এনসিপির শ্রমিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শ্রমিক সংগঠন ‘জাতীয় শ্রমিক শক্তি’র আত্মপ্রকাশ হতে যাচ্ছে আজ শুক্রবার। রাজধানীর ইস্কাটনে নেভি কলোনিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করবে এ সংগঠনটি।
এনসিপির শ্রমিক উইং বৃহস্পতিবার রাতে জানায়, ঐক্য, সংগ্রাম, মর্যাদা ও মুক্তির পতাকা হাতে জাতীয় শ্রমিক শক্তি আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্রে বলা হয়েছে, ‘ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অনুপ্রেরণায় শ্রমিক শ্রেণির আত্মত্যাগ ও সাহস আমরা গভীরভাবে অনুভব করেছি। কিন্তু নিজস্ব রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের অভাবে শ্রমিকেরা তাদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা থেকে প্রায়শই বঞ্চিত হয়েছে। এই ঐতিহাসিক শূন্যতা পূরণের প্রত্যয়ে এবং মেহনতি মানুষের ভবিষ্যতের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শ্রমিক শক্তির উত্থান ঘটাতে বদ্ধপরিকর। এরই ধারাবাহিকতায় ঐক্য, সংগ্রাম, মর্যাদা ও মুক্তির পতাকা হাতে শ্রমিকের রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী অঙ্গীকার নিয়ে জাতীয় শ্রমিক শক্তির আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ হতে যাচ্ছে।’
জাতীয় শ্রমিক শক্তির সংগঠক সম্রাট আজাদ জানান, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সদস্যসচিব আখতার হোসেনসহ এনসিপির সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন।
শ্রমিক সংগঠন গঠনের লক্ষ্যে গত ২৩ মার্চ যাত্রা শুরু করে এনসিপির শ্রমিক উইং। এই উইংয়ের দায়িত্ব ছিল সারা দেশের শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করা। উইংয়ের প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন মাজহারুল ইসলাম ফকির। আত্মপ্রকাশ হতে যাওয়া জাতীয় শ্রমিক শক্তির আহ্বায়ক হতে যাচ্ছেন তিনি। নতুন এই সংগঠনের সদস্যসচিব হতে যাচ্ছেন এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ঋআজ মোর্শেদ।
ঋআজ মোর্শেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, এনসিপির সহযোগী সংগঠন হলেও স্বাধীনভাবে কাজ করবে জাতীয় শ্রমিক শক্তি। শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, ন্যায্য মজুরি, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ শ্রমিকদের সব ধরনের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার হওয়াটাই শ্রমিক শক্তির লক্ষ্য।
এর আগে গত ১০ অক্টোবর (শুক্রবার) বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারের পান্থকুঞ্জ পার্ক প্রাঙ্গণে জাতীয় শ্রমিক শক্তির আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু প্রস্তুতিগত জটিলতার কারণে সেই অনুষ্ঠান এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হয়।
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শ্রমিক সংগঠন ‘জাতীয় শ্রমিক শক্তি’র আত্মপ্রকাশ হতে যাচ্ছে আজ শুক্রবার। রাজধানীর ইস্কাটনে নেভি কলোনিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করবে এ সংগঠনটি।
এনসিপির শ্রমিক উইং বৃহস্পতিবার রাতে জানায়, ঐক্য, সংগ্রাম, মর্যাদা ও মুক্তির পতাকা হাতে জাতীয় শ্রমিক শক্তি আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্রে বলা হয়েছে, ‘ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অনুপ্রেরণায় শ্রমিক শ্রেণির আত্মত্যাগ ও সাহস আমরা গভীরভাবে অনুভব করেছি। কিন্তু নিজস্ব রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের অভাবে শ্রমিকেরা তাদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা থেকে প্রায়শই বঞ্চিত হয়েছে। এই ঐতিহাসিক শূন্যতা পূরণের প্রত্যয়ে এবং মেহনতি মানুষের ভবিষ্যতের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শ্রমিক শক্তির উত্থান ঘটাতে বদ্ধপরিকর। এরই ধারাবাহিকতায় ঐক্য, সংগ্রাম, মর্যাদা ও মুক্তির পতাকা হাতে শ্রমিকের রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী অঙ্গীকার নিয়ে জাতীয় শ্রমিক শক্তির আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ হতে যাচ্ছে।’
জাতীয় শ্রমিক শক্তির সংগঠক সম্রাট আজাদ জানান, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সদস্যসচিব আখতার হোসেনসহ এনসিপির সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন।
শ্রমিক সংগঠন গঠনের লক্ষ্যে গত ২৩ মার্চ যাত্রা শুরু করে এনসিপির শ্রমিক উইং। এই উইংয়ের দায়িত্ব ছিল সারা দেশের শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করা। উইংয়ের প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন মাজহারুল ইসলাম ফকির। আত্মপ্রকাশ হতে যাওয়া জাতীয় শ্রমিক শক্তির আহ্বায়ক হতে যাচ্ছেন তিনি। নতুন এই সংগঠনের সদস্যসচিব হতে যাচ্ছেন এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ঋআজ মোর্শেদ।
ঋআজ মোর্শেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, এনসিপির সহযোগী সংগঠন হলেও স্বাধীনভাবে কাজ করবে জাতীয় শ্রমিক শক্তি। শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, ন্যায্য মজুরি, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ শ্রমিকদের সব ধরনের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার হওয়াটাই শ্রমিক শক্তির লক্ষ্য।
এর আগে গত ১০ অক্টোবর (শুক্রবার) বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারের পান্থকুঞ্জ পার্ক প্রাঙ্গণে জাতীয় শ্রমিক শক্তির আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু প্রস্তুতিগত জটিলতার কারণে সেই অনুষ্ঠান এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হয়।
জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে না জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এনসিপির মিডিয়া সেলের সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীনের পাঠানো এক বার্তায় এই কথা জানানো হয়। ওই বার্তায় বলা হয়, এনসিপি মনে করে, এই স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোনো আইনি ভিত্তি অর্জিত হবে না।১ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য শতাধিক প্রার্থীর নাম ঘোষণার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের প্রস্তুতিগত কার্যক্রম শুরু করেছে আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর তোপখানা রোডস্থ ফারইস্ট ইনস্যুরেন্স টাওয়ারের অডিটরিয়ামে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দলের প্রাথমিকভাবে১৩ ঘণ্টা আগে
সংবিধানের ১৫০(২) অনুচ্ছেদে ক্রান্তিকালীন বিধানে ষষ্ঠ তফসিলে থাকা স্বাধীনতার ঘোষণা ‘ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্স’ ও সপ্তম তফসিলে থাকা ‘প্রক্লেমেশন অব ইনডিপেনডেন্স’ বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। যা স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি, তা বাদ দিলে বাংলাদেশের অস্তিত্বই থাকে না। অথচ জুলাই সনদ সংবিধানের তফসিল১৪ ঘণ্টা আগে
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের উদ্দেশে জামায়াতের এ নেতা বলেন, ‘জুলাই জাতীয় সনদের যে খসড়া তৈরি করা হয়েছে, তার মধ্যে উভয় কক্ষে পিআর পদ্ধতির প্রস্তাবকে অন্তর্ভুক্ত করুন, সেটা গণভোটে দিন। যদি জনগণ গণভোটে এটাকে গ্রহণ করে, সেটা মেনে নিতে হবে। যদি গ্রহণ না করে, তাও মানতে হবে। কিন্তু আপনি জনগণের মতামত১৫ ঘণ্টা আগে