খেলা

ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আজকের পত্রিকার উড়ন্ত সূচনা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফরচুন বরিশাল-ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আজকের পত্রিকার ক্রিকেট দল। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফরচুন বরিশাল-ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে উড়ন্ত সূচনা করেছে আজকের পত্রিকা। প্রথম ম্যাচে জি টিভিকে ২ উইকেটে হারিয়ে সুপার সিক্সটিনে পৌঁছে গেছে তারা।

মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে আজ শুক্রবার নিজেদের প্রথম ম্যাচে টসে হেরে ফিল্ডিংয়ে নামে আজকের পত্রিকা। প্রথমে ব্যাটিং করে ৬৮ রানের টার্গেট দেয় জি টিভি।

আজকের পত্রিকার অধিনায়ক রেজা করিম সর্বোচ্চ ৪৪ রান করে মেন অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন। ৩ উইকেট হারিয়ে ৩ বল বাকি থাকতে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আজকের পত্রিকা।

শহীদুল ইসলাম, রাহুল শর্মা, হুমায়ুন কবির, সৈয়দ ঋয়াদ, তানিম আহমেদ, জয়নাল আবেদীন খান আজকের পত্রিকার ক্রিকেট দলে ছিলেন।

