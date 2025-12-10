Ajker Patrika
ক্রিকেট

জোড়া সেঞ্চুরি করে র‍্যাঙ্কিংয়ে সুখবর পেলেন বিরাট কোহলি

ক্রীড়া ডেস্ক    
দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে দুটি সেঞ্চুরি করেন কোহলি। ছবি: ক্রিকইনফো
দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে দুটি সেঞ্চুরি করেন কোহলি। ছবি: ক্রিকইনফো

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজটা স্বপ্নের মতো পার করেছেন বিরাট কোহলি। দুটি সেঞ্চুরির পাশাপাশি একটি ফিফটি এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। এমন পারফরম্যান্সের সুবাধে ওয়ানডে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি করেছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক।

২ ধাপ উন্নতি করে দুইয়ে উঠে এসেছেন কোহলি। তারকা ব্যাটারের সংগ্রহ ৭৭৩ রেটিং পয়েন্ট। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ১২০ বলে ১৩৫ রান করেন কোহলি। দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁর ব্যাট থেকে আসে ১০২ রান। সিরিজ নির্ধারণী শেষ ওয়ানডেতে ৪৫ বলে খেলেন ৬৫ রানের অপরাজিত ইনিংস। ৩ ম্যাচে ৩০২ রান করে সিরিজ সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতেন কোহলি। টি-টোয়েন্টি এবং টেস্ট থেকে অবসর নিয়ে এখন কেবল ভারতের হয়ে ওয়ানডে সংস্করণেই খেলে যাচ্ছেন ইতিহাসের সেরা ব্যাটারদের একজন।

সিরিজে কোহলির মতো দুর্দান্ত ফর্মে না থাকলেও কম যাননি রোহিত শর্মা। ২ ফিফটিতে ১৪৬ রান করেন এই ওপেনার। যথারীতি ওয়ানডে ব্যাটারের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন তিনি। এই মারকুটে ব্যাটারের সংগ্রহ ৭৮১ রেটিং পয়েন্ট। সতীর্থ কোহলির কাছে শীর্ষস্থান হারানোর শঙ্কায় আছেন রোহিত।

সেরা দশে পরিবর্তন আছে আরও চারটি। এক ধাপ পিছিয়ে তিনে নেমে গেছেন ড্যারেল মিচেল। আফগানিস্তানের ব্যাটার ইব্রাহিম জাদরানেরও এক ধাপ অবনমন হয়েছে। চারে নেমে গেছেন তিনি। এক ধাপ উন্নতি করে নয়ে উঠে এসেছেন শ্রীলঙ্কার চারিথ আসালাঙ্কা। এক ধাপ পিছিয়ে বর্তমানে দশে অবস্থান করছেন ভারতের তারকা ব্যাটার শ্রেয়াশ আইয়ার। অস্ট্রেলিয়া সফরে চোট পান তিনি। এরপর থেকেই দলের বাইরে আছেন। কবে ফিরবেন সেটা এখনো নিশ্চিত নয়।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিরাট কোহলি
ক্রিকেট

ভারতে তিন ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে কোচকে গুরুতর জখমের অভিযোগ

ক্রীড়া ডেস্ক    
ক্রিকেটারদের হামলার শিকার হয়েছেন কোচ এস ভেঙ্কটরমন। ছবি: সংগৃহীত
ক্রিকেটারদের হামলার শিকার হয়েছেন কোচ এস ভেঙ্কটরমন। ছবি: সংগৃহীত

ক্রিকেটারদের সঙ্গে কোচের বাকবিতণ্ডার ঘটনা নতুন কিছু নয়। মাঠে কিংবা মাঠের বাইরে নানা কারণে বনিবনা হয় না। কিন্তু ভারতের পুডুচেরিতে যা হলো, সেটা রীতিমতো অবাক করার মতো। কোচকে পিটিয়ে গুরুতর জখম করেছেন তিন ক্রিকেটার।

সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে কোচ এস ভেঙ্কটরমনকে জখমের অভিযোগ উঠেছে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েন অব পুডুচেরির (সিএপি) অনুশীলন সেন্টারের ভেতরে সোমবার বেলা ১১টায় পুডুচেরির অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রধান কোচ ভেঙ্কটরমনের ওপর তিন স্থানীয় ক্রিকেটার আক্রমণ করেছেন। ইন্ডোর নেটে হামলার এই ঘটনায় কোচ মাথায় গুরুতর চোট পেয়েছেন। তাতে ২০ সেলাই লেগেছে তাঁর মাথায়। কোচের ঘাড়ের হাড়ের স্থানচ্যুতিও হয়েছে।

দল থেকে বাদ দেওয়ার ক্ষোভে ক্রিকেটাররা কোচ ভেঙ্কটরমনের ওপর এমন হামলা করেছেন বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা গেছে। পুডুচেরির সেদারাপাত পুলিশ স্টেশনে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। পুলিশের উপপরিদর্শক এস রাজেশ বলেন, ‘ভেঙ্কটরমনের কপালে ২০ সেলাই দিতে হয়েছে। কিন্তু তার অবস্থা স্থিতিশীল। অভিযুক্ত ক্রিকেটাররা এখনো পলাতক। তাদের ধরার চেষ্টা করছি। বিস্তারিত ঘটনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জানানো যাবে।’ ভেঙ্কটরমনের অভিযোগের তালিকায় থাকা তিন ক্রিকেটার হলেন কার্তিকিয়ান জয়াসুন্দরম, এ অরবিন্দরাজ ও এস সন্তোষ কুমারন। এই তিন ক্রিকেটারের মধ্যে ৩২ বছর বয়সী জয়াসুন্দরম সবচেয়ে বয়স্ক।

ভারতীদাসান পুডুচেরি ক্রিকেটার্স ফোরামের সভাপতি জি চন্দরনও আছেন ভেঙ্কটরমনের অভিযুক্তদের তালিকায়। তিন ক্রিকেটারকে চন্দরন উস্কেছেন বলে অভিযোগ ভেঙ্কটরমনের। অভিযোগপত্রে পুডুচেরি অনুর্ধ্ব-১৯ দলের প্রধান কোচ বলেন, ‘অরবিন্দরাজ আমাকে ধরে রাখে। কার্তিকিয়া ব্যাটটা নিয়েছে সন্তোষ কুমারনের থেকে। আক্রমণের উদ্দেশ্যই ছিল আমাকে হত্যা করা। আঘাতের সময় চন্দরনকে বলতে শুনেছি, ‘সুযোগ পেলে ঠিকই তাকে মেরে যেতাম।’ কোচ ভেঙ্কটরমনের আরেক পরিচয় তিনি সিএপির সাবেক সভাপতি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
ফুটবল

কোচের চাকরি বাঁচানোর লড়াইয়ে কি জিততে পারবে রিয়াল মাদ্রিদ

ক্রীড়া ডেস্ক    
কোচ জাবি আলোনসোর চাকরি বাঁচানোর লড়াইয়ে আজ রাতে মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ। ছবি: সংগৃহীত
কোচ জাবি আলোনসোর চাকরি বাঁচানোর লড়াইয়ে আজ রাতে মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ। ছবি: সংগৃহীত

নতুন কোচ জাবি আলোনসোর অধীনে মৌসুমের শুরুতেই যে চমক দেখিয়েছিল রিয়াল, ক্রমেই সেটি ফিকে হয়ে এসেছে। মাঠের বাজে পারফরম্যান্স দর্শকদের সামনে টেনে আসছে কার্লো আনচেলত্তির শেষ দিকের নিষ্প্রভ রিয়ালকেই। এমন রিয়াল মানেই কোচের চাকরি যাওয়া। লিগে ঘরের মাঠে সেলতা ভিগোর কাছে অসহায় আত্মসমর্পণের পর কেউ কেউ কোচ আলোনসোরও ‘শেষ’ দেখছেন। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ সাত ম্যাচের মাত্র দুটিতে জয়, এমন পরিস্থিতে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রিয়াল কোচ। তবে আলোনসোর বিশ্বাস, রিয়াল মাদ্রিদের পরিস্থিতি দ্রুতই বদলে যাবে।

আজকের পত্রিকা গ্রাফিক্স
আজকের পত্রিকা গ্রাফিক্স

এই বদলে যাওয়ার উপলক্ষটা কী? চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে লড়াইকে ঘিরে সংবাদ সম্মেলনে এমন এক প্রশ্নের জবাবে আলোনসো বললেন, ‘এই দল, এই ক্লাব সবাই একসঙ্গে আছে। রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হলে এমন পরিস্থিতি ঠান্ডা মাথায়, ঐক্য ধরে রেখে, দায়িত্বশীলভাবে সামলাতে জানতে হয়। আমি সামনে যা আসছে, তার জন্য উদ্‌গ্রীব। জানি, রোববারের যে ক্ষোভ ছিল, তা থেকে সিটির বিপক্ষে ম্যাচের উত্তেজনায় সবকিছুই বদলে যেতে পারে। ফুটবলে ভালো বা খারাপ, সবকিছুই খুব দ্রুত বদলে যায়। দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে যায়। আমরা এখন সেই মুহূর্তে আছি।’

