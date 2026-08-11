Ajker Patrika
En
রাজনীতি

বিএনপির ঐতিহ্য হচ্ছে টাকার বিনিময়ে নিয়োগ দেওয়া: জামায়াত নেতা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিএনপির ঐতিহ্য হচ্ছে টাকার বিনিময়ে নিয়োগ দেওয়া: জামায়াত নেতা
অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে তিনি এ অভিযোগ করেন।

এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে মুজিবুর রহমান বলেছেন, ‘বিএনপির ঐতিহ্য হচ্ছে টাকার বিনিময়ে নিয়োগ দেওয়া। অতীতে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। আবার সেটা ফিরিয়ে আনতে নতুন ভিত্তি দিতে এই উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।’

জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘জঘন্য দলীয়করণের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অযোগ্য লোকদের নিয়োগ দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এ দেশের জনগণ তা মেনে নেবে না।’

মুজিবুর রহমান আরও বলেন, বিএনপি সরকার গণভোটের গণরায় বাস্তবায়ন না করে ‘জঘন্য অপরাধ’ করেছে। তাঁর দাবি, অতীতে গণভোটের গণরায় বাস্তবায়ন না করার এমন ইতিহাস নেই।

শিক্ষকদের দাবি আদায়ে বিরোধীদল হিসেবে জামায়াতকে দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ভোগান্তি ও বঞ্চনা নিরসনে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকদের অপমান ও হয়রানি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ারও দাবি জানান তিনি।

বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ: ম্যানেজিং কমিটিকে আবার ক্ষমতা দেওয়ার আলোচনাবেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ: ম্যানেজিং কমিটিকে আবার ক্ষমতা দেওয়ার আলোচনা

এদিকে, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বার্ক) মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এ বিষয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

এর আগে, গতকাল সোমবার রাতে শিক্ষামন্ত্রীর ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে বলা হয়, এনটিআরসিএর কার্যক্রম ও শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, দক্ষ ও সুন্দরভাবে পরিচালনার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পর্যালোচনা চলছে। তবে ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

বিষয়:

বিএনপিমগবাজারজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত