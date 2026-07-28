কারও হাত, কারও পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সিলেটের হবিগঞ্জে হামলা করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) স্থানীয় নেতা-কর্মীদের কারও হাত, কারও পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন দলের মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড প্রোফাইলে দেওয়া পোস্টে এই অভিযোগ করেন তিনি।
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘হবিগঞ্জে জুলাই পদযাত্রা কর্মসূচি সফলভাবে শেষ করে আমরা যখন পরবর্তী নির্ধারিত কর্মসূচির উদ্দেশ্যে মৌলভীবাজারের দিকে রওনা হই, ঠিক সেই সময় হবিগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের একদল সন্ত্রাসী হকিস্টিক, রামদা, চেইনসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আমাদের ওপর পরিকল্পিত ও অতর্কিত হামলা চালায়।’
উদ্বেগ প্রকাশ করে নাসীরুদ্দীন লিখেছেন, ‘সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, হামলার সময় ঘটনাস্থলে পুলিশ ও র্যাব উপস্থিত থাকলেও তারা কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।’
হামলাকারীরা এনসিপির মিডিয়া টিমের ক্যামেরাসহ মূল্যবান সরঞ্জাম ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং গাড়িচালক থেকে শুরু করে মিডিয়া টিমের সদস্যদের ওপর নির্বিচারে হামলা চালায় বলে জানিয়েছেন তিনি।
উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস ইসলামের ওপরও হামলা করা হয় বলে উল্লেখ করেছেন নাসীরুদ্দীন। তিনি লিখেছেন, ‘হবিগঞ্জের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের ওপর নির্মমভাবে আঘাত করা হয়। কারও হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছে, কারও পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। অনেকেই রক্তাক্ত অবস্থায় সড়কে লুটিয়ে পড়ে আছে।’
এই হামলাকে ‘ন্যক্কারজনক, বর্বরোচিত ও কাপুরুষোচিত’ আখ্যা দিয়ে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন নাসীরুদ্দীন। তিনি লিখেছেন, ‘রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করতে যারা অস্ত্র, সন্ত্রাস ও সহিংসতার পথ বেছে নেয়, তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। এই হামলার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক হামলাকারী, তাদের মদদদাতা এবং দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ সংশ্লিষ্টদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে জবাবদিহির মুখোমুখি করতে হবে।’
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