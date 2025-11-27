ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের ব্যর্থতা ভুলে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে গত মাসে তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলেছিল বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। উইন্ডিজের কাছে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছিল বাংলাদেশ। একই মাঠে আজ শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড প্রথম টি-টোয়েন্টি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। সন্ধ্যায় ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হচ্ছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা। ফুটবলে রাতে ইউরোপা লিগের ম্যাচ রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাইয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই হতাশ ভারতীয় ক্রিকেট দল। গুয়াহাটিতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ৪০৮ রানে হারের পর মোহাম্মদ সিরাজের মেজাজ আরও খারাপ হলো এয়ার ইন্ডিয়ার সার্ভিস নিয়ে। ফ্লাইট বিলম্বিত হওয়ায় এয়ার ইন্ডিয়াকে ধুয়ে দিয়েছেন সিরাজ।
গুয়াহাটি থেকে হায়দরাবাদে নিজের বাড়িতে ফিরতে চাচ্ছিলেন সিরাজ। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিটে গুয়াহাটির লোকপ্রিয়া গোপিনাথ বরদোলই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে হায়দরাবাদের উদ্দেশে উড়াল দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যাওয়ার পরও বিমান যখন ছাড়ার নাম নিচ্ছে না, তখন সিরাজ সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ ঝেরেছেন। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে ৩১ বছর বয়সী ভারতীয় পেসার লিখেছেন, ‘এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট আইএক্স ২৮৮৪ গুয়াহাটি থেকে হায়দরাবাদের উদ্দেশে উড়াল দেওয়ার কথা ছিল ৭টা ২৫ মিনিটে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এয়ারলাইনের কাছ থেকে কোনো যোগাযোগ করা হয়নি। বারবার বলার পরও কোনো যথেষ্ট কারণ ছাড়াই ফ্লাইট দেরি করছে। সত্যিই এটা হতাশাজনক।’
Air India flight no IX 2884 from Guwahati to Hyderabad was supposed to take off at 7.25 however there has been no communication from the airline and after repeatedly following up, they have just delayed the flight with no proper reasoning. This has been really frustrating and…— Mohammed Siraj (@mdsirajofficial) November 26, 2025
ফ্লাইট বিলম্বের ব্যাপারে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে এদের সেবা না নিতে যাত্রীদের অনুরোধ করেছেন সিরাজ। গুয়াহাটি থেকে হায়দরাবাদ যেতে বিলম্ব হওয়ায় এক্স হ্যান্ডলে ভারতীয় পেসার লিখেছেন, ‘প্রত্যেক যাত্রীর এটা স্বাভাবিক প্রশ্ন (ফ্লাইট দেরি হওয়া নিয়ে প্রশ্ন করা)। ফ্লাইট এরই মধ্যে ৪ ঘণ্টা দেরি হয়েছে এবং কোনো আপডেট নেই। বিমান যাত্রায় সবচেয়ে বাজে অভিজ্ঞতা হয়েছে। যদি কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ না নেয়, আমি আর কাউকে এই বিমানে উঠতে বলব না।’
