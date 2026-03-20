Ajker Patrika
রাজনীতি

পবিত্র ঈদুল ফিতরে ‘কল্যাণময় রাজনীতি’ এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জি এম কাদেরের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২০ মার্চ ২০২৬, ০৯: ৩১
পবিত্র ঈদুল ফিতরে ‘কল্যাণময় রাজনীতি’ এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জি এম কাদেরের
জি এম কাদের। ফাইল ছবি

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জি এম কাদের দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও ঈদ মোবারক জানিয়ে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন। তিনি রাজনীতিবিদ ও দেশবাসীর উদ্দেশে বলেছেন, ‘আসুন আমরা সবাই সব মতভেদ ভুলে দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কল্যাণময় রাজনীতি এগিয়ে নিয়ে যাই।’

শুভেচ্ছা বার্তায় জি এম কাদের বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত এবং কর্মরত বাঙালি ভাই ও বোন এবং বিশ্বের অন্য যেকোনো স্থানের মুসলমান ভাইবোনদের জন্য সংহতি, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

জি এম কাদের বলেন, ‘ঈদ অর্থ উৎসব। ঈদুল ফিতরের শিক্ষা ধনী-দরিদ্র সবাই আমরা একসঙ্গে এই উৎসব পালন করব। তাই সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিরাও যাতে এই উৎসবে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেটা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব।’

দেশের সচ্ছল ব্যক্তিদের আহ্বান জানিয়ে কাদের বলেন, ‘আসুন আমরা যারা সচ্ছল ও অবস্থাপন্ন, তারা সবাই সকল অসহায় ও দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াই। তাদেরও এই আনন্দময় দিনটিকে সমানভাবে উপভোগ করার সুযোগ করে দিই। ঈদুল ফিতর এক মহামিলনের দিন। এই দিনে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এক কাতারে শামিল হয়ে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়।

বাবা বুড়িগঙ্গায় নিখোঁজ, স্ত্রী হাসপাতালে, নিথর দেহে বাড়িতে ফিরলেন সোহেল

আমিরাতের কাছে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দাবি ইরানের, জাতিসংঘকে চিঠি

রাজধানীর উত্তরায় ছিনতাইকারীর হ্যাঁচকা টানে রিকশা থেকে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

চট্টগ্রামের টেরিবাজারে অগ্নিকাণ্ড, ২ জনের প্রাণহানি

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

বাবা বুড়িগঙ্গায় নিখোঁজ, স্ত্রী হাসপাতালে, নিথর দেহে বাড়িতে ফিরলেন সোহেল

বাবা বুড়িগঙ্গায় নিখোঁজ, স্ত্রী হাসপাতালে, নিথর দেহে বাড়িতে ফিরলেন সোহেল

রাজধানীর উত্তরায় ছিনতাইকারীর হ্যাঁচকা টানে রিকশা থেকে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

রাজধানীতে ছিনতাইকারীর হ্যাঁচকা টানে রিকশা থেকে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

আমিরাতের কাছে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দাবি ইরানের, জাতিসংঘকে চিঠি

আমিরাতের কাছে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দাবি ইরানের, জাতিসংঘকে চিঠি

চট্টগ্রামের টেরিবাজারে অগ্নিকাণ্ড, ২ জনের প্রাণহানি

চট্টগ্রামের টেরিবাজারে অগ্নিকাণ্ড, ২ জনের প্রাণহানি

পবিত্র ঈদুল ফিতরে ‘কল্যাণময় রাজনীতি’ এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জি এম কাদেরের

পবিত্র ঈদুল ফিতরে ‘কল্যাণময় রাজনীতি’ এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জি এম কাদেরের

ভেদাভেদ ভুলে সবাইকে ঈদ উৎসবে শামিল হওয়ার আহ্বান নাহিদ ইসলামের

ভেদাভেদ ভুলে সবাইকে ঈদ উৎসবে শামিল হওয়ার আহ্বান নাহিদ ইসলামের

ঈদযাত্রায় অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, পদক্ষেপ না নেওয়ার অভিযোগ জামায়াতের

ঈদযাত্রায় অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, পদক্ষেপ না নেওয়ার অভিযোগ জামায়াতের

সংবিধান সংস্কার পরিষদ: জমছে সংকটের মেঘ

সংবিধান সংস্কার পরিষদ: জমছে সংকটের মেঘ