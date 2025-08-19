বাংলাদেশ কি পারবে আজ জিততে, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ ‘এ’ দল এখন পর্যন্ত খেলেছে তিন ম্যাচ। জিতেছে দুই ম্যাচ ও হেরেছে এক ম্যাচ। ১১ দলের মধ্যে পয়েন্ট তালিকায় এই মুহূর্তে ৯ নম্বরে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। ডারউইনে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ ‘এ’- নর্দান টেরিটোরি স্ট্রাইক ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’-এরও ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ ‘এ’- নর্দান টেরিটোরি স্ট্রাইক
বেলা ৩ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
প্রথম ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
দ্য হান্ড্রেড পুরুষ
ট্রেন্ট রকেটস-ম্যানচেষ্টার অরিজিনালস
রাত ১১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
টেনিস খেলা সরাসরি
ইউএস ওপেন বাছাই
রাত ১১ টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
