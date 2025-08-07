Ajker Patrika
> খেলা

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রতিশোধ নিতে নামবে জিম্বাবুয়ে, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে আজ মাঠে নামছে জিম্বাবুয়ে-নিউজিল্যান্ড। ছবি: ক্রিকইনফো
সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে আজ মাঠে নামছে জিম্বাবুয়ে-নিউজিল্যান্ড। ছবি: ক্রিকইনফো

বুলাওয়েতে গত সপ্তাহে সিরিজের প্রথম টেস্টে জিম্বাবুয়েকে ৯ উইকেটে হারায় নিউজিল্যান্ড। একই মাঠে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে জিম্বাবুয়ে-নিউজিল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। এই ম্যাচটা জিম্বাবুয়ের জন্য প্রতিশোধের ম্যাচ। এমনকি এই ম্যাচ জিতলে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথমবারের মতো টেস্ট জিতবে জিম্বাবুয়ে। এর আগে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৮ টেস্টের মধ্যে ১২ টিতেই হেরেছে জিম্বাবুয়ে। বাকি ৬ টেস্ট ড্র হয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্বিতীয় টেস্ট: প্রথম দিন জিম্বাবুয়ে-নিউজিল্যান্ড

বেলা ২টা

সরাসরি টি স্পোর্টস

দিল্লি প্রিমিয়ার লিগ

পুরাননি দিল্লি-দিল্লি লায়নস

বেলা ২টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

দিল্লি কিংস-দিল্লি সুপারস্টার্স

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি স্টার স্পোর্টস ২ হিন্দি

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
