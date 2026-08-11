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রাজনীতি

জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত করপোরেট গোষ্ঠীর হাতে দেওয়া যাবে না: গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট

ঢাবি প্রতিনিধি
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত করপোরেট গোষ্ঠীর হাতে দেওয়া যাবে না: গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকট নিরসন, বেসরকারিকরণের প্রতিবাদ ও ওষুধের মূল্যনিয়ন্ত্রণের দাবিতে মঙ্গলবার আয়োজিত ‘ছাত্র-জনতার মশাল মিছিল’ ও সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বেসরকারিকরণের নামে জাতীয় জ্বালানি সম্পদ ও বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনা বসুন্ধরাসহ মাফিয়া করপোরেট গোষ্ঠীর হাতে তুলে না দেওয়ার দাবি জানিয়েছে গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট। একই সঙ্গে গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকট নিরসন করে সাশ্রয়ী ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ এবং অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সরকারি মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর রাখার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকট নিরসন, বেসরকারিকরণের প্রতিবাদ ও ওষুধের মূল্যনিয়ন্ত্রণের দাবিতে আয়োজিত ‘ছাত্র-জনতার মশাল মিছিল’ ও সমাবেশ থেকে এসব দাবি জানানো হয়।

মশাল মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা বলেন, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও জনসেবা ক্রমাগত মুনাফাখোর বেসরকারি পুঁজির নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে।

জ্বালানি, বিদ্যুৎ, রেল ও ওষুধের মতো জনজীবনের অপরিহার্য খাতকে মুনাফার পণ্যে পরিণত করা হলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় আরও বাড়বে।

বক্তারা আরও বলেন, অতীতের বেসরকারিকরণের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, জনগণের সম্পদ বেসরকারি মালিকানায় তুলে দেওয়ার মাধ্যমে বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে। এর ফলে জনস্বার্থের পরিবর্তে মুনাফা অর্জনই প্রধান হয়ে উঠেছে। তাই বেসরকারিকরণ নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সমাবেশ থেকে তিন দফা দাবি জানানো হয়। দাবিগুলো হলো—বেসরকারিকরণের নামে জাতীয় জ্বালানি সম্পদ ও বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনা বসুন্ধরাসহ মাফিয়া করপোরেট গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া যাবে না; অবিলম্বে গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকট নিরসন করে সাশ্রয়ী ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সরকারি মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর রাখতে হবে।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি তামজিদ হায়দার চৌধুরীর সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক রোনাল চাকমা, বিপ্লবী ছাত্র-যুব আন্দোলনের নেতা অরুণাভ আশরাফ, গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফাহিম আহমেদ চৌধুরী এবং বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক জাবির আহমেদ জুবেল।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক ও গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের সমন্বয়ক রাফিকুজ্জামান ফরিদ। এতে সংহতি জানান বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত।

বিষয়:

জ্বালানিঢাবিসংকটছাত্র রাজনীতি
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