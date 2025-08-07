নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রতিশোধ নিতে নামবে জিম্বাবুয়ে, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
বুলাওয়েতে গত সপ্তাহে সিরিজের প্রথম টেস্টে জিম্বাবুয়েকে ৯ উইকেটে হারায় নিউজিল্যান্ড। একই মাঠে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে জিম্বাবুয়ে-নিউজিল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। এই ম্যাচটা জিম্বাবুয়ের জন্য প্রতিশোধের ম্যাচ। এমনকি এই ম্যাচ জিতলে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথমবারের মতো টেস্ট জিতবে জিম্বাবুয়ে। এর আগে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৮ টেস্টের মধ্যে ১২ টিতেই হেরেছে জিম্বাবুয়ে। বাকি ৬ টেস্ট ড্র হয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় টেস্ট: প্রথম দিন জিম্বাবুয়ে-নিউজিল্যান্ড
বেলা ২টা
সরাসরি টি স্পোর্টস
দিল্লি প্রিমিয়ার লিগ
পুরাননি দিল্লি-দিল্লি লায়নস
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
দিল্লি কিংস-দিল্লি সুপারস্টার্স
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি স্টার স্পোর্টস ২ হিন্দি
বুলাওয়েতে গত সপ্তাহে সিরিজের প্রথম টেস্টে জিম্বাবুয়েকে ৯ উইকেটে হারায় নিউজিল্যান্ড। একই মাঠে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে জিম্বাবুয়ে-নিউজিল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। এই ম্যাচটা জিম্বাবুয়ের জন্য প্রতিশোধের ম্যাচ। এমনকি এই ম্যাচ জিতলে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথমবারের মতো টেস্ট জিতবে জিম্বাবুয়ে। এর আগে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৮ টেস্টের মধ্যে ১২ টিতেই হেরেছে জিম্বাবুয়ে। বাকি ৬ টেস্ট ড্র হয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় টেস্ট: প্রথম দিন জিম্বাবুয়ে-নিউজিল্যান্ড
বেলা ২টা
সরাসরি টি স্পোর্টস
দিল্লি প্রিমিয়ার লিগ
পুরাননি দিল্লি-দিল্লি লায়নস
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
দিল্লি কিংস-দিল্লি সুপারস্টার্স
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি স্টার স্পোর্টস ২ হিন্দি
ক্রিকেটার, কোচদের বিরুদ্ধে নানা রকম ঘটনায় ওঠে সমালোচনার ঝড়। কখনো স্থায়ীভাবে, কখনো সাময়িকভাবে দল থেকে বরখাস্ত করা হয় কোচ-ক্রিকেটারদের। এবার কাউন্টির সাবেক কোচকে যৌন হয়রানির অভিযোগে ৯ মাস বরখাস্ত করা হয়েছে। যদিও সেই কোচের নাম জানা যায়নি।১ ঘণ্টা আগে
চোট যেন এবারের জিম্বাবুয়ে সফরে নিউজিল্যান্ডের পিছুই ছাড়ছে না। টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে পড়ে একের পর এক ক্রিকেটার বিভিন্ন রকম চোটে আক্রান্ত হয়ে ছিটকে যাচ্ছেন সিরিজ থেকে। এমনকি ম্যাচ শুরুর যখন ২৪ ঘণ্টাও বাকি থাকে না, সেই সময় ক্রিকেটার বাদ পড়ার দুঃসংবাদ পায় কিউইরা।২ ঘণ্টা আগে
লেগস্পিনের ঘূর্ণিজাদুতে ব্যাটারদের ঘায়েল করতে ওস্তাদ রশিদ খান। তিনি যখন বোলিংয়ে আসেন, তাঁর প্রত্যেকটা বলেই মনে হয় এই বুঝি উইকেট পড়ল। ‘ব্যাটারদের যম’ নামে পরিচিত আফগান লেগস্পিনার গড়ে চলেছেন একের পর এক রেকর্ড।২ ঘণ্টা আগে
লিওনেল মেসি যে আজ থাকবেন না, সেটা দুই দিন আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন ইন্টার মায়ামি প্রধান কোচ হ্যাভিয়ের মাশচেরানো। তবু মেসির অভাব কিছুতেই টের পায়নি মায়ামি। লিগস কাপে আজ হেসেখেলে জিতেছে মায়ামি।৩ ঘণ্টা আগে