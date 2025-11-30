টেস্টে ভরাডুবির পর প্রথম জয়ের খোঁজে নামবে ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হয়েছে ভারত। কলকাতা, গুয়াহাটিতে হেরে একের পর এক বাজে রেকর্ড নাম উঠেছে ভারতের। এবার তারা নামবে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে প্রথম জয়ের খোঁজে। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টায় রাঁচিতে শুরু হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রথম ওয়ানডে
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ক্রিস্টাল প্যালেস- ম্যান. ইউনাইটেড
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
ওয়েস্ট হাম-লিভারপুল
রাত ৮টা ৫ মি সরাসরি
চেলসি-আর্সেনাল
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নটিংহাম-ব্রাইটন
রাত ৮টা ৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হয়েছে ভারত। কলকাতা, গুয়াহাটিতে হেরে একের পর এক বাজে রেকর্ড নাম উঠেছে ভারতের। এবার তারা নামবে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে প্রথম জয়ের খোঁজে। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টায় রাঁচিতে শুরু হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রথম ওয়ানডে
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ক্রিস্টাল প্যালেস- ম্যান. ইউনাইটেড
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
ওয়েস্ট হাম-লিভারপুল
রাত ৮টা ৫ মি সরাসরি
চেলসি-আর্সেনাল
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নটিংহাম-ব্রাইটন
রাত ৮টা ৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
আত্মীয় হারানোর ২৪ ঘণ্টাও পেরোননি। এরই মধ্যে মাঠে নামতে হয়েছে দানিলোকে। পেশাগত জীবনে শোক কাটানোর অত সুযোগ কি আর পাওয়া যায়! ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার এমন শোকাবহ অবস্থাতে খেলতে নেমে দলকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন।
পেরুর মনুমেন্তাল ইউ স্টেডিয়ামে গত রাতে কোপা লিবার্তোদোরেস ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে পালমেইরাস-ফ্ল্যামেঙ্গো। ৬৭ মিনিটে কর্নার থেকে বল পেয়ে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন ফ্ল্যামেঙ্গো সেন্টারব্যাক দানিলো। তাঁর গোলেই পালমেইরাসের বিপক্ষে ১-০ গোলের জয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফ্ল্যামেঙ্গো। শোকাবহ অবস্থায় খেলতে নামা দানিলো কোপা লিবার্তোদোরেস ফাইনালের জয় তাঁর পরিবারকেই উৎসর্গ করেছেন। ম্যাচ শেষে ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার বলেন, ‘এই জয়টা বিশেষ। আমার এক আত্মীয় গতকাল মারা গেছেন। বাবাকে পেরুতে ফিরতে হয়েছে। এই জয়টা আমার পরিবারের সদস্যদের উৎসর্গ করতে চাচ্ছি।’
রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে ২০১৬ ও ২০১৭ সালে দুইবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন দানিলো। গত রাতে কোপা লিবার্তোদোরেসের শিরোপা জিতে বিরল এক রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন তিনি। প্রথম ফুটবলার হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগ, কোপা লিবার্তোদোরেস দুটি শিরোপা জিতেছেন ব্রাজিলের এই ফুটবলার। পালমেইরাসকে ১-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা জয়ের পর দানিলো বলেন, ‘সব সময়ই নিজেকে অনেক দূর নিয়ে যাওয়ার চিন্তা করতাম। কিন্তু কখনোই ভাবিনি এমন বড় ধরনের ফাইনালে খেলব। দলের জন্য নিজেদের ত্যাগ যেন আমরা সবাই মনে রাখি, সেটা বলেছি।’
