আজ কী আছে বাংলাদেশের ভাগ্যে

ক্রীড়া ডেস্ক
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচে আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। গ্রুপ পর্বের বাধা অতিক্রম করতে চাইলে লঙ্কানদের বিপক্ষে জিততেই হবে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের। সেই সঙ্গে অন্যান্য ম্যাচের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে। হারলে বিদায় নিশ্চিত হবে বাংলাদেশের মেয়েদের। পাকিস্তানকে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল বাংলাদেশ। এরপর টানা ৪ ম্যাচ হেরে যায় দলটি। বাংলাদেশ–শ্রীলঙ্কা নারী দলের লড়াই ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
বেলা সাড়ে ৩টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
প্রথম দিন
সকাল ১১টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ১
ফুটবল
বিএফএল
আরামবাগ-পিডব্লিউডি
বেলা ২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
বসুন্ধরা-ফর্টিস
বিকেল সাড়ে ৫টা, সরাসরি
টফি অ্যাপ
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচে আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। গ্রুপ পর্বের বাধা অতিক্রম করতে চাইলে লঙ্কানদের বিপক্ষে জিততেই হবে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের। সেই সঙ্গে অন্যান্য ম্যাচের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে। হারলে বিদায় নিশ্চিত হবে বাংলাদেশের মেয়েদের। পাকিস্তানকে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল বাংলাদেশ। এরপর টানা ৪ ম্যাচ হেরে যায় দলটি। বাংলাদেশ–শ্রীলঙ্কা নারী দলের লড়াই ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
বেলা সাড়ে ৩টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
প্রথম দিন
সকাল ১১টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ১
ফুটবল
বিএফএল
আরামবাগ-পিডব্লিউডি
বেলা ২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
বসুন্ধরা-ফর্টিস
বিকেল সাড়ে ৫টা, সরাসরি
টফি অ্যাপ
টানা ৬ ম্যাচ জিতে অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল আর্জেন্টিনা। কিন্তু শিরোপার মঞ্চে হতাশ করেছে লা আলবিসেলস্তেরা। মরক্কোর কাছে ২–০ গোলে হেরে শিরোপা হাতছাড়া করেছে আর্জেন্টাইন যুবারা। এই হারের কষ্ট ছুঁয়ে গেছে লিওনেল মেসিকে। তবে ছোট ভাইদের লড়াকু মানসিকতায় গর্বিত তিনি।১৪ মিনিট আগে
কলম্বোয় পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু সেই ম্যাচের পর খেই হারাতে থাকে বাংলাদেশ। টানা ৪ ম্যাচ হেরেছে দলটি। খাদের কিনারায় থাকা দলটির এখন শেষ দুই ম্যাচ তো জিততে হবেই। এমনকি তাকিয়ে থাকতে হবে বাকিদের দিকেও।১ ঘণ্টা আগে
কারিয়ারে প্রথম নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে এসে কাঁপিয়ে দিচ্ছেন মারুফা আক্তার। বিশেষ করে, নতুন বলে তাঁকে খেলতে ব্যাটারদের রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। সেমিফাইনালের আশা টিকিয়ে রাখতে বাংলাদেশের যখন জয়ের কোনো বিকল্প নেই, তখন মারুফাকে নিয়ে দূর হলো দুশ্চিন্তা।১৩ ঘণ্টা আগে
নতুন যুগের ওয়ানডে শুরুটা ভারতের জন্য হয়েছে ভুলে যাওয়ার মতোই। পার্থে আজ ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম ওয়ানডেতে এমনিতেই দফায় দফায় বাগড়া দিয়েছে বৃষ্টি। উপরন্তু সেই ম্যাচ ডাকওয়ার্থ লুইস অ্যান্ড স্টার্ন (ডিএলএস) ভারত ৭ উইকেটে হেরেছে অস্ট্রেলিয়ার কাছে। হেরে শুবমান গিল এমন এক রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন১৪ ঘণ্টা আগে