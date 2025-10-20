Ajker Patrika
> খেলা

আজ কী আছে বাংলাদেশের ভাগ্যে

ক্রীড়া ডেস্ক    
টানা ৪ ম্যাচ হেরে খাদের কিনারায় জ্যোতিরা। আজ জিততেই হবে তাঁদের। ছবি: সংগৃহীত
টানা ৪ ম্যাচ হেরে খাদের কিনারায় জ্যোতিরা। আজ জিততেই হবে তাঁদের। ছবি: সংগৃহীত

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচে আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। গ্রুপ পর্বের বাধা অতিক্রম করতে চাইলে লঙ্কানদের বিপক্ষে জিততেই হবে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের। সেই সঙ্গে অন্যান্য ম্যাচের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে। হারলে বিদায় নিশ্চিত হবে বাংলাদেশের মেয়েদের। পাকিস্তানকে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল বাংলাদেশ। এরপর টানা ৪ ম্যাচ হেরে যায় দলটি। বাংলাদেশ–শ্রীলঙ্কা নারী দলের লড়াই ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা

বেলা সাড়ে ৩টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

প্রথম দিন

সকাল ১১টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড

দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ১

ফুটবল

বিএফএল

আরামবাগ-পিডব্লিউডি

বেলা ২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

বসুন্ধরা-ফর্টিস

বিকেল সাড়ে ৫টা, সরাসরি

টফি অ্যাপ

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলাশ্রীলঙ্কা ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‎জবি ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হত্যার ঘটনায় তাঁর ছাত্রী সপরিবারে পুলিশ হেফাজতে

‎জবি ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হত্যার ঘটনায় তাঁর ছাত্রী সপরিবারে পুলিশ হেফাজতে

সিলেটে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক

সিলেটে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক

বিরল খনিজ ও তোষামোদের কূটনীতি: পাকিস্তান দেখাল কীভাবে ট্রাম্পের সঙ্গে ‘ডিল’ করতে হয়

ট্রাম্পকে ‘ম্যানেজ’ করতে তোষামোদের কূটনীতির অনন্য নজির দেখাল পাকিস্তান

ভিডিও কলে ‘বিয়ে’: দেশে ফিরে দেখেন আরেকজনের স্ত্রী, অতঃপর কারাগারে

ভিডিও কলে ‘বিয়ে’: দেশে ফিরে দেখেন আরেকজনের স্ত্রী, অতঃপর কারাগারে

৪৯তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১২১৯

৪৯তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১২১৯

সম্পর্কিত

বিশ্বকাপ ফাইনাল হারলেও ছোট ভাইদের নিয়ে গর্বিত মেসি

বিশ্বকাপ ফাইনাল হারলেও ছোট ভাইদের নিয়ে গর্বিত মেসি

আজ কী আছে বাংলাদেশের ভাগ্যে

আজ কী আছে বাংলাদেশের ভাগ্যে

আশা বাঁচিয়ে রাখার পরীক্ষা বাংলাদেশের

আশা বাঁচিয়ে রাখার পরীক্ষা বাংলাদেশের

লঙ্কা ম্যাচের আগে সুখবর দিল বাংলাদেশ

লঙ্কা ম্যাচের আগে সুখবর দিল বাংলাদেশ