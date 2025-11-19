Ajker Patrika
খেলা

মিরপুরে খেলছেন মুশফিক, রাতে মাঠে নামছে বাংলাদেশের আরেক দল

ক্রীড়া ডেস্ক    
রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে রাতে মাঠে নামছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ছবি: সংগৃহীত
রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে রাতে মাঠে নামছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলছেন মুশফিকুর রহিম। মিরপুরে বাংলাদেশ সময় ৯টা ৩০ মিনিটে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে মুশফিকের শততম টেস্ট উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) বর্ণাঢ্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। রাতে বাংলাদেশেরই আরেক দল মাঠে নামছে। রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ ‘এ’-শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দলের ম্যাচ। নেপিয়ারে চলছে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

মিরপুর টেস্ট: প্রথম দিন

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

দ্বিতীয় ওয়ানডে

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সকাল ৭টা

সরাসরি

সনি টেন ১

এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স

বাংলাদেশ ‘এ’-শ্রীলঙ্কা ‘এ’

রাত ৮টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

কাবাডি খেলা সরাসরি

মেয়েদের বিশ্বকাপ

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাআজকের খেলার খবরটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...