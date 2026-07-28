Ajker Patrika
En
রাজনীতি

হবিগঞ্জে পুলিশের সামনে নাসীরুদ্দীন-সারজিসের গাড়িবহরে হামলা: আসিফ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৮ জুলাই ২০২৬, ২১: ৩৮
হবিগঞ্জে পুলিশের সামনে নাসীরুদ্দীন-সারজিসের গাড়িবহরে হামলা: আসিফ
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি: ফাইল ছবি

হবিগঞ্জে ‘জুলাই পদযাত্রা’ কর্মসূচিতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমের গাড়িবহরে হামলার অভিযোগ উঠেছে। হামলায় সাংবাদিকসহ এনসিপির একাধিক নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে দলটি।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পোস্টে এ তথ্য জানান এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

আসিফ মাহমুদ দাবি করেন, স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা এ হামলা চালিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন, পুলিশের উপস্থিতিতেই এ ঘটনা ঘটেছে।

আসিফ মাহমুদ আরও বলেন, হামলাকারীরা এনসিপির মিডিয়া টিমের একটি মাইক্রোবাস জেলা সার্কিট হাউসের ভেতরে নিয়ে ভাঙচুর করেন। এ সময় মোবাইল ফোন ও ক্যামেরাও ছিনিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি।

আসিফ মাহমুদ বলেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভেতরে এ ধরনের হামলা রাজনৈতিক সহিংসতার একটি উদ্বেগজনক দৃষ্টান্ত।

বিষয়:

হবিগঞ্জজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত