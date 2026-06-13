এনসিপির ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সমর্থিত ডিপ্লোমা প্রকৌশলী উইং ন্যাশনাল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যালায়েন্সের (এনডিইএ) ১০১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে আহ্বায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন প্রকৌশলী শেখ জামাল (আবির), সদস্যসচিবের দায়িত্ব পেয়েছেন প্রকৌশলী ফয়সাল আলম সোহেল এবং সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন প্রকৌশলী আলমগীর হোসেন।
শুক্রবার (১২ জুন) এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের সংগঠনটির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হয়েছেন মো. জসিম উদ্দিন মজুমদার ও ফারুক হোসাইন এবং যুগ্ম আহ্বায়ক হয়েছেন মোহাম্মদ আলী, মেহেদী হাসান নাবিল, হাসান নেওয়াজ খান, মোহাম্মদ মুশফিকুর রহমান শিহাব, রনি বাবু (রেদওয়ান), ফারুক আহমেদ (আকরাম), আহসান উল্লাহ, মাহাবুব আলম ও মোতাহের হোসেন মণ্ডল।
এনসিপি সমর্থিত ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের সংগঠনটির সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব হয়েছেন আলী আশরাফ ও খাইরুল কবির সীপু। যুগ্ম সদস্যসচিব হয়েছেন আশিক পাঠান (দপ্তর), জান্নাতুল নাঈম (প্রচার), তারান্নুম বিনতে জাকির (জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধ), শাহিন হোসেন টিটু (ছাত্র-শিক্ষক কমিউনিটি), ইকবাল হোসেন (অর্থ), আরিফুল ইসলাম, আবু সাঈদ অনিক, ইনজামুল হক বাপ্পী, তীদিপ চৌধুরী শানু, নূর মোহাম্মদ অভি, মুনাজ্জির ইসলাম, জাহিদ হাসান, শাহারিয়ার আহমেদ, তানভীর ইসলাম ও ওয়াকিল আহম্মেদ।
সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেনের সঙ্গে সিনিয়র সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন প্রকৌশলী গোলাম রব্বানি ও মোহাম্মদ মুস্তফা আলী। বিভাগীয় সম্পাদক হয়েছেন বায়জিদ মিয়া (ঢাকা), আব্দুল্লাহ আল নোমান (চট্টগ্রাম), হৃদয় মিয়া (সিলেট), নাজমুল হাসান সাগর (কুমিল্লা), সাইফুল ইসলাম সাগর (বরিশাল), আব্দুল কাদির তানিম (ফরিদপুর), এফ এম নাফিস হাসান (খুলনা), আতিকুর রহমান আতিক (রাজশাহী), শাহনেওয়াজ পারভেজ (রংপুর), কাউসার আহম্মেদ (ময়মনসিংহ) ও মেসবাহ উল করিম (সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন)।
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন সুমন ইসলাম, এমরানুল ইসলাম, মাহামুদ হাসান (রিপন), মিনহাজ আবরার ইনতিশার, আশরাফুল ইসলাম আকাশ, রাজু মণ্ডল ও শাহাদাৎ হোসেন এবং সংগঠক হিসেবে রয়েছেন কামরুল ইসলাম রাসেল, রাসেল হোসাইন, আসাদুজ্জামান আসাদ, নূর নাহার আক্তার রহিমা, মনিরুজ্জামান মনির, ফাতেমা আক্তার ও আহম্মেদ আলী (উৎস), সবুজ মিয়া, সম্রাট হোসেন, শিহাবুর রহমান শাকিব, শামস নাহিয়ান হিমেল, মোহাম্মাদ শিহাব উদ্দিন, নাছির উদ্দিন, জুয়েল মিয়া, রাসেল হক, আরিফুজ্জামান, ফরহাদ আহসান ফরহাদ, আল শাহারিয়ার সৌরভ ও মামুনুর রশিদ।
ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও কারিগরি সেক্টরের ন্যায্যতা আদায়, দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা তৈরিতে এই আহ্বায়ক কমিটি কাজ করবে বলে জানানো হয়েছে।
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