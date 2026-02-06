আহত ইনকিলাব মঞ্চের নেতাদের দেখতে হাসপাতালে জামায়াত নেতৃবৃন্দ

জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে শরিফ ওসমান হাদি হত্যার তদন্ত ও বিচারের দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের যমুনা অভিমুখে যাত্রায় পুলিশের হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আজ শুক্রবার বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পুলিশের রাবার বুলেটে আহত ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের ও রাকসুর জিএস সালাহউদ্দিন আম্মারসহ অন্য নেতা-কর্মীদের দেখতে যান দলটির একটি প্রতিনিধিদল।
জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়েরের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলটি আহতদের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দলটির জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য ড. মোশাররফ হোসেন মাসুদ এবং পল্টন থানা জামায়াতের আমির শাহিন আহমেদ খানসহ অন্য নেতৃবৃন্দ। অ্যাডভোকেট জুবায়ের আহতদের প্রতি গভীর সহমর্মিতা প্রকাশ করেন এবং তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।
এর আগে আজ দুপুরে শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের দিকে মিছিল নিয়ে অগ্রসর হলে পুলিশ বাধা দেয়। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ জলকামান, টিয়ার শেল এবং লাঠিপেটা করে। একপর্যায়ে পুলিশ রাবার বুলেট ছুড়লে আবদুল্লাহ আল জাবের ও সালাহউদ্দিন আম্মারসহ বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
অ্যাডভোকেট জুবায়ের বলেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশের এমন লাঠিপেটা, জলকামান ও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। বিশেষ করে জাবের ও আম্মারের আহত হওয়ার ঘটনা গভীর উদ্বেগের। তিনি এ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দায়ী পুলিশ সদস্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে প্রকাশ্য মুখোমুখি বিতর্কের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘আপনি যেহেতু আপনার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন, তাই আমি আপনাকে একটি গণমঞ্চে মুখোমুখি বিতর্কে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যেখানে আমরা জাতির সামনে...১ ঘণ্টা আগে
বিএনপির ফ্যামিলি কার্ডের বিষয়ে মাহাবুব আলম বলেন, ‘ইশতেহারে যে ফ্যামিলি কার্ডের কথা বলা আছে, এই ফ্যামিলি কার্ড টিসিবি ২০২২ সাল থেকেই বিতরণ করছে। ওনারা ২০২৬ সালে ইশতেহারে এটি অন্তর্ভুক্ত করে জনগণের সঙ্গে ভাঁওতাবাজি করবার চেষ্টা করছেন।’২ ঘণ্টা আগে
নকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদি হত্যার বিচারের প্রশ্নে এক বিন্দুও ছাড় দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও ঢাকা-১১ আসনের প্রার্থী নাহিদ ইসলাম। আজ শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড আইডিতে দেওয়া পোস্টে এসব কথা বলেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট উপলক্ষে রাষ্ট্র সংস্কার ও কাঠামোগত রূপান্তরের ১০ দফা রূপরেখা তুলে ধরে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)। আজ শুক্রবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ইশতেহার ঘোষণা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন।২ ঘণ্টা আগে