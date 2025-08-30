জামায়াত নির্বাচন চায় না বলা মিথ্যা প্রোপাগান্ডা, দাবি গোলাম পরওয়ারের

খুলনা প্রতিনিধি
জামায়াতে ইসলামী নির্বাচন চায় না বলে যে প্রচার চালানো হচ্ছে, তা মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছাড়া আর কিছুই নয় বলে দাবি করেছেন দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।
আজ শনিবার খুলনা প্রেসক্লাবের আয়োজনে ‘জুলাই অভ্যুত্থান: গণমাধ্যম ও আগামীর বাংলাদেশ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় পরওয়ার এ দাবি করেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামী একটি নির্বাচনমুখী দল। ১৯৭০ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়েছে, জামায়াত প্রতিটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে এবং সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেছে। যাঁরা বলছেন জামায়াত নির্বাচন চায় না, এটা একটি মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের বক্তব্যকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।’
জুলাই গণ-অভ্যুত্থান যে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে হয়েছে সেই বৈষম্য অপসারণ এখনো করা হয়নি জানিয়ে পরওয়ার বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন মৌলিক সংস্কার করেই নির্বাচন হবে। অথচ বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন, সিভিল প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, জুলাই সনদ ঠিক করে আইনি ভিত্তি দেওয়াসহ গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোর সংস্কার হয়নি। প্রধান উপদেষ্টা জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এগুলো সংস্কার করেই তবে নির্বাচন দেবেন। হঠাৎ করেই নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের ঘোষণা দিচ্ছেন। তাহলে কি দেশের জনগণ ধরে নেবে, কোনো পরাশক্তি অথবা কোনো প্রভাবশালী গোষ্ঠীর চাপের কাছে এই সরকার মাথা নত করেছে? যারা মৃত মানুষের শরীরে আগুন দিয়েছে, যারা পাখির মতো মানুষকে হত্যা করেছে, যারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে দেশের জনগণকে হত্যা করেছে, তাদের বিচার না করে নির্বাচন করা জুলাই শহীদদের সঙ্গে বেইমানি ছাড়া আর কিছুই না।’
অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির তথ্যবিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল। বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা মহানগর বিএনপির সভাপতি শফিকুল আলম মনা, জামায়াতের খুলনা মহানগর আমির মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, সেক্রেটারি শেখ জাহাঙ্গীর হুসাইন হেলাল, মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল আলম তুহিন ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মন্টু।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুলনা প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক এনামুল হক। আলোচনার শুরুতে জুলাই আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন এবং অনুষ্ঠান শেষে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।
