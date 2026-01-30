Ajker Patrika
রাজনীতি

পাচারকারীরা বিদেশ থেকে অর্থ ফিরিয়ে আনলে রাষ্ট্র তাদের আরও সম্মান দেবে: জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ জানুয়ারি ২০২৬, ০৯: ৩৪
শফিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

বিদেশে পাচার করা অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনলে রাষ্ট্র পাচারকারীদের আরও সম্মান দেবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত ‘দ্য প্রসপারিটি ডায়ালগ’-এ অংশ নিয়ে এসব কথা জানান তিনি।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা সরকার গঠন করলে অবৈধভাবে বিদেশে পাচার করা অর্থ ফেরত দিতে আহ্বান জানানো হবে সম্মানের সঙ্গে। তা ফেরত দিলে রাষ্ট্র সেই ব্যক্তিকে আরও সম্মান দেবে। এর উদ্দেশ্য কাউকে অপমান করা নয়, বরং জাতির কল্যাণ।’

শিল্পমালিকদের প্রধান সমস্যা তিনটি উল্লেখ করে জামায়াত আমির বলেন, ‘ব্যাবসায়ীদের সমস্যা হলো, তহবিলের নিরাপত্তাহীনতা, সম্পদের সুরক্ষার অভাব এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ঘাটতি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লালফিতার জটিলতা। তিনি বলেন, নির্ধারিত সময়ে কারখানা চালু করা না গেলেও ব্যাংকঋণের সুদ চলতে থাকে। ফলে উদ্যোক্তা শুরুতেই ক্ষতিগ্রস্ত হন। ঘুষকে ‘স্পিড মানি’ নামে বৈধ করার প্রবণতা শিল্প খাতকে প্রথম ধাক্কা দেয়। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, এতে দেশীয় বিনিয়োগকারীরাই যদি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, তবে বিদেশিরা আসবে কেন?’

শিল্পমালিকদের সমস্যার জায়গাগুলো পরিষ্কার করার অঙ্গীকার করে তিনি বলেন, ‘লালফিতা সংস্কৃতি চিরতরে ভেঙে দেওয়া হবে। জনগণের আমানতের বোঝা বহন করা কোনো দয়া নয়, বরং দায়িত্ব। ক্ষমতায় গেলে সম্পদ যেন অস্বাভাবিকভাবে না বাড়ে, আত্মীয়স্বজন যেন রাতারাতি ধনী না হয়—এই সংস্কৃতিও ভাঙা হবে।’

চাঁদাবাজি ও ভয়ভীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এসব মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়।’ তিনি জানান, এই যন্ত্রণা তাঁরা অনুভব করেন এবং অঙ্গীকার করেন—মানুষকে হালাল রুজির ধারায় ফিরিয়ে আনা হবে। ১৮ কোটি মানুষের ৩৬ কোটি হাত একত্র করে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে তোলাই লক্ষ্য।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দিয়ে আমরা পাশে বসে সেই যাত্রা উপভোগ করতে চাই।’ ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আপনারা লাখো মানুষের জীবিকা নিশ্চিত করেন—তাই আপনাদের রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ব্যবসা ও শিল্পকে শিশুর মতো আগলে রাখা হবে।’

ব্যাংকিং খাত ও শেয়ারবাজারের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ আর্থিক সম্পর্ক রয়েছে উল্লেখ করে জামায়াত আমির জানান, এটি সরাসরি পর্যবেক্ষণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমি ব্যাংকের ক্ষুদ্র সদস্য ছিলাম, সেই ব্যাংকই আবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের একটি ব্রোকারেজ হাউসের সদস্য ছিল। এ কারণে ব্যাংকিং ও পুঁজিবাজার—এই দুই খাতকে একসঙ্গে বিশ্লেষণ ও বোঝার সুযোগ পেয়েছি। এই লক্ষ্যে চার সদস্যের একটি টিম গঠন করা হয়, যেখানে আমি নিজেও যুক্ত ছিলাম। এ সময় নন-ব্যাংকিং ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন—বিশেষ করে লিজিং ও ফিন্যান্সিং কোম্পানিগুলোর কার্যক্রমও ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ হয়। এসব প্রতিষ্ঠান ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা আবার সাধারণ মানুষের মধ্যে সাব-লেন্ডিং করে থাকে।’