গৌতম গম্ভীর ২০২৪-এর জুলাইয়ে ভারতের প্রধান কোচ হওয়ার পর সাদা বলের ক্রিকেটে দুর্দান্ত খেলছে দল। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছে ভারত। কিন্তু টেস্টে দলটির অবস্থা তথৈবচ। তাঁর অধীনে ১৯ টেস্ট খেলে তারা জিতেছে কেবল ৭ ম্যাচ। হেরেছে ১০ টেস্ট ও ২ টেস্ট ড্র করেছে ভারত। যার মধ্যে গত বছর নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ঘরের মাঠে ধবলধোলাই হয়েছে ভারত। এবারও ভারত নিজেদের ডেরায় ২-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে। সিরিজে সর্বোচ্চ ১৭ উইকেট নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার সায়মন হারমার। তাঁর গড় ৮.৯৪। সিরাজ এই সিরিজে ৬ উইকেট নিয়ে ২৯ গড়ে। প্রত্যেক উইকেট নিয়ে ৪৯ বল করতে হয়েছে তাঁকে।
গুয়াহাটি থেকে হায়দরাবাদে নিজের বাড়িতে ফিরতে চাচ্ছিলেন সিরাজ। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিটে গুয়াহাটির লোকপ্রিয়া গোপিনাথ বরদোলই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে হায়দরাবাদের উদ্দেশে উড়াল দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যাওয়ার পরও বিমান যখন ছাড়ার নাম নিচ্ছে না, তখন সিরাজ সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ ঝেরেছেন। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে ৩১ বছর বয়সী ভারতীয় পেসার লিখেছেন, ‘এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট আইএক্স ২৮৮৪ গুয়াহাটি থেকে হায়দরাবাদের উদ্দেশে উড়াল দেওয়ার কথা ছিল ৭টা ২৫ মিনিটে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এয়ারলাইনের কাছ থেকে কোনো যোগাযোগ করা হয়নি। বারবার বলার পরও কোনো যথেষ্ট কারণ ছাড়াই ফ্লাইট দেরি করছে। সত্যিই এটা হতাশাজনক।’
Air India flight no IX 2884 from Guwahati to Hyderabad was supposed to take off at 7.25 however there has been no communication from the airline and after repeatedly following up, they have just delayed the flight with no proper reasoning. This has been really frustrating and…— Mohammed Siraj (@mdsirajofficial) November 26, 2025
ফ্লাইট বিলম্বের ব্যাপারে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে এদের সেবা না নিতে যাত্রীদের অনুরোধ করেছেন সিরাজ। গুয়াহাটি থেকে হায়দরাবাদ যেতে বিলম্ব হওয়ায় এক্স হ্যান্ডলে ভারতীয় পেসার লিখেছেন, ‘প্রত্যেক যাত্রীর এটা স্বাভাবিক প্রশ্ন (ফ্লাইট দেরি হওয়া নিয়ে প্রশ্ন করা)। ফ্লাইট এরই মধ্যে ৪ ঘণ্টা দেরি হয়েছে এবং কোনো আপডেট নেই। বিমান যাত্রায় সবচেয়ে বাজে অভিজ্ঞতা হয়েছে। যদি কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ না নেয়, আমি আর কাউকে এই বিমানে উঠতে বলব না।’
গৌতম গম্ভীর ২০২৪-এর জুলাইয়ে ভারতের প্রধান কোচ হওয়ার পর সাদা বলের ক্রিকেটে দুর্দান্ত খেলছে দল। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছে ভারত। কিন্তু টেস্টে দলটির অবস্থা তথৈবচ। তাঁর অধীনে ১৯ টেস্ট খেলে তারা জিতেছে কেবল ৭ ম্যাচ। হেরেছে ১০ টেস্ট ও ২ টেস্ট ড্র করেছে ভারত। যার মধ্যে গত বছর নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ঘরের মাঠে ধবলধোলাই হয়েছে ভারত। এবারও ভারত নিজেদের ডেরায় ২-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে। সিরিজে সর্বোচ্চ ১৭ উইকেট নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার সায়মন হারমার। তাঁর গড় ৮.৯৪। সিরাজ এই সিরিজে ৬ উইকেট নিয়ে ২৯ গড়ে। প্রত্যেক উইকেট নিয়ে ৪৯ বল করতে হয়েছে তাঁকে।
