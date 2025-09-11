Ajker Patrika
১১ বছরের পুরোনো ক্ষতে কি প্রলেপ লাগাতে পারবে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
হংকংয়ের বিপক্ষে ১১ বছরের পুরোনো ক্ষতে প্রলেপ লাগানোর অপেক্ষায় বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো
হংকংয়ের বিপক্ষে ১১ বছরের পুরোনো ক্ষতে প্রলেপ লাগানোর অপেক্ষায় বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো

টি-টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত একবার মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ-হংকং। চট্টগ্রামে ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ ২ উইকেটে হেরেছিল হংকংয়ের কাছে। ১১ বছর পর বাংলাদেশ নামবে সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এশিয়া কাপ

বাংলাদেশ-হংকং

রাত ৮ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি, সনি টেন ১, ৩, ৪ ও ৫

কাবাডি খেলা সরাসরি

প্রো কাবাডি লিগ

রাত ৮ টা ২০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২ ও ৩