শফিকুর রহমান বলেন, ‘ওই সময় বাংলাদেশের অর্থনীতি মোটামুটি সুস্থ অবস্থায় ছিল। কিন্তু পরে একের পর এক সংকট দেখা দেয়—চ্যালেঞ্জে পড়ে শেয়ারবাজার, সংকটে পড়ে ব্যাংকিং খাতও। জামায়াত আমির বলেন, সাধারণ মানুষ ব্যাংকে টাকা জমা রাখে ঠিকই, কিন্তু তারা নিজেরা ব্যবসা পরিচালনার অভিজ্ঞতা বা উদ্যোক্তার মানসিকতা রাখে না। তাই তাদের আমানতের অর্থ তুলে দেওয়া হয় সেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হাতে, যাদের ব্যবসা পরিচালনার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই অর্থ কখনো বাণিজ্যিক খাতে, আবার কখনো শিল্প খাতে বিনিয়োগ হয়।’

উন্নয়নের জন্য তিনটি সমান্তরাল খাত

দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তিনটি খাতকে সমান্তরালভাবে উন্নত করা জরুরি বলে মনে করেন জামায়াতের আমির। তিনি বলেন, ‘এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো হিউম্যান ইন্ডাস্ট্রি বা মানবসম্পদ উন্নয়ন। মানবসম্পদ যথাযথভাবে উন্নয়ন না হলে কোনো শিল্পই কার্যকরভাবে পরিচালিত হতে পারে না। মানুষের মেধা, যোগ্যতা, বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা ও পরিশ্রম—এই চারটির সমন্বয় ঘটলে কোনো ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হন না।’

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবসায়িক সফলতার জন্য চারটি বিষয়কে অপরিহার্য বলে উল্লেখ করে শফিকুর রহমান বলেন, ‘ব্যবসার জন্য সহি নিয়ত থাকতে হবে। উদ্দেশ্য হতে হবে সৎ ও ন্যায়সংগত, কোনো অসৎ অভিপ্রায় রাখা যাবে না। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট ব্যবসা সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান ও কারিগরি ধারণা থাকতে হবে এবং সংকটে মাথা তুলে দাঁড়ানোর এবং ঘুরে দাঁড়ানোর মানসিকতা ও সাহস থাকতে হবে। পাশাপাশি শুধু মালিক হয়ে অফিসে বসে থাকলে চলবে না; নিজেকে কাজে যুক্ত করতে হবে।’

শফিকুর রহমান বলেন, ‘বাংলাদেশের ২৭ জন শীর্ষ ব্যবসায়ীর ওপর করা এক জরিপে দেখা গেছে, এর মধ্যে ২১ জনেরই বাপ-দাদার কোনো পুঁজি ছিল না। তারা ক্ষুদ্র পুঁজি, সৎ নিয়ত ও সাহস নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এবং নিজেদের কর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন।’

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরে শফিকুর রহমান জানান, তার প্রতিষ্ঠানে কোনো কর্মকর্তা ভুল করলে তিনি কখনো সবার সামনে অপমান করেননি; বরং আলাদাভাবে ডেকে সংশোধনের সুযোগ দিয়েছেন। নারীদের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষায় আরেকজন নারীকে উপস্থিত রেখে কথা বলতেন। তিনি কখনো গালি দেননি বা বেতন কাটেননি, বরং আন্তরিক আচরণের মাধ্যমেই কাজ আদায় করেছেন।

মানুষ সবকিছু খুব দ্রুত পেতে চায় উল্লেখ করে জামায়াত আমির বলেন, ‘দ্রুত না হলে অস্থির হয়ে পড়ে। এই অস্থিরতা থেকেই নারীদের কর্মক্ষেত্র নিয়ে ভুল-বোঝাবুঝি তৈরি হয়। আমরা বলতে চেয়েছি, আল্লাহ তাআলা নারীদের কিছু বিশেষ গুণ দিয়েছেন, যা পুরুষদের নেই। আমরা কেউ সন্তান ধারণ করতে পারি না, বুকের দুধ দিতে পারি না। মায়ের বুককে বিছানা বানিয়েই আমরা সবাই বড় হয়েছি। তাই সমাজে মায়েদের সম্মান নিশ্চিত করা জরুরি।’

রাষ্ট্রনির্বাচনবিদেশজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনডা. শফিকুর রহমান