অর্থের ঝনঝনানি, চার-ছক্কার ধুন্ধুমার ক্রিকেট—সব মিলিয়ে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগকে (আইপিএল) ‘পাখির চোখ’ করে থাকেন ক্রিকেটাররা। অনেক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদেরও নজর থাকে এই টুর্নামেন্টে। কিন্তু ভারতের ভরাডুবি হলে আইপিএলকে তোলা হয় কাঠগড়ায়। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ভরাডুবির পর ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টকে খোঁচা দিলেন হার্শেল গিবস।
আইপিএলের জন্য বছরে প্রায় তিন মাসের জন্য আলাদা একটা উইন্ডো রাখা হয়। ২০২২ থেকে ১০ দলের টুর্নামেন্ট আইপিএল হওয়ার পর ম্যাচ সংখ্যা হয়ে গেছে ৭৪। এত বিপুল পরিমাণ ম্যাচ আয়োজন করতে সময় তো বেশি লাগবেই। ২০২৬ আইপিএলের সূচি এখনো চূড়ান্ত না হলেও মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ভারত ধবলধোলাই হওয়ার পর আইপিএল নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়েছেন গিবস। ৫১ বছর বয়সী প্রোটিয়া ব্যাটার নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে গতকাল লিখেছেন, ‘আইপিএলকে সংক্ষিপ্ত করুন ও বেশি বেশি টেস্ট খেলুন।’
কলকাতায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৩ বলে ৪ রান করার পর ঘাড়ে চোট পান শুবমান গিল। নিয়মিত টেস্ট অধিনায়ক সেই টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে আর ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি। খেলা হয়নি গুয়াহাটিতে গতকাল শেষ হওয়া দ্বিতীয় টেস্টেও। ৪০৮ রানে হারের পর যখন ভারতীয় দলকে নিয়ে একের পর এক সমালোচনা হচ্ছে, তখন নীরবতা ভাঙলেন গিল। ২৬ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার বলেন, ‘শান্ত সাগর কখনো আপনাকে শেখাবে না কী করে জাহাজ চালাতে হয়। ঝড়ের সময় শক্ত হাতে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। আমাদের একে অপরের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। সামনে এগিয়ে যেতে হবে। শক্ত হতে হবে।’
Shorten IPL and play more test cricket ✔️ https://t.co/PrnQeN97yj— Herschelle Gibbs (@hershybru) November 26, 2025
গৌতম গম্ভীর ২০২৪-এর জুলাইয়ে ভারতের প্রধান কোচ হওয়ার পর সাদা বলের ক্রিকেটে দুর্দান্ত খেলছে দল। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছে ভারত। কিন্তু টেস্টে দলটির অবস্থা তথৈবচ। তাঁর অধীনে ১৯ টেস্ট খেলে তারা জিতেছে কেবল ৭ ম্যাচ। হেরেছে ১০ টেস্ট ও ২ টেস্ট ড্র করেছে ভারত। যার মধ্যে গত বছর নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ঘরের মাঠে ধবলধোলাই হয়েছে ভারত। এবারও ভারত নিজেদের ডেরায় ২-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে।
আইপিএলের জন্য বছরে প্রায় তিন মাসের জন্য আলাদা একটা উইন্ডো রাখা হয়। ২০২২ থেকে ১০ দলের টুর্নামেন্ট আইপিএল হওয়ার পর ম্যাচ সংখ্যা হয়ে গেছে ৭৪। এত বিপুল পরিমাণ ম্যাচ আয়োজন করতে সময় তো বেশি লাগবেই। ২০২৬ আইপিএলের সূচি এখনো চূড়ান্ত না হলেও মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ভারত ধবলধোলাই হওয়ার পর আইপিএল নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়েছেন গিবস। ৫১ বছর বয়সী প্রোটিয়া ব্যাটার নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে গতকাল লিখেছেন, ‘আইপিএলকে সংক্ষিপ্ত করুন ও বেশি বেশি টেস্ট খেলুন।’
