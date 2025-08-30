ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেকে নুরের ওপর হামলা: এ্যানি

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে হতে যাওয়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেকে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি।
আজ শনিবার দুপুরে লক্ষ্মীপুর সদর (পশ্চিম) উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে এ্যানি এই অভিযোগ করেন। দালাল বাজার ফাতেমা বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ‘সব রাজনৈতিক দল ঐক্যের জায়গায় খুব ভালোভাবে আছি? যে ঐক্য নিয়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, সেই জায়গায় আছি? আমি তো দেখি না। কারণটা কী, সমস্যাটা কোথায়? কেন আজকে ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরকে রক্তাক্ত হতে হয়? নুরের ওপর আঘাত কারা করেছে? এটা খুঁজে বের করতে হবে। এটা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না। এটা নতুন করে আরেকটা ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্র বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, এই ষড়যন্ত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে, এই ষড়যন্ত্র সামনে যে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হওয়ার কথা, এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে।’
শেখ হাসিনার অত্যাচার দেশকে ধ্বংস করে দিয়েছে উল্লেখ করে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘দেশে স্বাভাবিক রাজনীতি ছিল না। সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে নাই। সব রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীকে গায়েবি মামলা দিয়ে হয়রানি করেছে, মিথ্যা মামলা দিয়ে সাজার পর সাজা দিয়েছে, জেলে রেখেছে, অত্যাচারের পর অত্যাচার করেছে, গুম করেছে, খুন করেছে। তারপরও শেষ রক্ষা হয়নি স্বৈরাচার শেখ হাসিনার। কিন্তু এখন আবার নতুন করে নানা ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। কোনো ষড়যন্ত্র কাজে আসবে না। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, থাকতে হবে।’
সদর (পশ্চিম) উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুল করিম ভূঁইয়া মিজানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়া। প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবের রহমান শামীম।
সদর (পশ্চিম) উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব কামরুজ্জামান সোহেলের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ, জেলা বিএনপির সদস্যসচিব সাহাব উদ্দিন সাবু, যুগ্ম আহ্বায়ক হাসিবুর রহমান, জেলা জামায়াতের আমির এস ইউ এম রুহুল আমিন ভূঁইয়া, জেলা বিএনপির সদস্য নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া, হাফিজুর রহমান, আবুল হাশেম, হারুনুর রশিদ ব্যাপারী, সদর (পূর্ব) উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাইন উদ্দিন চৌধুরী রিয়াজ প্রমুখ।
