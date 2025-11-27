Ajker Patrika
ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের ব্যর্থতা ভুলে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ৩৪
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। ছবি: বিসিবি
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। ছবি: বিসিবি

চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে গত মাসে তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলেছিল বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। উইন্ডিজের কাছে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছিল বাংলাদেশ। একই মাঠে আজ শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড প্রথম টি-টোয়েন্টি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। সন্ধ্যায় ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হচ্ছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা। ফুটবলে রাতে ইউরোপা লিগের ম্যাচ রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

প্রথম টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা

সন্ধ্যা ৭টা

সরাসরি

এ স্পোর্টস

আবুধাবি টি-টেন

বিকেল ৫টা ৩০ মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা ইউরোপা লিগ

অ্যাস্টন ভিলা-ইয়াং বয়েজ

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

রেঞ্জার্স-স্পোর্টিং ব্রাগা

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ১

রিয়াল বেতিস-এফসি উটরেখ্ট

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ৫