কলকাতায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৩ বলে ৪ রান করার পর ঘাড়ে চোট পান শুবমান গিল। নিয়মিত টেস্ট অধিনায়ক সেই টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে আর ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি। খেলা হয়নি গুয়াহাটিতে গতকাল শেষ হওয়া দ্বিতীয় টেস্টেও। ৪০৮ রানে হারের পর যখন ভারতীয় দলকে নিয়ে একের পর এক সমালোচনা হচ্ছে, তখন নীরবতা ভাঙলেন গিল। ২৬ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার বলেন, ‘শান্ত সাগর কখনো আপনাকে শেখাবে না কী করে জাহাজ চালাতে হয়। ঝড়ের সময় শক্ত হাতে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। আমাদের একে অপরের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। সামনে এগিয়ে যেতে হবে। শক্ত হতে হবে।’
Shorten IPL and play more test cricket ✔️ https://t.co/PrnQeN97yj— Herschelle Gibbs (@hershybru) November 26, 2025
গৌতম গম্ভীর ২০২৪-এর জুলাইয়ে ভারতের প্রধান কোচ হওয়ার পর সাদা বলের ক্রিকেটে দুর্দান্ত খেলছে দল। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছে ভারত। কিন্তু টেস্টে দলটির অবস্থা তথৈবচ। তাঁর অধীনে ১৯ টেস্ট খেলে তারা জিতেছে কেবল ৭ ম্যাচ। হেরেছে ১০ টেস্ট ও ২ টেস্ট ড্র করেছে ভারত। যার মধ্যে গত বছর নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ঘরের মাঠে ধবলধোলাই হয়েছে ভারত। এবারও ভারত নিজেদের ডেরায় ২-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে।
সময়টা ভালো যাচ্ছে না লিভারপুলের। ধারাবাহিক পারফরম্যান্স নেই ইংল্যান্ডের এই ক্লাবটির। একের পর এক ম্যাচ হেরে বাজে এক রেকর্ডে নাম উঠে গেছে দলটির। ৭২ বছরের ইতিহাসে এত বাজে অবস্থায় আগে কখনোই পড়েনি দলটি।
অ্যানফিল্ডে গত রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে লিভারপুল-পিএসভি আইন্দহফেন। ডাচ ক্লাবটির কাছে ৪-১ গোলে হেরেছে লিভারপুল। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে নিজেদের সর্বশেষ ১২ ম্যাচের মধ্যে ৯টিতেই হার দেখেছে আর্নে স্লটের লিভারপুল। এর আগে এমন বাজে অবস্থার মধ্য দিয়ে লিভারপুল গিয়েছিল ১৯৫৩-১৯৫৪ মৌসুমে। ৭২ বছর আগে অলরেডরা ১২ ম্যাচ খেলে ৯টিতেই হেরেছিল। দলের হতশ্রী অবস্থার পরও নিজেকে নিয়ে চিন্তিত নন স্লট। ৪-১ গোলে হারের পর লিভারপুল কোচ বলেন, ‘আমি নিরাপদে আছি। সবার কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পাচ্ছি। একটা জয়ে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে যেত; কিন্তু সেটা হয়নি। কোচ হিসেবে এমন বাজে অবস্থার মধ্য দিয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে।’
৬ মিনিটে ইভান পেরিসিচের গোলে এগিয়ে যায় পিএসভি। সমতায় ফিরতে লিভারপুলের লেগেছে ১০ মিনিট। ১৬ মিনিটে সমতাসূচক গোল করেন অলরেডদের মিডফিল্ডার ডমিনিক সোবোসলাই। প্রথমার্ধ ১-১ গোলে শেষ হলেও দ্বিতীয়ার্ধে তিন গোল হজম করেছে লিভারপুল। ৫৬ মিনিটে ব্যবধান বাড়িয়ে নিয়েছেন পিএসভি মিডফিল্ডার গাস টিল। ৭৩ ও ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত সময়ে জোড়া গোল করেন পিএসভি ফরোয়ার্ড কুহাইব ড্রিউয়েচ। বাজেভাবে হারের পরও অবাক হননি লিভারপুল কোচ স্লট। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘আমি, খেলোয়াড়—সবার জন্যই এটা অনেক বড় ধাক্কা। আমি অবাক হয়নি ঠিকই। তবে এটা সত্যিই অপ্রত্যাশিত।’
১২ ম্যাচের মধ্যে ৯ ম্যাচ হেরে যাওয়ায় বিরূপ প্রভাব পড়েছে লিভারপুলের ওপর। এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বে এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচ খেলে জিতেছে ৩ ম্যাচ ও হেরেছে ২ ম্যাচ। ৯ পয়েন্ট নিয়ে অবস্থান করছে ১৩ নম্বরে। বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে গেলে কোচদের চাকরি চলে যাওয়া বা কোচদের পদত্যাগ করা স্বাভাবিক ঘটনা হলেও এগুলো নিয়ে চিন্তিত নন স্লট। লিভারপুল কোচ বলেন, ‘আমি চিন্তিত নই (লিভারপুলে তাঁর চাকরি নিয়ে)। নিজেকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার চেয়ে অন্যান্য বিষয় নিয়ে ভাবছি।’
