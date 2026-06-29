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রাজনীতি

মুস্তাফা মনোয়ারের মৃত্যুতে জামায়াত আমিরের শোক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মুস্তাফা মনোয়ারের মৃত্যুতে জামায়াত আমিরের শোক
জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। ফাইল ছবি

একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য চিত্রশিল্পী ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক মুস্তাফা মনোয়ারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

আজ সোমবার এক শোকবার্তায় তিনি বলেন, বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন মুস্তাফা মনোয়ার। বিশেষ করে চিত্রকলা এবং শিশুতোষ সৃজনশীল অনুষ্ঠান নির্মাণে তাঁর অনন্য ও কিংবদন্তিতুল্য অবদান জাতি চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তিনি তাঁর সৃজনশীল কর্মের মাধ্যমে দেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, মুস্তাফা মনোয়ারের প্রয়াণে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যে অপূরণীয় ক্ষতি ও শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।

শোকবার্তায় জামায়াত আমির মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার, স্বজন, অনুসারী ও গুণগ্রাহীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। একই সঙ্গে তিনি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, যেন শোকসন্তপ্ত পরিবারকে এ কঠিন শোক সইবার ধৈর্য দান করেন।

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বিষয়:

চিত্রশিল্পীশোকজামায়াতে ইসলামীডা. শফিকুর রহমান
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