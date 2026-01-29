Ajker Patrika
রাজনীতি

ডা. শফিকুরের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ, গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় জামায়াতের ভূমিকার প্রশংসা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৯ জানুয়ারি ২০২৬, ১১: ৩৮
ডা. শফিকুরের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ, গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় জামায়াতের ভূমিকার প্রশংসা
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন। ছবি: জামায়াতের প্রচার বিভাগ

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় জামায়াতের আমিরের কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বৈঠকে ডা. শফিকুর রহমান ও ক্রিস্টেনসেন বাংলাদেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিল্প-বাণিজ্য, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন, রাষ্ট্রীয় সংস্কার, রোহিঙ্গা ইস্যুসহ বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এ সময় মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় জামায়াতে ইসলামীর ইতিবাচক ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের পলিটিক্যাল ও ইকোনমিক কনসোলার এরিক গিলম্যান, পাবলিক অফিসার মনিকা এল সাই, পলিটিক্যাল অফিসার জেমস স্টুয়ার্ট ও পলিটিক্যাল স্পেশালিস্ট ফিরোজ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে জামায়াতের আমিরের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মো. মোবারক হোসাইন ও আমিরের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মাহমুদুল হাসান।

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্রজামায়াতে ইসলামীরাষ্ট্রদূতডা. শফিকুর রহমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

সম্পর্কিত

জামায়াতের আমিরের সঙ্গে ইইউ রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

জামায়াতের আমিরের সঙ্গে ইইউ রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

২২ বছর পর রাজশাহীতে তারেক রহমান, মাদ্রাসা ময়দানে ব্যাপক জনসমাগম

২২ বছর পর রাজশাহীতে তারেক রহমান, মাদ্রাসা ময়দানে ব্যাপক জনসমাগম

দুই দশক পর নওগাঁয় আসছেন তারেক রহমান, প্রস্তুত মঞ্চ

দুই দশক পর নওগাঁয় আসছেন তারেক রহমান, প্রস্তুত মঞ্চ

ডা. শফিকুরের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ, গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় জামায়াতের ভূমিকার প্রশংসা

ডা. শফিকুরের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ, গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় জামায়াতের ভূমিকার প্রশংসা