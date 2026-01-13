ক্রীড়া ডেস্ক
টানা হারে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) এমনিতেই বিপর্যস্ত ঢাকা ক্যাপিটালস। তার ওপর এবার আরও একটি বড় সংকটে পড়ে গেল মোহাম্মদ মিঠুনের দল। টুর্নামেন্টের মাঝপথে ঢাকা শিবির ছেড়ে চলে গেছেন প্রধান কোচ টবি র্যাডফোর্ড।
আফগানিস্তান জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন র্যাডফোর্ড। দলটির দায়িত্ব নিতে গতকাল সকালে ঢাকা ছেড়েছেন তিনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কোচিং প্যানেলে পরিবর্তন এনেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। অ্যান্ড্রু পুটিকের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় র্যাডফোর্ডকে নিয়োগ দিয়েছে সংস্থাটি। র্যাডফোর্ড চলে যাওয়ায় ঢাকার ভারপ্রাপ্ত প্রধান কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন গোলাম মর্তুজা।
বিপিএলের চলতি পর্বে এ নিয়ে দুজন কোচকে হারাল ঢাকা। এর আগে গত ২৭ ডিসেম্বর সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরুর আগে হার্ট অ্যাটাক করে মাঠে পড়ে যান মাহবুব আলী জাকি। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে মারা যান এই কোচ।
বিপিএলের লিগ পর্ব থেকে বিদায়ের শঙ্কায় আছে ঢাকা। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সকে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল দলটি। এরপর টানা ৩ হারের পর পেয়েছিল দ্বিতীয় জয়ের দেখা। আবারও হ্যাটট্রিক হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির। সবশেষ গতকাল রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের কাছে ৭ উইকেটে হেরেছে ঢাকা। ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের পাঁচে অবস্থান করছে মিঠুনরা।
সিলেট পর্ব শেষে আগামী ১৫ জানুয়ারি বিপিএলের ঢাকা পর্ব শুরু হবে। নিজেদের মাঠে পর দিন রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে খেলতে নামবে ঢাকা। ১৭ জানুয়ারি চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে মাঠে নামবে তারা।
