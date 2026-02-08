Ajker Patrika
রাজনীতি

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে থাকবে বিএনপি: তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৭: ৪৯
দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে থাকবে বিএনপি: তারেক রহমান
পল্লবীর লাল মাঠে নির্বাচনী জনসভায় তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘সবার আগে দেশ’—এই নীতিতে অটল থেকে যেকোনো মূল্যে দেশকে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন ও জননিরাপত্তায় সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন তিনি। তারেক রহমান বলেছেন, বিএনপি সরকার গঠন করলে জনগণের নিরাপত্তায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সবার আগে ঠিক করা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে থাকবে বিএনপি।

আজ রোববার বিকেলে পল্লবীর লাল মাঠে নির্বাচনী জনসভায় এসব কথা বলেন তিনি। এই নির্বাচনী এলাকায় (ঢাকা-১৬) বিএনপির প্রার্থী হয়েছেন সাবেক ফুটবলার আমিনুল হক।

নির্বাচনী জনসভায় তারেক রহমান বলেন, দেশ পুনর্গঠন ও দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন করার জন্য কাজ করছে বিএনপি। বিপক্ষ দলের সমালোচনা করলে, গিবত গাইলে জনগণের কোনো লাভ হবে না।

বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, ‘সরকার গঠন করতে পারলে নারীদের স্বাবলম্বী করতে ফ্যামিলি কার্ড চালু করা হবে। কৃষকদের জন্য কৃষি কার্ড চালু করা হবে। সুদসহ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষকদের কৃষিঋণ মওকুফ করা হবে।’ এ সময় পল্লবীতে একটি হাসপাতাল করার ঘোষণা দেন তিনি।

ঢাকায় নির্বাচনী প্রচার শুরু, এলাকার সন্তান হিসেবে ভোট চাইলেন তারেক রহমানঢাকায় নির্বাচনী প্রচার শুরু, এলাকার সন্তান হিসেবে ভোট চাইলেন তারেক রহমান

তারেক রহমান আরও বলেন, যদি বিএনপি সরকার গঠন করে, চাকরির জন্য যারা বিদেশ যেতে চাইবে, তাদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হবে। পানির সমস্যা দূর করতে সমগ্র বাংলাদেশে খাল খনন করা হবে। সরকার গঠন করতে পারলে ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সবার আগে ঢাকার খাল খনন কর্মসূচি চালু করা হবে।

উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনী প্রচারের অংশ হিসেবে ঢাকায় পথসভা শুরু করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ বিকেলে রাজধানীর ইসিবি চত্বরে পথসভা করার মধ্য দিয়ে এই কার্যক্রম শুরু করেন তিনি।

বিষয়:

দুর্নীতিবিএনপিরাজধানীঢাকা বিভাগনির্বাচননির্বাচন কমিশনতারেক জিয়ারাজধানীর চারপাশদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)ভোটতারেক রহমানবিএনপির সমাবেশভোটের মাঠেত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
