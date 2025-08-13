Ajker Patrika
> খেলা

ইংল্যান্ডের টুর্নামেন্টসহ কী দেখবেন আজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
দ্য হান্ড্রেডে আজ দুটি ম্যাচ রয়েছে। ছবি: ক্রিকইনফো
দ্য হান্ড্রেডে আজ দুটি ম্যাচ রয়েছে। ছবি: ক্রিকইনফো

ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’ টুর্নামেন্টে আজ পুরুষ, নারী দুই দলেরই খেলা রয়েছে। দুই ম্যাচেই মুখোমুখি হবে সাউদার্ন ব্রেভ-নর্দান সুপারচার্জার্স। তবে ছেলেদের ক্রিকেটে বাড়তি একটি ম্যাচ রয়েছে। এই ম্যাচে মুখোমুখি হবে ওয়েলস ফায়ার-ম্যানচেস্টার অরিজিনালস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্য হান্ড্রেড পুরুষ

সাউদার্ন ব্রেভ-নর্দান সুপারচার্জার্স

রাত ৮টা

সরাসরি

ওয়েলস ফায়ার-ম্যানচেস্টার অরিজিনালস

রাত ১১ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

দ্য হান্ড্রেড নারী

সাউদার্ন ব্রেভ-নর্দান সুপারচার্জার্স

বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট

সরাসরি সনি টেন ১

টেনিস খেলা সরাসরি

সিনসিনাটি ওপেন

রাত ৯টা

সরাসরি সনি টেন ১

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফজলুর রহমান ও হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে: বিএনপিকে সারজিস

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

ইংল্যান্ডের টুর্নামেন্টসহ কী দেখবেন আজ

ইংল্যান্ডের টুর্নামেন্টসহ কী দেখবেন আজ

উডের কাছে জ্যোতিরাও শিখবেন পাওয়ার হিটিং

উডের কাছে জ্যোতিরাও শিখবেন পাওয়ার হিটিং

তিন বছর পর এই টুর্নামেন্টে খেলতে তর সইছে না সাকিবের

তিন বছর পর এই টুর্নামেন্টে খেলতে তর সইছে না সাকিবের

অভিমান থেকেই পিএসজিকে বিদায় বললেন চ্যাম্পিয়ন দোন্নারুম্মা

অভিমান থেকেই পিএসজিকে বিদায় বললেন চ্যাম্পিয়ন দোন্নারুম্মা