তবে পরিস্থিতি বদলানোর জন্য ম্যান সিটির বিপক্ষে জিততেই হবে রিয়ালকে। জয়ের আশাই করছেন রিয়াল কোচ, ‘আমরা মানসিকভাবে পুরোপুরি প্রস্তুত। দল একতাবদ্ধ। আমরা সবাই বিশ্বাস করি, ম্যাচ জয়ের সামর্থ্য আমাদের আছে।’ জিততে পারবে কি রিয়াল মাদ্রিদ!

বিষয়:

খেলাস্প্যানিশফুটবলকোচরিয়াল মাদ্রিদ
ক্রিকেট

আমিরাতের লিগে রশিদ খানের সঙ্গে অদ্ভুতুড়ে ঘটনাটা আসলে কী

ক্রীড়া ডেস্ক    
রশিদ খানের বলে সুযোগ পেয়েও ম্যাক্স হোল্ডেনকে স্টাম্পিং করেননি নিকোলাস পুরান। ছবি: সংগৃহীত
রশিদ খানের বলে সুযোগ পেয়েও ম্যাক্স হোল্ডেনকে স্টাম্পিং করেননি নিকোলাস পুরান। ছবি: সংগৃহীত

স্কোরকার্ড দেখে ডেজার্ট ভাইপার্স-এমআই এমিরেটসকে রোমাঞ্চকর ম্যাচ বলতেই পারতেন। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গত রাতে ডেজার্টের ১ রানের জয় দেখে এমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু স্কোরকার্ড দেখে তো অনেক কিছু বোঝা যায় না। নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে রশিদ খানের সঙ্গে।

টস জিতে গত রাতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন এমআই এমিরেটস অধিনায়ক কাইরন পোলার্ড। ১৬তম ওভারের শেষ বলে রশিদ খানকে উইকেট থেকে বেরিয়ে কাভারের ওপর দিয়ে মারতে যান ডেজার্ট ভাইপার্সের ম্যাক্স হোল্ডেন। স্টাম্পিংয়ের জন্য সমূহ সময় থাকলেও এমআই এমিরেটস উইকেটরক্ষক নিকোলাস পুরান তা করেননি। সেই সুযোগে দ্রুত উইকেটের মধ্যে ব্যাট রাখেন হোল্ডেন। আম্পায়ার সেই বলটা দিয়েছেন ওয়াইড। অগত্যা রশিদ খান আবার করলেন বল। এই বলে লেগ সাইডে ঘোরাতে যান হোল্ডেন। তবে রশিদের কুইকার বল আঘাত হানে হোল্ডেনের প্যাডে। আউটসাইড লেগে পিচ হওয়ার কারণে আম্পায়ার আউট দেননি। কিন্তু হোল্ডেন স্বেচ্ছায় চলে যান। ৩৭ বলে ৩ চারে ৪২ রান করার পর এই বাঁহাতি ব্যাটার রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন।

রশিদের সেই ওভারটি ছিল ঘটনাবহুল। ১৬তম ওভারের চতুর্থ বলে হোল্ডেনের বিপক্ষে এলবিডব্লুর আবেদন করেন রশিদ খান। আম্পায়ার সাড়া না দেওয়ায় এমআই এমিরেটস অধিনায়ক পোলার্ড রিভিউ নিয়েছেন। তবে রিভিউ নিয়ে কোনো লাভ তো হয়নি, উপরন্তু সেটা নষ্ট করেছেন। ওভারের পঞ্চম বলে এমআই এমিরেটসের বাজে ফিল্ডিংয়ের সুযোগে ২ রান নিয়েছেন হোল্ডেন। ধুঁকতে থাকা হোল্ডেন আর তাই বেশিক্ষণ উইকেটে থেকে বল নষ্ট করার চিন্তা করলেন না।

