আজও মাঠে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
নেপালকে গতকাল ৩২ রানে হারিয়ে এবারের টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে প্রথম জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ ‘এ’। নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ‘এ’ দলের ম্যাচ রয়েছে আজও। ডারউইনে বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ ‘এ’-পার্থ স্কর্চার্স একাডেমি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের একাধিক ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ ‘এ’-পার্থ স্কর্চার্স একাডেমি
বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
চেলসি-ক্রিস্টাল প্যালেস
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-আর্সেনাল
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নটিংহাম-ব্রেন্টফোর্ড
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
শিরোপা ধরে রাখার মিশনে নতুন মৌসুমে শুরুটা দারুণ করেছে বার্সেলোনা। সন মইক্স স্টেডিয়ামে গত রাতে লা লিগায় মায়োর্কাকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বার্সা। তবে ম্যাচের ফল ছাপিয়ে এখানে রেফারির বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে চলছে আলাপ-আলোচনা।৩৩ মিনিট আগে
ইন্টার মায়ামির জার্সিতে দুই ম্যাচ খেলতে পারেননি লিওনেল মেসি। আজ ফেরার ম্যাচেও খেলেছেন ৪৪ মিনিট। এই অল্প সময়ে কাঁপিয়ে দিয়েছেন তিনি। আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ডের প্রত্যাবর্তনের দিনে মায়ামি জিতেছে হেসেখেলে।১ ঘণ্টা আগে
নেপাল সফর সামনে রেখে চলছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। কোচ হাভিয়ের কাবরেরা অনুশীলন করাচ্ছেন বসুন্ধরা কিংসের ফুটবলারদের ছাড়াই। জাতীয় দলের নিয়মিত খেলোয়াড়েরা খেলে থাকেন বসুন্ধরায়।২ ঘণ্টা আগে
ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) তিন বছর পর ফিরেও কিছু করতে পারছেন না সাকিব আল হাসান। ব্যাটিং, বোলিং সব বিভাগেই তিনি নিয়মিত ব্যর্থ। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার ব্যর্থ হলেও এবার জিতেছে তাঁর দল অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস।২ ঘণ্টা আগে