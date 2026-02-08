দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে থাকবে বিএনপি: তারেক রহমান

‘সবার আগে দেশ’—এই নীতিতে অটল থেকে যেকোনো মূল্যে দেশকে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন ও জননিরাপত্তায় সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন তিনি। তারেক রহমান বলেছেন, বিএনপি সরকার গঠন করলে জনগণের নিরাপত্তায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সবার আগে ঠিক করা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে থাকবে বিএনপি।
আজ রোববার বিকেলে পল্লবীর লাল মাঠে নির্বাচনী জনসভায় এসব কথা বলেন তিনি। এই নির্বাচনী এলাকায় (ঢাকা-১৬) বিএনপির প্রার্থী হয়েছেন সাবেক ফুটবলার আমিনুল হক।
নির্বাচনী জনসভায় তারেক রহমান বলেন, দেশ পুনর্গঠন ও দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন করার জন্য কাজ করছে বিএনপি। বিপক্ষ দলের সমালোচনা করলে, গিবত গাইলে জনগণের কোনো লাভ হবে না।
বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, ‘সরকার গঠন করতে পারলে নারীদের স্বাবলম্বী করতে ফ্যামিলি কার্ড চালু করা হবে। কৃষকদের জন্য কৃষি কার্ড চালু করা হবে। সুদসহ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষকদের কৃষিঋণ মওকুফ করা হবে।’ এ সময় পল্লবীতে একটি হাসপাতাল করার ঘোষণা দেন তিনি।
তারেক রহমান আরও বলেন, যদি বিএনপি সরকার গঠন করে, চাকরির জন্য যারা বিদেশ যেতে চাইবে, তাদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হবে। পানির সমস্যা দূর করতে সমগ্র বাংলাদেশে খাল খনন করা হবে। সরকার গঠন করতে পারলে ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সবার আগে ঢাকার খাল খনন কর্মসূচি চালু করা হবে।
উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনী প্রচারের অংশ হিসেবে ঢাকায় পথসভা শুরু করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ বিকেলে রাজধানীর ইসিবি চত্বরে পথসভা করার মধ্য দিয়ে এই কার্যক্রম শুরু করেন তিনি।
ছাত্র–জনতার আন্দোলনে শেখ হাসিনার পতনের পর প্রথমবারের মতো জাতীয় নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে বাংলাদেশ। আন্দোলন দমনে দীর্ঘদিনের শাসক, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কঠোর ও সহিংস দমন-পীড়ন করেছেন বলে আদালতের রায় আছে। ২০২৪ সালের আন্দোলনে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যায় যে, শেখ হাসিনা দেশ ছাড়তে বাধ্য হন।
বিগত সরকারের সমালোচনা করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, খারাপ লোকেরা পুরো ব্যবস্থাটাকে ভেঙে দিয়েছে। আমরা চাই দেশে এক ব্যক্তির শাসন লোপ পাক, দেশ যেন আর আগের মতো ফ্যাসিস্ট না হয়। সরকারে জবাবদিহি থাকতে হবে।