হোল্ডেনের আগে আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন সাকিব আল হাসান। তিনি এমআই এমিরেটসের হয়েই খেলেন। শারজা ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে রোববার ১২ বলে ১৬ রান করে রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন। দুটি চার মেরেছেন তখন। সেই ম্যাচে ৪ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পায় এমআই এমিরেটস। গত রাতে এমিরেটস তাঁকে একাদশেই নেয়নি। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ডেজার্ট ভাইপার্স নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫৯ রান করেছে। জয়ের লক্ষ্যে নেমে পুরো ২০ ওভার খেললেও ৯ উইকেটে ১৫৮ রানে থেমে যায়। ডেজার্ট ভাইপার্সের ডেভিড পেইন ৪ ওভারে ২৯ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন। ফখর জামানের ইমপ্যাক্ট সাব হিসেবে খেলেছেন পেইন।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটআরব আমিরাত
ফুটবল

চ্যাম্পিয়ন মেসি এবার ইতিহাসের পাতায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
প্রথম ফুটবলার হিসেবে টানা দুইবার এমএলএসের বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জিতেছেন লিওনেল মেসি। ছবি: এএফপি
প্রথম ফুটবলার হিসেবে টানা দুইবার এমএলএসের বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জিতেছেন লিওনেল মেসি। ছবি: এএফপি

শিরোপা তো লিওনেল মেসি একেবারে কম জেতেননি। তাঁর ক্যাবিনেটে কত শিরোপা আছে, সেটা তিনি নিজেও হয়তো গুনে শেষ করতে পারবেন না। আর্জেন্টিনা, বার্সেলোনা, প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি), ইন্টার মায়ামি—সব দলের হয়েই তিনি জিতেছেন শিরোপা। চ্যাম্পিয়ন মেসির নাম উঠে গেল ইতিহাসের পাতায়।

২০২৫ মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের (এমভিপি) পুরস্কার জিতে মেসি টানা দুইবার এই পুরস্কার জিতেছেন। এমএলএসের ৩০ বছরের ইতিহাসে প্রথম ফুটবলার হিসেবে টানা দুইবার এমভিপি পুরস্কার জিতেছেন। ২০২৫ সালে এমএলএসে ২৮ ম্যাচে ৪৮ গোলে অবদান রেখেছেন মেসি। ২৯ গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ১৯ গোলে। রোববার চেজ স্টেডিয়ামে এমএলএস কাপ ফাইনালে ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপসকে ৩-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ইন্টার মায়ামি। এমএলএস কাপে মায়ামির প্রথম শিরোপা জয়ের ম্যাচে কোনো গোল করতে না পারলেও দুই গোলে তিনি অ্যাসিস্ট করেছেন।

এমএলএসে এবার ইস্টার্ন কনফারেন্সে তিন নম্বরে থেকে শেষ করেছে ইন্টার মায়ামি। ৩৪ ম্যাচে ১৯ জয়, ৮ ড্র ও ৭ পরাজয়ে ৬৫ পয়েন্ট পেয়েছে দলটি। সমান ৬৫ পয়েন্ট হলেও গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে দুইয়ে সিনসিনাটি। ইন্টার মায়ামি তাই সাপোর্টার্স শিল্ডের পুরস্কার জিততে পারেননি। এবারের এমএলএসে মেসি টানা ৯ ম্যাচে কমপক্ষে তিনটি করে গোলে অবদান রাখার কীর্তি গড়েছেন। এমএলএস টুর্নামেন্টে প্রথম ফুটবলার খেলোয়াড় হিসেবে একাধিকবার (২০২৪ ও ২০২৫ সালে) কমপক্ষে ৩৬ গোলে অবদান রাখার কীর্তিও তাঁর।

মেসির জোড়া অ্যাসিস্ট, ইতিহাস গড়ে এমএলএসে চ্যাম্পিয়ন মায়ামিমেসির জোড়া অ্যাসিস্ট, ইতিহাস গড়ে এমএলএসে চ্যাম্পিয়ন মায়ামি

২০২৩ সালের জুলাই থেকে ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলছেন মেসি। আড়াই বছরে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটির জার্সিতে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ৮৮ ম্যাচে করেছেন ৪৪ গোল। অ্যাসিস্ট করেছেন ৭৭ গোলে। ২০২৩ লিগস কাপ, ২০২৪ সাপোর্টার্স শিল্ড, ২০২৫ এমএলএস কাপ—এই তিনটি শিরোপা মায়ামির হয়ে জিতেছেন। পেশাদার ক্যারিয়ারে সব মিলিয়ে ৪৭ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলার। সিনিয়র ফুটবলে সেটা ৪৪তম।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
