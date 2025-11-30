Ajker Patrika
রাজনীতি

জাপা ও জেপির নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক জোট, মুখপাত্র হাওলাদার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর গুলশানে হাওলাদার টাওয়ারে এক মতবিনিময় সভায় এ জোট গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ছবি: সংগৃহীত
রাজধানীর গুলশানে হাওলাদার টাওয়ারে এক মতবিনিময় সভায় এ জোট গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ছবি: সংগৃহীত

আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ১৪ দলীয় জোটের শরিক জাতীয় পার্টির (জেপি) নেতৃত্বে ‘জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক জোট’ নামে একটি জোট গঠন করা হয়েছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গঠিত এ জোটে জাপা-জেপি ছাড়া আরও ১৪টি রাজনৈতিক দল রয়েছে।

আজ রোববার রাজধানীর গুলশানে হাওলাদার টাওয়ারে এক মতবিনিময় সভায় এ জোট গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক জোটের মুখপাত্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাতীয় পার্টির (একাংশ) মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদারকে। এ ছাড়া আত্মপ্রকাশের আগে জোটের অন্তর্ভুক্ত সব দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সমন্বয়ে একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জাপার (একাংশ) চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। প্রধান অতিথি ছিলেন জেপির চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। সভায় বক্তব্য দেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার, জাতীয় পার্টির জ্যেষ্ঠ কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নু, জাপার কো-চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা।

আরও উপস্থিত ছিলেন জনতা পার্টি বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান গোলাম সারোয়ার মিলন, মহাসচিব শওকত মাহমুদ, জাতীয় পার্টি (মতিন) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এ এন এম সিরাজুল ইসলাম, মহাসচিব জাফর আহমেদ জয়, মুসলিম লীগের সভাপতি মহসিন রশিদ, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান শেখ সালাউদ্দিন সালু, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির নির্বাহী সভাপতি মাওলানা আশরাফুল হক, বাংলাদেশ ইসলামিক জোটের চেয়ারম্যান আবু নাসের অহেদ ফারুক, জাতীয় সংস্কার জোটের সভাপতি মেজর (অব.) আমীন আহমেদ আফসারী, বাংলাদেশ মানবাধিকার পার্টির চেয়ারম্যান মো. আখতার হোসেন, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপার সভাপতি মহিউদ্দিন বাবলু, বাংলাদেশ সর্বজনীন দলের সভাপতি নূর মোহাম্মদ মনির, সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন, পিচ অ্যালায়েন্সের চেয়ারম্যান হাজী এস এম এ জলিল, ন্যাপ ভাসানীর মহাসচিব জহিরুল ইসলাম, এস এম আশিক বিল্লাহ চেয়ারম্যান ডেমোক্রেটিক পার্টি ও গণতান্ত্রিক জোট বাংলাদেশ, মোহাম্মদ আনিসুর রহমান।

জাপার (একাংশ) চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, ‘বাংলাদেশ এখন একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। আমরা মনে করছি, আগামী ফেব্রুয়ারিতে দেশ নির্বাচনের দিকে যাবে। কিন্তু সবার মধ্যে নির্বাচন নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করছে। তারপরও আমাদের নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে হবে।’

জাপার (একাংশ) চেয়ারম্যানের আরও বলেন, ‘আমরা দেশের জনগণের কাছে একটি তৃতীয় ধারার সুস্থ রাজনীতি উপহার দিতে চাই। দেশ আজ বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত। আওয়ামী লীগ নির্বাচন করতে পারবে কি না, সন্দেহ আছে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমরা যদি সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি, তাহলে আমাদের ভালো ফল করার সম্ভাবনা আছে। আমাদের জোটের মূল মন্ত্র হবে—বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, উদার গণতন্ত্র ও সকল ধর্মের মানুষের সহাবস্থান। এই জোটটি শুধু নির্বাচনী জোট হবে না, আমরা ভবিষ্যতে এই জোট নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিহিংসার রাজনীতি নির্মূল করব। বিকশিত করব সুস্থধারার রাজনীতি।’

নির্বাচনী জোট করছে আনিসুলের জাপা ও মঞ্জুর জেপিনির্বাচনী জোট করছে আনিসুলের জাপা ও মঞ্জুর জেপি

নতুন জোটের মুখপাত্র এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, ‘জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ও আগামী দিনে দেশে সুস্থধারার রাজনীতিকে বিকশিত করার লক্ষ্যে আমরা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, উদার গণতন্ত্র, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে একটি বৃহত্তর জোট গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সে লক্ষ্যে আজ (রোববার) আমরা মতবিনিময় সভা করেছি। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ১৬টি রাজনৈতিক দলের নেতারা বৃহত্তর জোট গঠন করার লক্ষ্যে ঐকমত্য হয়েছেন।’

রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, ‘আমরা আশা করছি, চলতি সপ্তাহে ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে এই জোট আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। আমরা আশা করি, যদি দেশে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিবেশ থাকে, তাহলে দেশ ও দেশের জনগণের স্বার্থে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী নির্বাচন অংশগ্রহণ করব। তবে এখন পর্যন্ত দেশে নির্বাচন আয়োজনের মতো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়নি।’

বিষয়:

নির্বাচননির্বাচন কমিশনরাজনীতিবিদভোটমুক্তিযুদ্ধজাতীয় পার্টি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিপিএল নিলামের শুরু থেকে শেষ: দল পেলেন মাহমুদউল্লাহ-মুশফিক, নাঈমই সবচেয়ে দামি

ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে আবেদন

৫২ বার ‘সরি’ বলেও প্রিন্সিপালের মন গলাতে না পেরে তিনতলা থেকে লাফ দিল শিক্ষার্থী

খুলনায় আদালতের সামনে দুজনকে গুলি করে হত্যা

মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেলকে গণপিটুনি, দুই সহযোগী আটক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার