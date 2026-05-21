দেশে এখন যে অপকর্মগুলো হচ্ছে, সেগুলো জামায়াত করছে: শামসুজ্জামান

দেশে যত অপকর্ম হচ্ছে সব জামায়াতে ইসলামী করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে এখন যে অপকর্মগুলো হচ্ছে, সেগুলো জামায়াতে ইসলামী করছে। জামায়াত ইসলামকে নিয়ে ব্যবসা করে। দেশের যত অপকর্ম হচ্ছে তারা করে, কিন্তু প্রসঙ্গটি বিএনপি সরকারের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।’
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জাতীয়তাবাদী ফার্মেসি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শামসুজ্জামান এসব কথা বলেন।
শামসুজ্জামান দুদু বলেন, ‘একটি মহল আছে, যারা মিথ্যা ছাড়া অন্য কোনো ভালো জিনিস চিন্তা করতে পারে না। কখনোই তারা মানুষের আস্থা-বিশ্বাসের সঙ্গে থাকতে পারে নাই বলে সরকারে যাওয়া দূরে থাক, উল্লেখযোগ্য কোনো মানুষের সমর্থনও নেই। এরা ইসলামকে ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করে। রাজনীতিতে এরা এমনই একটি অংশ, মিথ্যা ছাড়া এদের আর কিছু নাই।’
হাম প্রসঙ্গে শামসুজ্জামান বলেন, ‘আওয়ামী লীগ, অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যর্থতার দায় এখন বিএনপি সরকারের ওপর চাপানো হচ্ছে। তারা ইসলামকে ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করে।’
শামসুজ্জামান দুদু জামায়াতে ইসলামীকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘আমি তাদের (জামায়াতে ইসলামীর) এই যে সমালোচনা করছি, তা নিয়ে যখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিউজ হবে, তখন তাদের বট বাহিনী আমার গুষ্টি উদ্ধার করে ফেলবে।’
জাতীয়তাবাদী ফার্মেসি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. এ বি সিদ্দিক হাওলাদারের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শামীম মিয়া, সিনিয়র সহসভাপতি মো. ওয়াহিদুজ্জামান বাবলু, বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া, জামালপুর-৪-এর সংসদ সদস্য মো. ফরিদুল কবীর তালুকদার শামীম, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফ মাহমুদ জুয়েল প্রমুখ।
জাতীয় পার্টির (একাংশ) মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার অসুস্থ হয়ে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সিসিইউতে রয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার দলটির দপ্তর সম্পাদক এম এ রাজ্জাক খান স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেই বিচার বিভাগীয় সচিবালয় বিলুপ্ত করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান। আজ বুধবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন।১৯ ঘণ্টা আগে
কারাগারের মধ্যে ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়—বাংলাদেশের ফৌজদারি দণ্ডবিধি প্রয়োজনে সংশোধন করুন। ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় বলা হয়েছে, এই সব হত্যার বিচার প্রকাশ্য জনগণের সামনে মৃত্যুদণ্ড দিলে গোটা জাতির মধ্যে অপরাধ সম্পর্কে আতঙ্ক তৈরি হবে। প্রয়োজনে তাই করুন...২০ ঘণ্টা আগে
মো. শামীম কামাল বলেন, ‘সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে তিস্তা নিয়ে অনেক আবেগঘন বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে। অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ করে আমরা দেখলাম যে, পদ্মা ব্যারাজ নিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে ৩৫ হাজার কোটি টাকা অনুমোদন হয়েছে; যেখানে আমাদের সন্দেহ, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়েছে।’১ দিন আগে