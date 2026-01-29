ডা. শফিকুরের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ, গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় জামায়াতের ভূমিকার প্রশংসা

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় জামায়াতের আমিরের কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বৈঠকে ডা. শফিকুর রহমান ও ক্রিস্টেনসেন বাংলাদেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিল্প-বাণিজ্য, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন, রাষ্ট্রীয় সংস্কার, রোহিঙ্গা ইস্যুসহ বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এ সময় মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় জামায়াতে ইসলামীর ইতিবাচক ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের পলিটিক্যাল ও ইকোনমিক কনসোলার এরিক গিলম্যান, পাবলিক অফিসার মনিকা এল সাই, পলিটিক্যাল অফিসার জেমস স্টুয়ার্ট ও পলিটিক্যাল স্পেশালিস্ট ফিরোজ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে জামায়াতের আমিরের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মো. মোবারক হোসাইন ও আমিরের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মাহমুদুল হাসান।
সাক্ষাৎকালে ডা. শফিকুর রহমান ও মাইকেল মিলার বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময় বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণতন্ত্রকে অর্থবহ করার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পায়।২৭ মিনিট আগে
দীর্ঘ ২২ বছর পর রাজশাহীতে পা রাখছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুরে রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দানে আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি বক্তব্য দেবেন। সকাল থেকেই মাদ্রাসা মাঠে দেখা যায় দলটির নেতা-কর্মীদের। তারেক রহমানকে দেখতে দূরদূরান্ত থেকে এসেছেন৩০ মিনিট আগে
দীর্ঘ দুই দশক পর নওগাঁয় আসছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এতে উজ্জীবিত বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। এরইমধ্যে তারেক রহমানকে বরণের জন্য শহরের এটিম মাঠে সম্পন্ন করা হয়েছে সব প্রস্তুতি।১ ঘণ্টা আগে
আজ বৃহস্পতিবার থেকে উত্তরাঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করতে যাচ্ছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিন দিনের এই প্রচারাভিযান শুরু হচ্ছে রাজশাহী দিয়ে। এদিন দুপুরে তিনি রাজশাহীতে জনসভায় বক্তৃতা করবেন। গতকাল বুধবার বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।১০ ঘণ্টা আগে