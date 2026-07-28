হবিগঞ্জে পুলিশের সামনে নাসীরুদ্দীন-সারজিসের গাড়িবহরে হামলা: আসিফ

হবিগঞ্জে ‘জুলাই পদযাত্রা’ কর্মসূচিতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমের গাড়িবহরে হামলার অভিযোগ উঠেছে। হামলায় সাংবাদিকসহ এনসিপির একাধিক নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে দলটি।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পোস্টে এ তথ্য জানান এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
আসিফ মাহমুদ দাবি করেন, স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা এ হামলা চালিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন, পুলিশের উপস্থিতিতেই এ ঘটনা ঘটেছে।
আসিফ মাহমুদ আরও বলেন, হামলাকারীরা এনসিপির মিডিয়া টিমের একটি মাইক্রোবাস জেলা সার্কিট হাউসের ভেতরে নিয়ে ভাঙচুর করেন। এ সময় মোবাইল ফোন ও ক্যামেরাও ছিনিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি।
আসিফ মাহমুদ বলেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভেতরে এ ধরনের হামলা রাজনৈতিক সহিংসতার একটি উদ্বেগজনক দৃষ্টান্ত।
হবিগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সারজিস আলমের গাড়িবহরে স্থানীয় বিএনপির নেতা–কর্মীরা অতর্কিত ও সশস্ত্র হামলা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে তাঁর ভেরিফায়েড পেজ থেকে দেওয়া অ্য৯ মিনিট আগে
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