যে এলাকায় মন্ত্রী নেই, সেই এলাকার কি কোনো উন্নয়ন হবে না—প্রশ্ন গোলাম পরওয়ারের

প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এলাকা ছাড়া দেশের অন্যান্য অঞ্চলে কি উন্নয়ন হবে না—সরকারের কাছে এমন প্রশ্ন রেখেছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।
আজ শুক্রবার রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ভবনে বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের কেন্দ্রীয় দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই প্রশ্ন তোলেন।
মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘যে এলাকার নেতারা প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী হবে না, সেই এলাকার কি কোনো উন্নয়ন হবে না? উন্নয়নকে বৈষম্যহীন করতে হলে জাতীয়ভাবে জরিপ করুন—কোথায় রেল বা সড়ক যোগাযোগ প্রয়োজন। ন্যায়ভিত্তিক ও ইনসাফভিত্তিক মানবিক সমাজ গড়তে এই সরকারকে দায়িত্ব পালন করতে হবে।’
জুলাই আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জামায়াতের সেক্রেটারি বলেন, ‘হাজারো মানুষের রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে এই সরকার ক্ষমতায় এলেও পুনরায় বৈষম্যের সমাজ গড়ে তোলা হচ্ছে। হাজার রক্তের ওপর দিয়ে ক্ষমতায় এসে আবারও জাস্টিসের বদলে ইনজাস্টিস করছেন। উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করছেন না। বৈষম্যহীনতার জন্য সংগ্রাম করলাম আর এখন সেই বৈষম্যপূর্ণ সমাজ গঠনের চেষ্টা করছেন। সেই পুরোনো ধারা বজায় রাখা শহীদদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।’
দেশের রেল যোগাযোগের বেহাল দশার জন্য দুর্নীতিকে দায়ী করে গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘সারা বিশ্বে রেল যোগাযোগ যখন সাফল্যের শিখরে পৌঁছাচ্ছে, তখন বাংলাদেশে কেবল এই খাতটি পিছিয়ে যাচ্ছে। যোগাযোগ খাতের এত বড় নেটওয়ার্ককে এখনো আমরা আধুনিকায়ন করতে পারিনি।’ আগামী বাজেটে পে-স্কেল, রেলের শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবিদাওয়া ও আধুনিক রেলপথ গড়ে তোলার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
জামায়াতের এ নেতা আরও বলেন, বাংলাদেশ এখন থেকে নিজের সিদ্ধান্তে চলবে এবং কোনো বিদেশি শক্তির ‘প্রেসক্রিপশন’ বা রিমোট কন্ট্রোল আধিপত্যবাদের কাছে মাথা নত করবে না। দেশকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাখতে হলে সব ধরনের বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।
ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকাণ্ড সংকুচিত করে শ্রমিকদের অধিকার বঞ্চিত করার তীব্র সমালোচনা করেন মিয়া গোলাম পরওয়ার। সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আপনারা শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়নের কথা বলেন, গণতন্ত্রের কথা বলেন, মেহনতি মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা বলেন; কিন্তু আপনারা ট্রেড ইউনিয়ন সংকুচিত করে ফেলেছেন। একটি কারখানায় তিনটি সংগঠনের বেশি রেজিস্ট্রার করা যাবে না।’
মিয়া গোলাম পরওয়ার দাবি জানান, কারখানা যত বড় হবে, তত বেশি ট্রেড সংগঠন হতে পারে। সংগঠনের বেশি নেতা হলে মালিকদের সঙ্গে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি নিয়ে আলোচনা করে দাবি আদায় করা সহজ হবে।
জুলাই সনদে স্বাক্ষর করার বিএনপির কোনো ইচ্ছা ছিল না। ওনার এই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যখন নির্বাচনী প্রচারণায় হ্যাঁ ভোটের পক্ষে ভোট চেয়েছিলেন, উনি তাহলে ওই সময় মিথ্যাচার করেছিলেন।৫ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটবদ্ধ হয়ে লড়েছিল জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। রাজপথের আন্দোলনেও দল দুটি এখনো একসঙ্গেই আছে। তবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আলাদা করে নিজেদের সামর্থ্য পরীক্ষা করতে চায় তারা। এ জন্য বিভিন্ন সিটি করপোরেশন ও ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে আলাদাভাবে...১৬ ঘণ্টা আগে
পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক উসকানি ও প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, দেশবিরোধী গোষ্ঠীগুলো সাম্প্রদায়িকতা উসকে দেওয়ার চেষ্টা করবে, তাই সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।১ দিন আগে
মাৎসুমোতো আকিকোর সঙ্গে উভয় পক্ষ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন শফিকুর রহমান। বিশেষ করে নগর ব্যবস্থাপনা, আধুনিক অবকাঠামো উন্নয়ন, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং নাগরিক সেবার মানোন্নয়নে টোকিওর অভিজ্ঞতা ও সফলতা গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়...১ দিন আগে