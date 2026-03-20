পবিত্র ঈদুল ফিতরে ‘কল্যাণময় রাজনীতি’ এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জি এম কাদেরের

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জি এম কাদের দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও ঈদ মোবারক জানিয়ে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন। তিনি রাজনীতিবিদ ও দেশবাসীর উদ্দেশে বলেছেন, ‘আসুন আমরা সবাই সব মতভেদ ভুলে দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কল্যাণময় রাজনীতি এগিয়ে নিয়ে যাই।’
শুভেচ্ছা বার্তায় জি এম কাদের বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত এবং কর্মরত বাঙালি ভাই ও বোন এবং বিশ্বের অন্য যেকোনো স্থানের মুসলমান ভাইবোনদের জন্য সংহতি, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।
জি এম কাদের বলেন, ‘ঈদ অর্থ উৎসব। ঈদুল ফিতরের শিক্ষা ধনী-দরিদ্র সবাই আমরা একসঙ্গে এই উৎসব পালন করব। তাই সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিরাও যাতে এই উৎসবে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেটা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব।’
দেশের সচ্ছল ব্যক্তিদের আহ্বান জানিয়ে কাদের বলেন, ‘আসুন আমরা যারা সচ্ছল ও অবস্থাপন্ন, তারা সবাই সকল অসহায় ও দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াই। তাদেরও এই আনন্দময় দিনটিকে সমানভাবে উপভোগ করার সুযোগ করে দিই। ঈদুল ফিতর এক মহামিলনের দিন। এই দিনে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এক কাতারে শামিল হয়ে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়।
