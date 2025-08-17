Ajker Patrika
> বিজ্ঞান

জাপানে যেভাবে হাঁটলেই তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ জাপান। ছবি: সংগৃহীত
পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ জাপান। ছবি: সংগৃহীত

ৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রযুক্তির নিখুঁত ও অভিনব সংমিশ্রণ দেখা যায় জাপানে। এখানে রেস্তোরাঁয় কলার খোসা ছাড়ানো কিংবা আলু ভাজার মতো একঘেয়ে কাজ করছে রোবট, শহরের বুক চিরে ঘণ্টায় ২০০ মাইল গতিতে ছুটে চলেছে বুলেট ট্রেন। এমনকি টয়লেটে বসেই মিলছে রক্তচাপ ও প্রস্রাবে প্রোটিনের পরিমাণ মাপার সুবিধা!

প্রযুক্তিনির্ভর দেশ জাপান নতুন এক অভিনব উদ্ভাবনের মাধ্যমে আবারও বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছে। দেশের ব্যস্ত রাস্তা আর জনাকীর্ণ রেলস্টেশনগুলোতে মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপ থেকেই উৎপন্ন হচ্ছে বিদ্যুৎ! এই প্রযুক্তির নাম পায়োজোইলেকট্রিক টাইলস।

পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ জাপান। তুলনামূলকভাবে যুক্তরাষ্ট্র জাপানের চেয়ে প্রায় ২৬ গুণ বড়। তবে জনসংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের তিন গুণের একটু বেশি। এই বিপুল জনসংখ্যা জাপানের রাস্তাঘাট, বিশেষ করে টোকিওর শিনজুকু স্টেশনকে করে তুলেছে দারুণ ব্যস্ত। প্রতিদিন এখানে যাতায়াত করেন প্রায় ৩৮ লাখ যাত্রী। জাপান এই ব্যস্ততাকেই রূপ দিয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনায়।

২০০৮ সাল থেকেই শুরু হয়েছে এই উদ্যোগ। পায়োজোইলেকট্রিক টাইলস বা টাইলসের ওপর চাপ পড়লেই তা যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে বিদ্যুতে। উৎপন্ন শক্তি সংরক্ষণ করা যায় পরবর্তী ব্যবহারের জন্য।

তবে এই প্রযুক্তি নতুন হলেও, এর ধারণা বেশ পুরোনো। ১৯ শতকের শেষ ভাগে কিউরি ভাইয়েরা প্রথম লক্ষ করেন—কোয়ার্টজ, টোপাজ, আখসহ কিছু নির্দিষ্ট উপাদানে চাপ প্রয়োগ করলে তাতে ভোল্টেজ তৈরি হয়, যাকে বলা হয় পায়োজোইলেকট্রিক এফেক্ট। এর বিপরীত ঘটনাও ঘটে; বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে এসব উপাদান আকারে পরিবর্তিত হয় বা কম্পন করে।

এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই পায়োজোইলেকট্রিক পদার্থ ব্যবহার হয় ঘড়ি, চুলা জ্বালানোর লাইটার, এমনকি হাঁটার টাইলসেও। চুলা জ্বালানোর লাইটারে চাপ দিলেই যে স্ফুলিঙ্গ তৈরি হয়, সেটিও এই প্রযুক্তির ফল।

যদি চাপ প্রয়োগকারী ব্যক্তির ওজন হয় ৬০ কেজি, তাহলে ২০০৮ সালের একেকটি পায়োজোইলেকট্রিক টাইল একবারের চাপে আনুমানিক দশমিক ১ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারত। তবে প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এখন একেকটি পদক্ষেপ থেকে উৎপন্ন হতে পারে ৩০ ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ। একা একটি পা ফেললে সামান্য শক্তি উৎপন্ন হয়, তবে একসঙ্গে লাখো মানুষের হাঁটার ফলে তা রূপ নিতে পারে বড় শক্তিতে।

