Ajker Patrika
রাজনীতি

সীমান্তে হত্যা নিয়ে জামায়াতের উদ্বেগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক দুই বাংলাদেশিকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

আজ শনিবার দেওয়া এক বিবৃতিতে জামায়াত নেতা বলেন, ‘গতকাল ৮ মে রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার গোপীনাথপুর ইউনিয়নের ধজনগরের বাতেনবাড়ি গ্রামের এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. মুরসালিন এবং একই ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামের নবীর হোসেনকে ভারতীয় রক্ষীবাহিনী গুলি করে হত্যা করেছে। বিএসএফ কর্তৃক এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আমি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’

বিবৃতিতে জামায়াত নেতা বলেন, ‘আমি নিহতদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং দোয়া করছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁদের এই কঠিন শোকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফিক দান করুন।’

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশিদের অন্যায় হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, বাংলাদেশের দুর্বল পররাষ্ট্রনীতির কারণেই ভারত সীমান্তে বারবার হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে।

বিবৃতিতে জামায়াত নেতা আশা প্রকাশ করেন, ভারত সরকার সীমান্তে অনাকাঙ্ক্ষিত হত্যাকাণ্ড বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেবে এবং মুরসালিন, নবী হোসেনসহ সীমান্তে সংঘটিত সব হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

