়ানডে ও ১২ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেললেও ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে এটা তাঁর প্রথম ম্যাচ। দুই কিউই ক্রিকেটারের অভিষেকের দিনে মাঠ ছেড়েছেন তাঁদের সতীর্থ টিকনার। ওয়েলিংটন টেস্টের প্রথম দিনটা নিউজিল্যান্ড শেষ করেছে বিনা উইকেটে ২৪ রানে।
টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের উদ্বোধনী জুটিতে ৬৬ রান যোগ করেন জন ক্যাম্পবেল ও ব্র্যান্ডন কিং। ১৭তম ওভারের চতুর্থ বলে কিংকে এলবিডব্লু করে জুটি ভাঙেন টিকনার। মুহূর্তেই উইন্ডিজ ২৮.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৩ রানে পরিণত হয়। খেই হারানো নিউজিল্যান্ড এরপর দিশা পায় রস্টন চেজ ও শাই হোপের ব্যাটিংয়ে। চতুর্থ উইকেটে ১০২ বলে ৬০ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন তাঁরা (হোপ-চেজ)। ৪৬তম ওভারের তৃতীয় বলে হোপকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন টিকনার। ৮০ বলে ৮ চারে ৪৮ রান করেন হোপ।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক চেজকেও (২৯) দ্রুত ফেরান টিকনার। ৫৬তম ওভারের চতুর্থ বলে টিকনারের বলে ইনসাইড এজ হয়ে ফেরেন চেজ। ম্যাচে সেটা টিকনারের চতুর্থ উইকেট। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭৫ ওভারে ২০৫ রানে গুটিয়ে যায়। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৮ রান আসে হোপের ব্যাট থেকে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৪ রান করেন ক্যাম্পবেল। টিকনারের ৪ উইকেটের পাশাপাশি মাইকেল রে নিয়েছেন ৩ উইকেট। একটি করে উইকেট নিয়েছেন জ্যাকব ডাফি ও গ্লেন ফিলিপস। নিউজিল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসে ৯ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ২৪ রানে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে। লাথাম ৭ ও ডেভন কনওয়ে ১৬ রানে আগামীকাল দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন।
টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৪১৮ রান তাড়া করে জয়ের কীর্তি এখনো ওয়েস্ট ইন্ডিজের দখলে। ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ক্যারিবীয়রা এই রান তাড়া করে জিতেছিল। ২২ বছরে এর চেয়ে বড় লক্ষ্য বারবার চতুর্থ ইনিংসে দলগুলোর সামনে এসেছিল। কিন্তু কেউই সফল হয়নি। ক্রাইস্টচার্চে সিরিজের প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে ৫৩১ রানের পাহাড় সমান লক্ষ্য দিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। জাস্টিন গ্রিভসের ডাবল সেঞ্চুরিতে (২০২*) করে ম্যাচটা ড্র করেছিল ক্যারিবীয়রা। নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ১৮ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে।
