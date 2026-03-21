রাজধানীর মিরপুরে নিজ আসনে ঈদের নামাজ পড়লেন জামায়াত আমির

সংসদীয় নিজ আসন এলাকা মিরপুরে (ঢাকা-১৫) পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ শনিবার রাজধানীর মিরপুরের মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ (মূল মনিপুর বালিকা ক্যাম্পাস) মাঠে ঈদের জামায়াতে অংশ নেন তিনি।
ঈদের নামাজের পর শফিকুর রহমান এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা এবং কুশল বিনিময় করেন।
জামায়াতের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে উল্লেখ করা হয়, আজ রাজধানীর ২৯ মিন্টো রোডে জামায়াতের আমির তাঁর সরকারি বাসভবনে বেলা ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত কূটনৈতিক মিশনের কূটনীতিকদের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। এরপর বেলা ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা এবং কুশল বিনিময় করবেন।
গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৫ সংসদীয় আসনে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান ৮৫ হাজার ১৩১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী মো. শফিকুল ইসলাম খান পেয়েছিলেন ৬৩ হাজার ৫১৭ ভোট। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে শফিকুর রহমান ২১ হাজার ৬১৪ ভোটে এগিয়ে জয় নিশ্চিত করেন।
তবে নির্বাচনে পরাজয়ের পর বিএনপির মো. শফিকুল ইসলাম খানকে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেয় সরকার।