কেন এখনো সীমিত এই প্রযুক্তির ব্যবহার

দুটি প্রধান কারণ এই প্রযুক্তিকে মূলধারায় আসতে বাধা দিচ্ছে। প্রথমত, এর উচ্চমূল্য। দক্ষতার ওপর নির্ভর করে একটি টাইলের দাম হতে পারে ৫০ থেকে ১০০ ডলার। বিস্তৃত এলাকাজুড়ে এসব টাইল বসাতে হলে প্রাথমিক বিনিয়োগ হয়ে যায় বিশাল।

তবে গবেষণায় দেখা গেছে, ব্যস্ত জায়গাগুলোতেই এই প্রযুক্তি সবচেয়ে কার্যকর। ২০১৭ সালের এক গবেষণায় বলা হয়, মিসরের ব্যস্ত এলশোহাদা স্টেশনে এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করলে পুরো টাইলের আয়ুষ্কালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ ৯৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ তুলনামূলক কম। অন্য নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস, যেমন সোলার প্যানেল, কম খরচে বেশি বিদ্যুৎ দেয়। পাশাপাশি কম জনবহুল এলাকায় টাইল বসালেও ফল মেলে না।

তদুপরি, ব্যস্ত এলাকায় প্রচুর চাপের কারণে টাইল ভেঙে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি—যা রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বাড়ায়। তবে বেশি আউটপুট দেয় এমন মজবুত টাইল বানানো গেলে এই প্রযুক্তি ভবিষ্যতে হয়ে উঠতে পারে অর্থনৈতিকভাবেও টেকসই।

তথ্যসূত্র: স্ল্যাশগিয়ার

বিষয়:

বিদ্যুৎদামবিজ্ঞানজাপান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন অনিন্দ্য, রাজশাহীর সাবেক মেয়র লিটনের চাচাতো ভাই তিনি

রাবির অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গের জন্য ট্রান্স নারী শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার, জানতে চান ১৬২ নাগরিক

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি পেছাল, পাবে ৫ কোটি শিশু-কিশোর

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গের জন্য ট্রান্স নারী শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার, জানতে চান ১৬২ নাগরিক

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গের জন্য ট্রান্স নারী শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার, জানতে চান ১৬২ নাগরিক

রাবির অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ

রাবির অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ

আপনারা কি ওষুধ কোম্পানির দালাল—চিকিৎসকদের উদ্দেশে আসিফ নজরুল

আপনারা কি ওষুধ কোম্পানির দালাল—চিকিৎসকদের উদ্দেশে আসিফ নজরুল

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন অনিন্দ্য, রাজশাহীর সাবেক মেয়র লিটনের চাচাতো ভাই তিনি

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন লিটনের চাচাতো ভাই অনিন্দ্য

টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি পেছাল, পাবে ৫ কোটি শিশু-কিশোর

টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি পেছাল, পাবে ৫ কোটি শিশু-কিশোর

সম্পর্কিত

জাপানে যেভাবে হাঁটলেই তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ

জাপানে যেভাবে হাঁটলেই তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ

৩০ লাখ বছর আগের প্রাইমেটরাও দীর্ঘ পরিকল্পনা করে কাজ করত

৩০ লাখ বছর আগের প্রাইমেটরাও দীর্ঘ পরিকল্পনা করে কাজ করত

মনের ভাবনা পড়ার কৌশল উদ্ভাবন করলেন বিজ্ঞানীরা

মনের ভাবনা পড়ার কৌশল উদ্ভাবন করলেন বিজ্ঞানীরা

বাড়ির ওপর আছড়ে পড়ল উল্কাপিণ্ড, বয়স পৃথিবীর চেয়ে ২ কোটি বছর বেশি

বাড়ির ওপর আছড়ে পড়ল উল্কাপিণ্ড, বয়স পৃথিবীর চেয়ে ২ কোটি বছর বেশি