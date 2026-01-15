ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব নিয়েছেন মামুনুল হক: রাশেদ প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটে ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে আসন সমঝোতার আলোচনার দায়িত্ব বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হক নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সহসভাপতি রাশেদ প্রধান।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বৈঠক থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।
রাশেদ প্রধান বলেন, ‘আমাদের ঐক্যের পক্ষ থেকে মামুনুল হক সাহেব দায়িত্ব নিয়েছেন, তিনি ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন। ওনারা ১০০ আসন প্রাথমিকভাবে চেয়েছেন। কখনো ৮০ আসনের কথাও শোনা গেছে। আসনসংখ্যাটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়, এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পারস্পরিক বোঝাপড়া।’
অন্য ১০টি দলের জোটে থাকার বিষয়ে জানতে চাইলে জাগপার সহসভাপতি বলেন, ‘আমাদের অন্য ১০ দলের সমঝোতার আলোচনা মোটামুটি চূড়ান্ত। ইসলামী আন্দোলন আমাদের সঙ্গে আছে—এটাও বলব না। আবার চলে গেছে এটাও বলব না। সবকিছু চূড়ান্ত হবে রাত ৮টার মধ্যেই। রাত ৮টার সংবাদ সম্মেলনে সবকিছু জানিয়ে দেওয়া হবে।’
নাহিদ বলেন, ‘এই জোট নিয়ে আকাঙ্ক্ষার জায়গা আছে, এটা জনগণ বুঝে। নির্বাচন প্রতিযোগিতাপূর্ণ হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটবে, এটা আমাদের প্রত্যাশা। জোট গঠনের প্রক্রিয়ার সময় বেশি দিন না হওয়ায় কিছু মতভিন্নতা রয়েছে। এটা কেটে যাবে।’২৫ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে ১১ দলের আসন সমঝোতা চূড়ান্ত করতে আজ রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন দলগুলোর শীর্ষ নেতারা।মামুনুল হক বলেন, ‘১০ দলের উপস্থিতিতে বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গেও কথা হয়েছে। রাতে সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে।১ ঘণ্টা আগে
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজ হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রবাসীদের কাছে পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিতে হবে— কীভাবে ব্যালট পাঠানো হয়েছে, ভোট কীভাবে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কোথাও একসঙ্গে ২০০–৩০০ ব্যালট থাকলে কী ব্যাখ্যা দেওয়া হবে।’১ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে ১১ দলের আসন সমঝোতা চূড়ান্ত করতে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করছেন দলগুলোর শীর্ষ নেতারা। বৈঠক শেষে আজ বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় সংবাদ সম্মেলন করে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে। আজ সকাল থেকেই রাজধানীর মগবাজারে জামায়াত কার্যালয়ে বৈঠক করছেন ইসলামী আন্দোলন ছাড়া অন্য দলগুলোর শীর্ষ নেতারা।২ ঘণ্টা আগে