Ajker Patrika
রাজনীতি

জুলাই সনদ আমরা অবশ্যই বাস্তবায়ন করব: তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৬: ২০
জুলাই সনদ আমরা অবশ্যই বাস্তবায়ন করব: তারেক রহমান
ইশতেহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে বিএনপি। আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ইশতেহার ঘোষণা করেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ সময় তিনি জানান, বিএনপি নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে ‘জুলাই সনদ অবশ্যই বাস্তবায়ন করবে।’

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণার অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

শুভেচ্ছা জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত আদর্শ থেকে বঞ্চিত হয় নাই। তলাবিহীন ঝুড়ির দুর্নাম ঘুচিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করেছেন জিয়াউর রহমান। পরবর্তিতে খালেদা জিয়াও সেই পথ ধরে এগিয়ে নিয়েছেন।’

‘মেড ইন বাংলাদেশ’ পণ্যের রপ্তানি সম্প্রসারণসহ বিএনপির ইশতেহারে ৯ প্রতিশ্রুতি‘মেড ইন বাংলাদেশ’ পণ্যের রপ্তানি সম্প্রসারণসহ বিএনপির ইশতেহারে ৯ প্রতিশ্রুতি

ভাষণের এক পর্যায়ে তারেক রহমান বলেন, ‘জুলাই সনদ আমরা অবশ্যই বাস্তবায়ন করব।’

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, আজ এক নতুন ইতিহাস, আজকে নতুন নেতৃত্ব। সেই নেতা বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সমগ্র জাতি আজ উন্মুখ হয়ে আছে। নতুন নেতৃত্ব জটিল রাজনৈতিক বাস্তবতায় নতুন বার্তা নিয়ে আসবেন। তার নেতৃত্বে নতুন এক সুর্যোদয় হবে।

বিষয়:

বিএনপিনির্বাচনতারেক রহমানইশতেহার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মুকুটে তাঁদের একুশের পালক

মুকুটে তাঁদের একুশের পালক

বরিশালের ২১ আসন: বিএনপির ঘাঁটিতে বড় ভাগ বসাতে পারে জামায়াত

বরিশালের ২১ আসন: বিএনপির ঘাঁটিতে বড় ভাগ বসাতে পারে জামায়াত

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন সংকট

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন সংকট

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

সম্পর্কিত

সংবিধানের প্রস্তাবনায় ‘আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস’ পুনস্থাপন করা হবে: তারেক রহমান

সংবিধানের প্রস্তাবনায় ‘আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস’ পুনস্থাপন করা হবে: তারেক রহমান

নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীর ৮ দফা ইশতেহার ঘোষণা

নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীর ৮ দফা ইশতেহার ঘোষণা

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে যা আছে

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে যা আছে

নতুন জালিমদের আবির্ভাব দেখতে চায় না মানুষ: নাহিদ ইসলাম

নতুন জালিমদের আবির্ভাব দেখতে চায় না মানুষ: নাহিদ ইসলাম