৩৬ দল অংশ নিচ্ছে এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বে। প্রতিটি দল যখন আটটি করে ম্যাচ খেলবে, তখন পয়েন্ট টেবিলের প্রথম আট দল আপনাআপনি শেষ ষোলোতে উঠবে। ৫ ম্যাচে পূর্ণ ১৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে আর্সেনাল। দুই, তিন, চার ও পাঁচে থাকা পিএসজি, বায়ার্ন মিউনিখ, ইন্টার মিলান, রিয়াল মাদ্রিদ প্রতিটি দলের পয়েন্ট ১২। ছয় থেকে আটে থাকা বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, চেলসি ও স্পোর্তিং সিপি প্রতিটি দল পেয়েছে ১০ পয়েন্ট।
অ্যানফিল্ডে গত রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে লিভারপুল-পিএসভি আইন্দহফেন। ডাচ ক্লাবটির কাছে ৪-১ গোলে হেরেছে লিভারপুল। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে নিজেদের সর্বশেষ ১২ ম্যাচের মধ্যে ৯টিতেই হার দেখেছে আর্নে স্লটের লিভারপুল। এর আগে এমন বাজে অবস্থার মধ্য দিয়ে লিভারপুল গিয়েছিল ১৯৫৩-১৯৫৪ মৌসুমে। ৭২ বছর আগে অলরেডরা ১২ ম্যাচ খেলে ৯টিতেই হেরেছিল। দলের হতশ্রী অবস্থার পরও নিজেকে নিয়ে চিন্তিত নন স্লট। ৪-১ গোলে হারের পর লিভারপুল কোচ বলেন, ‘আমি নিরাপদে আছি। সবার কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পাচ্ছি। একটা জয়ে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে যেত; কিন্তু সেটা হয়নি। কোচ হিসেবে এমন বাজে অবস্থার মধ্য দিয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে।’
৬ মিনিটে ইভান পেরিসিচের গোলে এগিয়ে যায় পিএসভি। সমতায় ফিরতে লিভারপুলের লেগেছে ১০ মিনিট। ১৬ মিনিটে সমতাসূচক গোল করেন অলরেডদের মিডফিল্ডার ডমিনিক সোবোসলাই। প্রথমার্ধ ১-১ গোলে শেষ হলেও দ্বিতীয়ার্ধে তিন গোল হজম করেছে লিভারপুল। ৫৬ মিনিটে ব্যবধান বাড়িয়ে নিয়েছেন পিএসভি মিডফিল্ডার গাস টিল। ৭৩ ও ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত সময়ে জোড়া গোল করেন পিএসভি ফরোয়ার্ড কুহাইব ড্রিউয়েচ। বাজেভাবে হারের পরও অবাক হননি লিভারপুল কোচ স্লট। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘আমি, খেলোয়াড়—সবার জন্যই এটা অনেক বড় ধাক্কা। আমি অবাক হয়নি ঠিকই। তবে এটা সত্যিই অপ্রত্যাশিত।’
১২ ম্যাচের মধ্যে ৯ ম্যাচ হেরে যাওয়ায় বিরূপ প্রভাব পড়েছে লিভারপুলের ওপর। এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বে এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচ খেলে জিতেছে ৩ ম্যাচ ও হেরেছে ২ ম্যাচ। ৯ পয়েন্ট নিয়ে অবস্থান করছে ১৩ নম্বরে। বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে গেলে কোচদের চাকরি চলে যাওয়া বা কোচদের পদত্যাগ করা স্বাভাবিক ঘটনা হলেও এগুলো নিয়ে চিন্তিত নন স্লট। লিভারপুল কোচ বলেন, ‘আমি চিন্তিত নই (লিভারপুলে তাঁর চাকরি নিয়ে)। নিজেকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার চেয়ে অন্যান্য বিষয় নিয়ে ভাবছি।’
৩৬ দল অংশ নিচ্ছে এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বে। প্রতিটি দল যখন আটটি করে ম্যাচ খেলবে, তখন পয়েন্ট টেবিলের প্রথম আট দল আপনাআপনি শেষ ষোলোতে উঠবে। ৫ ম্যাচে পূর্ণ ১৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে আর্সেনাল। দুই, তিন, চার ও পাঁচে থাকা পিএসজি, বায়ার্ন মিউনিখ, ইন্টার মিলান, রিয়াল মাদ্রিদ প্রতিটি দলের পয়েন্ট ১২। ছয় থেকে আটে থাকা বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, চেলসি ও স্পোর্তিং সিপি প্রতিটি দল পেয়েছে ১০ পয়েন্ট।