কোপা লিবার্তোদোরেসের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সাতবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্জেন্টিনার ইন্দিপেন্দিয়েন্তে। এই তালিকায় দুইয়ে থাকা ক্লাবটিও আর্জেন্টিনার। বোকা জুনিয়র্স ছয়বার জিতেছে কোপা লিবার্তোদোরেসের শিরোপা। উরুগুয়ের পেনারোল এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাঁচবার। তবে প্রথম ব্রাজিলিয়ান হিসেবে সর্বোচ্চ চারবার কোপা লিবার্তাদোরেসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফ্ল্যামেঙ্গো। তাদের সমান চারবার করে এই টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছে আর্জেন্টিনার দুই ক্লাব এস্তুদিয়ান্তেস ও রিভার প্লেট।
দানিলো এবার প্রথমবারের মতো জিতলেন কোপা লিবার্তোদোরেসের শিরোপা। ক্যাম্পেওনাতো কারিওকা, সুপারকোপা ডু ব্রাজিল—এই দুটি শিরোপাও ফ্ল্যামেঙ্গোর জার্সিতে জিতেছেন ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার। এর আগে রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার সিটি, জুভেন্টাসের মতো বিখ্যাত ক্লাবগুলোতে খেলেছেন তিনি। সেই ক্লাবগুলোর হয়েও মেজর টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছেন দানিলো।
পাকিস্তান দল তখন উদযাপনে ব্যস্ত। কিন্তু শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দাসুন শানাকা তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে। কারণ, ফখর জামান সঠিকভাবে ক্যাচ ধরেছেন কি না, সেটা নিয়ে ছিল সন্দেহ। শানাকা এরপর বেঁচে গিয়েছেন। কিন্তু লঙ্কান অধিনায়ককে নট আউট দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা।
রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া লঙ্কানদের ইনিংসের ১৯তম ওভারের খেলা চলছে। ওভারের প্রথম বলে শাহিন শাহ আফ্রিদিকে লেগ সাইডে ঘোরাতে যান শানাকা। এজ হওয়া বল উল্টো দিকে দৌড়ে শর্ট থার্ড ম্যান এলাকায় লুফে নেন ফখর জামান। ফখর উল্লাস প্রকাশ করলেও ঘটনা সেখানে শেষ হয়নি। দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকা মাঠের দুই আম্পায়ার আহসান রাজা ও আসিফ ইয়াকুব তৃতীয় আম্পায়ারের শরণ নিয়েছেন। রিপ্লেতে বারবার যাচাই করে দেখা যায়, ফখর ক্যাচ ধরতে গিয়ে যখন স্লিপ কেটেছেন, সেই মুহূর্তে বল তাঁর হাত থেকে ফস্কে গেছে।
শানাকার এই বেঁচে যাওয়া যেন মানতেই পারেননি শাহিন ও ফখর। বিশেষ করে ফখর বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। পাকিস্তানি এই ক্রিকেটার তেড়ে গেছেন মাঠের দুই আম্পায়ার আহসান রাজা ও আসিফ ইয়াকুবের দিকে। দুর্দান্ত ক্যাচ ধরার পরও কেন আউট দেওয়া হলো না, ফখর হয়তো সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন। বিতর্কিত ঘটনার ঠিক পরের বলেই আউট হয়েছেন শানাকা। ১৯তম ওভারের দ্বিতীয় বলে শানাকে বোল্ড করেছেন শাহিন। বোল্ড আউটের পরও শাহিন ও ফখর আবেদন করেছেন। ক্যাচ ইস্যুতেই যে আম্পায়ারকে নিয়ে রসিকতা করেছেন তাঁরা (শাহিন-ফখর), সেটা বোঝাই যাচ্ছে।
টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া শ্রীলঙ্কা প্রথম পাওয়ারপ্লে (৬ ওভার) শেষে ১ উইকেটে ৫৬ রান করেছিল। কিন্তু দারুণ এই শুরুটা ধরে রাখতে পারেনি তারা। ৩০ রানে শেষ ৯ উইকেট হারিয়ে ১৯.১ ওভারে ১১৪ রানে গুটিয়ে গেছে লঙ্কানরা। জবাবে পাকিস্তান ১৮.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১১৮ রান করেছে। ম্যান অব দ্য ফাইনাল, টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড়—দুটি পুরস্কারই পেয়েছেন মোহাম্মদ নাওয়াজ। ফাইনালে ৪ ওভারে ১৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। সিরিজে সর্বোচ্চ ১০ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাটিংয়ে করেছেন ৫২ রান। ত্রিদেশীয় সিরিজের অপর দল জিম্বাবুয়ে লিগ পর্বেই ছিটকে গেছে। জিম্বাবুয়ের একমাত্র জয় এসেছিল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
