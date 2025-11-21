Ajker Patrika
দুপুরে বাংলাদেশের আরেক ম্যাচ, প্রতিপক্ষ ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ১৮
আকবর আলীদের প্রতিপক্ষ ভারত। ছবি: সংগৃহীত
আকবর আলীদের প্রতিপক্ষ ভারত। ছবি: সংগৃহীত

মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিন খেলতে নেমেছে বাংলাদেশ। দারুণ ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে দ্বিতীয় দিন শেষে চালকের আসনে স্বাগতিকেরা। দুপুরে আছে বাংলাদেশের আরেকটি ম্যাচ।

এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে ভারত ‘এ’ দলের বিপক্ষে খেলতে নামবে আকবর আলীর দল। এ ছাড়া টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

মিরপুর টেস্ট: তৃতীয় দিন

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

অ্যাশেজ: পার্থ টেস্ট, প্ৰথম দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

সকাল ৮টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স

বাংলাদেশ ‘এ’-ভারত ‘এ’

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ১

কাবাডি

মেয়েদের বিশ্বকাপ

সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
