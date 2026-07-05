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রাজনীতি

ঢাবি নিয়ে ফুয়াদের ‘ঘৃণাপূর্ণ’ বক্তব্যের আইনগত ব্যবস্থার দাবি ছাত্রদলের

ঢাবি প্রতিনিধি
ঢাবি নিয়ে ফুয়াদের ‘ঘৃণাপূর্ণ’ বক্তব্যের আইনগত ব্যবস্থার দাবি ছাত্রদলের
ব‍্যারিস্টার ফুয়াদ। ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদের বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। একই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানের আয়োজকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।

আজ রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল এ আহ্বান জানায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ডাকসু আয়োজিত এক আলোচনা সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ‘ঘৃণাপূর্ণ’ বক্তব্য দেন। সংগঠনটির দাবি, এ বক্তব্যকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে অফলাইন ও অনলাইনে ব্যাপক সমালোচনা ও নিন্দা দেখা দেয়।

ছাত্রদলের ভাষ্য, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানসহ দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। এমন একটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অবমাননাকর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও অভিযোগ করা হয়, ঘটনার কয়েক দিন পেরিয়ে গেলেও ডাকসুর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি বা পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পাশাপাশি, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি ভিন্নদিকে সরিয়ে নিতে ছাত্রদলকে নিয়ে ‘মিথ্যাচার’ করা হয়েছে বলেও দাবি করে সংগঠনটি।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়বিজ্ঞপ্তিসংবাদপত্রঢাবিসংবাদমাধ্যমজেলার খবরএবি পার্টি
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