Ajker Patrika
রাজনীতি

এনসিপিতে যোগ দিলেন বিভিন্ন দল ও সংগঠনের নেতা-কর্মীরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ মে ২০২৬, ২০: ৫৬
এনসিপিতে যোগ দিলেন বিভিন্ন দল ও সংগঠনের নেতা-কর্মীরা
বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ঢাকা মহানগর উত্তর শাখায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের নেতা-কর্মীরা যোগ দিয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়। এ সময় এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব নবাগত ব্যক্তিদের ফুল দিয়ে বরণ করেন।

আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা আজ ৩৫ জনের নাম ঘোষণা করছি। এই ৩৫ জনের নেতৃত্বে মূলত প্রায় ৩০০ নেতা-কর্মী যোগদান করেছেন। যাঁরা নেতৃত্বের প্রধান, তাঁদের নাম আজ ঘোষণা করা হচ্ছে।’

ওয়ারিয়র্স অব জুলাইয়ের সদস্যরা এনসিপিতে যোগ দিচ্ছেন আজওয়ারিয়র্স অব জুলাইয়ের সদস্যরা এনসিপিতে যোগ দিচ্ছেন আজ

দলটির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক রাফিদ এম ভূঁইয়া জানান, উত্তরার প্রায় ১০০ জন পোশাকশ্রমিকও শিগগিরই এনসিপিতে যোগ দেবেন। তাঁরা এনসিপির শ্রমিক সংগঠন জাতীয় শ্রমিক শক্তির সঙ্গে কাজ করবেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব শাহরীন ইরা, কেন্দ্রীয় সংগঠক আব্দুল্লাহ আল মনসুর প্রমুখ।

এনসিপিতে যোগ দেওয়া ৩৫ জনের মধ্যে রয়েছেন জুলাই রেভল্যুশনারি অ্যালায়েন্স বৃহত্তর মিরপুর জোনের আহ্বায়ক ডা. আশিকুর রহমান শুভ, আপ বাংলাদেশের ঢাকা মহানগর উত্তরের সাবেক সেক্রেটারি নাকিবুর রহমান, আব্দুল্লাহ আর রহমান প্রমুখ।

এনসিপিতে যোগ দিলেন নিজামীপুত্র, হাজী শরীয়তুল্লাহর বংশধর ও ওয়ারিয়র্স অব জুলাইয়ের সদস্যরাএনসিপিতে যোগ দিলেন নিজামীপুত্র, হাজী শরীয়তুল্লাহর বংশধর ও ওয়ারিয়র্স অব জুলাইয়ের সদস্যরা

বিষয়:

সংবাদ সম্মেলনবাংলামোটররাজনৈতিক দলএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

এমএলএ বাগিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা বিরোধীদের, বিজয়ের দলের বিধায়কদের গণপদত্যাগের হুমকি

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী: শুভেন্দু প্রায় নিশ্চিত, পেতে পারেন দুই ডেপুটি

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

সড়কে এআই ক্যামেরা, আইন ভাঙলেই মামলা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

‘অনলাইন জুয়ায় আনেন প্রিন্সিপাল অফিসার’, ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

সম্পর্কিত

এনসিপিতে যোগ দিলেন বিভিন্ন দল ও সংগঠনের নেতা-কর্মীরা

এনসিপিতে যোগ দিলেন বিভিন্ন দল ও সংগঠনের নেতা-কর্মীরা

জাপানের পররাষ্ট্রবিষয়ক সংসদীয় উপমন্ত্রী ও জাইকা প্রতিনিধির সঙ্গে জামায়াত আমিরের বৈঠক

জাপানের পররাষ্ট্রবিষয়ক সংসদীয় উপমন্ত্রী ও জাইকা প্রতিনিধির সঙ্গে জামায়াত আমিরের বৈঠক

যে এলাকায় মন্ত্রী নেই, সেই এলাকার কি কোনো উন্নয়ন হবে না—প্রশ্ন গোলাম পরওয়ারের

যে এলাকায় মন্ত্রী নেই, সেই এলাকার কি কোনো উন্নয়ন হবে না—প্রশ্ন গোলাম পরওয়ারের

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন না হলে আরেকটি ৫ আগস্টের প্রস্তুতি নেবে জাগপা: রাশেদ প্রধান

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন না হলে আরেকটি ৫ আগস্টের প্রস্তুতি নেবে জাগপা: রাশেদ প্রধান