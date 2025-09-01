Ajker Patrika
> রাজনীতি

পদত্যাগ করলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের প্রেস সেক্রেটারি জালালী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের প্রেস সেক্রেটারি খন্দকার দেলোয়ার জালালী। ছবি: সংগৃহীত
জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের প্রেস সেক্রেটারি খন্দকার দেলোয়ার জালালী। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের প্রেস সেক্রেটারি খন্দকার দেলোয়ার জালালী পদত্যাগ করেছেন। আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ওই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতি তিনি লিখেছেন, ‘আমি দীর্ঘদিন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছি। জাতীয় পার্টির অ্যাসাইনমেন্ট, প্রেস রিলিজসহ বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে চেষ্টা করেছি। প্রেস রিলিজের নামে রেডি নিউজ দিতে চেষ্টা করেছি সব সময়। কখনো হয়তো সীমাবদ্ধতা বা অনিচ্ছাকৃত কারণে যথাসময়ে তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারিনি।’

জালালী আরও লিখেন, ‘আজ আমি জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের প্রেস সেক্রেটারি পদ থেকে পদত্যাগ করেছি। জাতীয় পার্টি ও জাতীয় পার্টি বিট এর বিষয়ে কেউ আমার আচরণে কষ্ট পেয়ে থাকলে আমি করজোড়ে ক্ষমা চাচ্ছি।’

সবার সাফল্য, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন।

বিষয়:

রাজনৈতিক দলজাতীয় পার্টি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

সম্পর্কিত

যা যা দেখছি, তাতে এ সরকারের কাছে নিরাপদ বোধ করছি না: মান্না

যা যা দেখছি, তাতে এ সরকারের কাছে নিরাপদ বোধ করছি না: মান্না

পদত্যাগ করলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের প্রেস সেক্রেটারি জালালী

পদত্যাগ করলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের প্রেস সেক্রেটারি জালালী

আইসিইউ থেকে কেবিনে নেওয়া হয়েছে নুরকে

আইসিইউ থেকে কেবিনে নেওয়া হয়েছে নুরকে

ক্ষমতায় গেলে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনবে বিএনপি: মির্জা ফখরুল

ক্ষমতায় গেলে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনবে বিএনপি: মির্জা ফখরুল