পার্থের অপ্টাস স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টে মুড়ি মুড়কির মতো উইকেট পড়েছে। ৩২ উইকেট পতনের ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে দুই দিনে। তবু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের পিচকে ভালো রেটিং দিয়েছে।
অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের পিচকে আইসিসি সবচেয়ে ভালো রেটিং দিয়েছে। সেই ম্যাচের ম্যাচ রেফারি রঞ্জন মাধুগালে তাঁর প্রতিবেদনে পার্থের পিচকে সবচেয়ে ভালো বলেছেন। সবচেয়ে ভালো, সন্তোষজনক, অসন্তোষজনক, আনফিট—সাধারণত যেকোনো ভেন্যুর পিচকে চার ধরনের রেটিং দিয়ে থাকে আইসিসি। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা পার্থের উইকেটকে সবচেয়ে ভালো বলার অর্থ এই পিচে সিম মুভমেন্ট সীমিত ছিল। বাউন্স ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যাটার ও বোলারদের মধ্যে লড়াইয়ে একটা ভারসাম্য দেখা গেছে।
পার্থের অপ্টাস স্টেডিয়ামের প্রধান কিউরেটরের দায়িত্বে আছেন আইস্যাক ম্যাকডোনাল্ড। তাঁকে (ম্যাকডোনাল্ড) ও মাঠকর্মীদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) ক্রিকেট বিভাগের প্রধান জেমস অ্যালসোপ। পার্থের পিচের ব্যাপারে আইসিসির রেটিং নিয়ে অ্যালসপ বলেন, ‘ম্যাচ রেফারির সবচেয়ে ভালো রেটিং এটাই প্রমাণ করে যে এই পিচে ব্যাটিং-বোলিংয়ে ভারসাম্যপূর্ণ লড়াইয়ে দেখা গেছে। দুই দলের পেসাররাই দাপট দেখিয়েছেন। এমন উন্মত্ত লড়াইয়ের কারণেই ম্যাচটা মাত্র দুই দিন টিকেছে।’
পার্থে দুই দিনে শেষ হওয়া অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে হয়েছে ৮৪৭ বল। অ্যাশেজের ইতিহাসে এটা সংক্ষিপ্ততম ম্যাচ। দুই দিনে শেষ হওয়া টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ৮ উইকেটে। দ্বিতীয় ইনিংসে ৮৩ বলে ১২৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছেন ট্রাভিস হেড। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের পর বলেছিলেন, ‘এই উইকেট দ্বিতীয় দিন শেষে ভালো হয়েছে। সন্ধ্যার পরে সম্ভবত সেরা উইকেট হয়ে যেত। গত বছরও আমরা এমনটা দেখেছি।’
ঝোড়ো সেঞ্চুরির পরও ম্যাচসেরার পুরস্কার পাননি হেড। ১১৩ রানে ১০ উইকেট নিয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছেন মিচেল স্টার্ক। টেস্টে এই নিয়ে তিনবার ম্যাচে ১০ উইকেট পেয়েছেন। এই ম্যাচ দিয়ে টেস্টে অভিষেক হওয়া অস্ট্রেলিয়ার পেসার ব্রেন্ডন ডগেট নিয়েছেন ৫ উইকেট। ৪ উইকেট নিয়েছেন স্কট বোল্যান্ড ও ক্যামেরন গ্রিন পেয়েছেন এক উইকেট। ইংল্যান্ডের বেন স্টোকস প্রথম ইনিংসে নিয়েছেন ৫ উইকেট। আরেক ইংলিশ পেসার ব্রাইডন কার্স ৫ উইকেট পেলেও সেটা নিয়েছেন দুই ইনিংস মিলে। জফরা আর্চার ম্যাচে মাত্র ২ উইকেট পেলেও প্রথম ইনিংসে আগুন ঝরানো বোলিং করেছেন।
ক্রিকইনফোর ২২ নভেম্বরের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, পার্থের অপ্টাস স্টেডিয়ামে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে খেলা দেখতে এসেছেন ৫১৫৩১ ও ৪৯৯৮৩ দর্শক। তার মানে পার্থের গ্যালারিতে বসে ১ লাখ ১ হাজার ৫১৪ দর্শক অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট দেখেছেন। দুই দিনে টেস্ট শেষ হওয়ায় সিএর ৩০ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ২৩ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। ৪ ডিসেম্বর ব্রিসবেনের গ্যাবায় শুরু হবে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। এই টেস্ট দিয়ে অধিনায়ক হয়ে ফিরছেন প্যাট কামিন্স।
অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের পিচকে আইসিসি সবচেয়ে ভালো রেটিং দিয়েছে। সেই ম্যাচের ম্যাচ রেফারি রঞ্জন মাধুগালে তাঁর প্রতিবেদনে পার্থের পিচকে সবচেয়ে ভালো বলেছেন। সবচেয়ে ভালো, সন্তোষজনক, অসন্তোষজনক, আনফিট—সাধারণত যেকোনো ভেন্যুর পিচকে চার ধরনের রেটিং দিয়ে থাকে আইসিসি। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা পার্থের উইকেটকে সবচেয়ে ভালো বলার অর্থ এই পিচে সিম মুভমেন্ট সীমিত ছিল। বাউন্স ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যাটার ও বোলারদের মধ্যে লড়াইয়ে একটা ভারসাম্য দেখা গেছে।
পার্থের অপ্টাস স্টেডিয়ামের প্রধান কিউরেটরের দায়িত্বে আছেন আইস্যাক ম্যাকডোনাল্ড। তাঁকে (ম্যাকডোনাল্ড) ও মাঠকর্মীদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) ক্রিকেট বিভাগের প্রধান জেমস অ্যালসোপ। পার্থের পিচের ব্যাপারে আইসিসির রেটিং নিয়ে অ্যালসপ বলেন, ‘ম্যাচ রেফারির সবচেয়ে ভালো রেটিং এটাই প্রমাণ করে যে এই পিচে ব্যাটিং-বোলিংয়ে ভারসাম্যপূর্ণ লড়াইয়ে দেখা গেছে। দুই দলের পেসাররাই দাপট দেখিয়েছেন। এমন উন্মত্ত লড়াইয়ের কারণেই ম্যাচটা মাত্র দুই দিন টিকেছে।’
পার্থে দুই দিনে শেষ হওয়া অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে হয়েছে ৮৪৭ বল। অ্যাশেজের ইতিহাসে এটা সংক্ষিপ্ততম ম্যাচ। দুই দিনে শেষ হওয়া টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ৮ উইকেটে। দ্বিতীয় ইনিংসে ৮৩ বলে ১২৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছেন ট্রাভিস হেড। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের পর বলেছিলেন, ‘এই উইকেট দ্বিতীয় দিন শেষে ভালো হয়েছে। সন্ধ্যার পরে সম্ভবত সেরা উইকেট হয়ে যেত। গত বছরও আমরা এমনটা দেখেছি।’
ঝোড়ো সেঞ্চুরির পরও ম্যাচসেরার পুরস্কার পাননি হেড। ১১৩ রানে ১০ উইকেট নিয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছেন মিচেল স্টার্ক। টেস্টে এই নিয়ে তিনবার ম্যাচে ১০ উইকেট পেয়েছেন। এই ম্যাচ দিয়ে টেস্টে অভিষেক হওয়া অস্ট্রেলিয়ার পেসার ব্রেন্ডন ডগেট নিয়েছেন ৫ উইকেট। ৪ উইকেট নিয়েছেন স্কট বোল্যান্ড ও ক্যামেরন গ্রিন পেয়েছেন এক উইকেট। ইংল্যান্ডের বেন স্টোকস প্রথম ইনিংসে নিয়েছেন ৫ উইকেট। আরেক ইংলিশ পেসার ব্রাইডন কার্স ৫ উইকেট পেলেও সেটা নিয়েছেন দুই ইনিংস মিলে। জফরা আর্চার ম্যাচে মাত্র ২ উইকেট পেলেও প্রথম ইনিংসে আগুন ঝরানো বোলিং করেছেন।
ক্রিকইনফোর ২২ নভেম্বরের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, পার্থের অপ্টাস স্টেডিয়ামে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে খেলা দেখতে এসেছেন ৫১৫৩১ ও ৪৯৯৮৩ দর্শক। তার মানে পার্থের গ্যালারিতে বসে ১ লাখ ১ হাজার ৫১৪ দর্শক অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট দেখেছেন। দুই দিনে টেস্ট শেষ হওয়ায় সিএর ৩০ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ২৩ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। ৪ ডিসেম্বর ব্রিসবেনের গ্যাবায় শুরু হবে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। এই টেস্ট দিয়ে অধিনায়ক হয়ে ফিরছেন প্যাট কামিন্স।
