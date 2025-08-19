Ajker Patrika
> খেলা

বাংলাদেশ কি পারবে আজ জিততে, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আজ মাঠে নামবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ছবি: এনটি ক্রিকেট
আজ মাঠে নামবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ছবি: এনটি ক্রিকেট

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ ‘এ’ দল এখন পর্যন্ত খেলেছে তিন ম্যাচ। জিতেছে দুই ম্যাচ ও হেরেছে এক ম্যাচ। ১১ দলের মধ্যে পয়েন্ট তালিকায় এই মুহূর্তে ৯ নম্বরে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। ডারউইনে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ ‘এ’- নর্দান টেরিটোরি স্ট্রাইক ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’-এরও ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ ‘এ’- নর্দান টেরিটোরি স্ট্রাইক

বেলা ৩ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

প্রথম ওয়ানডে

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা

সকাল ১০ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

দ্য হান্ড্রেড পুরুষ

ট্রেন্ট রকেটস-ম্যানচেষ্টার অরিজিনালস

রাত ১১ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

টেনিস খেলা সরাসরি

ইউএস ওপেন বাছাই

রাত ১১ টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সিলেটের ডিসি হলেন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে শাস্তি পাওয়া সারওয়ার আলম

শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাত্রদল নেতার পোস্ট, শোকজ পেয়ে নিলেন অব্যাহতি

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

ঢাবিতে পাঁচ প্যানেলে ভোটের যুদ্ধ

মুচলেকা দিয়ে ক্যাম্পাস ছাড়লেন আনন্দ মোহন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

সম্পর্কিত

বিসিবি সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে এসে মেজাজ হারালেন হৃদয়

বিসিবি সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে এসে মেজাজ হারালেন হৃদয়

বাংলাদেশ কি পারবে আজ জিততে, খেলা দেখবেন কোথায়

বাংলাদেশ কি পারবে আজ জিততে, খেলা দেখবেন কোথায়

‘আফ্রিদিকে ধুয়ে দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটার ঠিক কাজ করেছেন’

‘আফ্রিদিকে ধুয়ে দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটার ঠিক কাজ করেছেন’

বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেকে নিজেকে কত নম্বর দিয়েছেন প্রবাসী জায়ান

বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেকে নিজেকে কত নম্বর দিয়েছেন প্রবাসী জায়ান