চার-ছক্কার ধুন্ধুমার ক্রিকেট, অর্থের ঝনঝনানি—ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগকে (আইপিএল) তাই পাখির চোখ করে থাকেন বিশ্বের অধিকাংশ ক্রিকেটার। দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ব্যাটার ফাফ ডু প্লেসি আইপিএলে ১৪ মৌসুম খেলে ফেলেছেন। তবে এবার তিনি আইপিএলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।
২০২৬ আইপিএল ও পিএসএলের সূচি এখনো প্রকাশ করা হয়নি ঠিকই। তবে উপমহাদেশের এই দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট সমান্তরালে চলায় দুটি টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ পান না ক্রিকেটাররা। এবার আইপিএলের নিলামের আগ মুহূর্তে নিজের নাম সরিয়ে নিয়েছেন ডু প্লেসি। এবার তিনি পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে ৪১ বছর বয়সী দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ব্যাটার লিখেছেন, ‘আইপিএলে ১৪ মৌসুম খেলার পর এবারের নিলামে নিজেকে না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার ক্রিকেট ক্যারিয়ারের অনেক বড় অংশ জুড়ে আছে এই লিগ। এ বছর নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে পিএসএলের নতুন মৌসুম খেলব। নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ, নতুন চ্যালেঞ্জ। পাকিস্তানের আতিথেয়তা নিতে উন্মুখ হয়ে আছি।’
২০১২ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত আইপিএলে ১৫৪ ম্যাচ খেলেছেন ডু প্লেসি। চেন্নাই সুপার কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস, রাইজিং পুনে সুপারজায়ান্টস—এই চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর। আইপিএল থেকে নাম প্রত্যাহার করতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন ডু প্লেসি। ৪১ বছর বয়সী প্রোটিয়া এই ক্রিকেটার বলেন, ‘এটি অনেক বড় সিদ্ধান্ত (আইপিএল থেকে নাম সরিয়ে নেওয়া)। বিশ্বসেরা সতীর্থদের সঙ্গে এখানে খেলা, দারুণ সব ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং সমর্থকদের সামনে খেলতে পেরে সৌভাগ্যবান মনে করছি। ভারত আমাকে বন্ধুত্ব, শিক্ষা এবং অনেক স্মৃতির মুহূর্ত উপহার দিয়েছে। ১৪ বছর অনেক লম্বা সময় এবং এই দীর্ঘ যাত্রার অংশ হতে পেরে গর্বিত মনে করছি।’
পিএসএলে আগের ৯ মৌসুমের মধ্যে দুই মৌসুম খেলেছেন ডু প্লেসি। সব মিলিয়ে পাকিস্তানের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে ৬ ম্যাচে মাঠে নেমেছেন। সবশেষ পিএসএলে খেলেছেন ২০২১ সালে। পাঁচ বছর পর এই টুর্নামেন্টে ফিরতে পেরে বেশ রোমাঞ্চিত তিনি। একই সঙ্গে ডু প্লেসি এটাও জানিয়েছেন, আইপিএলকে পুরোপুরি বিদায় বলেননি তিনি। ইনস্টাগ্রামে প্রোটিয়া এই ব্যাটার বলেন, ‘আমার জন্য এটা (পিএসএলে খেলা) রোমাঞ্চকর এক পদক্ষেপ। খেলোয়াড় হিসেবে আরেক ধাপ এগিয়ে যাওয়া ও নতুন অভিজ্ঞতা নিতে এই লিগে অংশ নিতে যাচ্ছি। আমার হৃদয়ে ভারতের জন্য বিশেষ জায়গা রয়েছে। নিশ্চিতভাবেই এটা আইপিএলকে বিদায় বলা হচ্ছে না। আবারও আমাকে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা।’
১৮ মৌসুমের অপেক্ষা শেষে কোহলির আইপিএলের অপেক্ষা ফুরিয়েছে ২০২৫ সালে। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে পাঞ্জাব কিংসকে ৬ রানে হারিয়ে আইপিএল ইতিহাসে প্রথম শিরোপা জেতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ২০২৫ আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন ডু প্লেসি। আইপিএলে সর্বোচ্চ পাঁচবার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ও চেন্নাই সুপার কিংস। কলকাতা নাইট রাইডার্স তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। একবার করে আইপিএল শিরোপা জিতেছে রাজস্থান রয়্যালস, ডেকান চার্জার্স, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও গুজরাট টাইটান্স।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
