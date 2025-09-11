১১ বছরের পুরোনো ক্ষতে কি প্রলেপ লাগাতে পারবে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
টি-টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত একবার মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ-হংকং। চট্টগ্রামে ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ ২ উইকেটে হেরেছিল হংকংয়ের কাছে। ১১ বছর পর বাংলাদেশ নামবে সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-হংকং
রাত ৮ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি, সনি টেন ১, ৩, ৪ ও ৫
কাবাডি খেলা সরাসরি
প্রো কাবাডি লিগ
রাত ৮ টা ২০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২ ও ৩
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মাঠে গড়াতে আর বেশি সময় বাকি নেই। সূচি অনুযায়ী ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে শুরু হবে এই ম্যাচ। ভক্ত-সমর্থকেরা যখন দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ দেখতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায়, তখনই বেধেছে এক ঝামেলা।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করতে পারাটা ভালো একটা ব্যাপার। বৈশ্বিক কোনো টুর্নামেন্ট শুরুর আগে অংশগ্রহণকারী দলের অধিনায়কেরা প্রায় সময়ই বলে থাকেন কথাটা। এ হিসেবে প্রথম ম্যাচের আগে একটা স্বস্তিতেই আছেন লিটন দাসরা। এশিয়া কাপে আজ নিজেদের প্রথম ম্যাচে যে তাঁরা প্রতিপক্ষ হিসেবে পাচ্ছেন হংকংকে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দলের তৃতীয় ওয়ানডে গতকাল হওয়ার কথা ছিল ব্রিস্টলের কাউন্টি গ্রাউন্ডে। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টির কারণে ম্যাচে সব মিলে খেলা হয়েছে ১৮ ওভার। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিই জিতেছে এই ম্যাচে।২ ঘণ্টা আগে
কার্ডিফের সোফিয়া গার্ডেনসে গতকাল ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টি-টোয়েন্টি মাঠে গড়ায় কি না সেটা নিয়েই ছিল শঙ্কা। বৃষ্টির বাগড়ায় খেলা শুরু হয়েছে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ২ ঘণ্টা পর। এমনকি ম্যাচের মধ্যেও বৃষ্টি বাধার সৃষ্টি করেছে।৩ ঘণ্টা আগে