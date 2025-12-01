Ajker Patrika
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩০ বছরের অপেক্ষা কি ফুরোবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আগামীকাল সিরিজের প্রথম টেস্টে মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ছবি: ক্রিকইনফো
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের মাঠে সবশেষ টেস্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছিল ১৯৯৫ সালে। সেবার ওয়েলিংটনে ইনিংস ও ৩২২ রানে জিতেছিল উইন্ডিজ। পরবর্তী ৩০ বছরে নিউজিল্যান্ডের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৪ টেস্ট খেলেছে। যার মধ্যে ১০টিই জিতেছে নিউজিল্যান্ড। চারটি ড্র হয়েছে। এবার ৩০ বছরের অপেক্ষা ফুরোনোর মিশনে নামবে উইন্ডিজ। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর চারটায় ক্রাইস্টচার্চে শুরু হবে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্ট। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট

প্রথম দিন

আগামীকাল ভোর ৪টা

সরাসরি

সনি টেন ১

নারী বিগ ব্যাশ

হারিকেনস-স্টারস

বেলা ২টা ১০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

হকি খেলা সরাসরি

জুনিয়র বিশ্বকাপ

বেলা ২টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