লিটন দাসের বলটা নিশ্চিত ছক্কার পথেই এগোচ্ছিল। ডিপ মিড উইকেট সীমানার ধারে বাজপাখির মতো ছো মেরে বলটা থামালেন গ্যারেথ ডেলানি। ছক্কা বাঁচানোর পর দারুণভাবে শরীরের ভারসাম্য রেখে ক্যাচটা ধরলেন। তবু লিটন আউট হলেন না। এই মুহূর্ত ম্যাচের ফলে অনেক বেশি ইমপ্যাক্ট ফেলেছে বলে মনে করেন আয়ারল্যান্ডের অধিনায়ক পল স্টার্লিং।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ যখন ১৭১ রানের লক্ষ্য তাড়া করছে, তখন লিটনের ঘটনাটা ঘটেছে। ইনিংসের ১১তম ওভারের চতুর্থ বলে আইরিশ বাঁহাতি পেসার জশ লিটলকে তুলে মারতে যান লিটন। ডিপ মিড উইকেটের সীমানার ধারে ডেলানি নিশ্চিত ছক্কা হওয়া বল দারুণভাবে থামিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ক্যাচ ধরার সময় তাঁর রুমাল লেগে যায় সীমানার দড়ির সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত সেটা ছক্কা হয়েছে। ব্যক্তিগত ২৭ রানে বেঁচে যাওয়া লিটন আউট হয়েছেন ৫৭ রানে।
অল্পের জন্য লিটন বেঁচে যাওয়ায় ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসে স্টার্লিংয়ের কণ্ঠে আক্ষেপ ঝরেছে। চট্টগ্রামে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির পর আইরিশ অধিনায়ক বলেন, ‘লিটনের ক্যাচ মিস হয়ে ছক্কাটাকে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মুহূর্ত বলব না। তবে এটা ম্যাচের অনেক বড় একটা ব্যাপার। এটা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে আমাদের মধ্যে। যদি অন্য রকম কিছু হতো, ক্যাচটা ধরে আউট করতে পারতাম, তাহলে হয়তো জয়ের জন্য যথেষ্ট হতো। আসলে এটাই ক্রিকেট।’
ব্যাটারদের ব্যর্থতায় প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ৩৯ রানে হেরেছিল আয়ারল্যান্ডের কাছে। গতকাল চট্টগ্রামে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে পাওয়ার প্লে (প্রথম ৬ ওভার) আইরিশদের স্কোর ছিল ১ উইকেটে ৭৫ রান। ২০০ ছাড়ানো আয়ারল্যান্ডের কাছে সহজ মনে হলেও ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭০ রানে আটকে যায় তাদের ইনিংস। পরবর্তীতে ১৭১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ২ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতেছে বাংলাদেশ। সিরিজে টিকে থাকার লড়াইয়ে নেমে বাংলাদেশ দুর্দান্ত খেলেছে বলে উল্লেখ করেছেন স্টার্লিং। লিটনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে প্রশংসায় ভাসিয়ে স্টার্লিং বলেন, ‘টি-টোয়েন্টিতে ম্যাচ দ্রুত বদলায়। প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ যে ভুল করেছিল, সেসব শুধরে আজ অনেক ভালো করেছে। তারা অনেক উন্নতি করেছে। বাংলাদেশে আসার ব্যাপারে সবসময়ই আমরা উচ্ছ্বসিত থাকি।’
২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। উপমহাদেশের কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাংলাদেশে এসে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলা গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে করেন স্টার্লিং। চট্টগ্রামে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে সংবাদ সম্মেলনে আয়ারল্যান্ডের অধিনায়ক বলেন,‘এই সিরিজ অনেক জরুরি ছিল। বছরের শুরুতেই আমরা ভেবেছি বাংলাদেশের এই সিরিজই আমাদের জন্য বিশ্বকাপের প্রস্তুতির মঞ্চ হতে পারে। বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার কন্ডিশন অনেকটা এখানকার (বাংলাদেশ) মতো হবে বলেই ধারণা করছি।’
অধিনায়ক লিটনই গতকাল ম্যাচসেরা হয়েছেন। ৩৭ বলে ৩টি করে চার ও ছক্কায় ৫৭ রান করেছেন। পাশাপাশি দুটি স্টাম্পিংও করেছেন তিনি। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে পরশু বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে।
অধিনায়ক লিটনই গতকাল ম্যাচসেরা হয়েছেন। ৩৭ বলে ৩টি করে চার ও ছক্কায় ৫৭ রান করেছেন। পাশাপাশি দুটি স্টাম্পিংও করেছেন তিনি। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে পরশু বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে।
