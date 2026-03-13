Ajker Patrika
রাজনীতি

সংসদের শোকপ্রস্তাব থেকে যুদ্ধাপরাধীদের নাম প্রত্যাহারের দাবি ছাত্র ফেডারেশনের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে উত্থাপিত শোকপ্রস্তাবে চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধে যুক্ত ব্যক্তিদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন।

আজ শুক্রবার এক যৌথ বিবৃতিতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি মশিউর রহমান খান রিচার্ড ও সাধারণ সম্পাদক সৈকত আরিফ বলেন, জাতীয় সংসদে একাত্তরের ঘাতক-দালাল ও চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের রাষ্ট্রীয় শোকে অন্তর্ভুক্ত করা মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের রক্তের প্রতি অবমাননা এবং বাংলাদেশের সঙ্গে স্পষ্ট বেইমানি।

সংসদে যুদ্ধাপরাধীদের নামে শোকপ্রস্তাবে নিন্দা, জাতীয় সংগীত অবমাননার শাস্তি দাবি উদীচীরসংসদে যুদ্ধাপরাধীদের নামে শোকপ্রস্তাবে নিন্দা, জাতীয় সংগীত অবমাননার শাস্তি দাবি উদীচীর

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্ন বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এ দাবিতে দেশের মানুষ দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছে। বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে অতীতে আইনি বিতর্ক থাকলেও ১৯৭১ সালে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের ঐতিহাসিক দায় কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে শোকপ্রস্তাবে উঠে এল যাঁদের নামত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে শোকপ্রস্তাবে উঠে এল যাঁদের নাম

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ছিল একটি ন্যায়বিচারভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের লড়াই। সেই লড়াইয়ের পর গঠিত সংসদে যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি এই ধরনের নমনীয়তা জুলাইয়ের শহীদদের স্বপ্ন ও আত্মত্যাগের সাথেও বেইমানি। প্রকৃত জাতীয় পুনর্গঠন তখনই সম্ভব, যখন ১৯৭১ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সংঘটিত সকল গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িতদের যথাযথ, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ বিচার নিশ্চিত করা হবে।

বিবৃতিতে বলা হয়, বিচারহীনতার সংস্কৃতি বজায় রেখে কোনো দিনই প্রকৃত জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না। তাই অবিলম্বে জাতীয় সংসদের শোকপ্রস্তাবে উল্লেখিত যুদ্ধাপরাধীদের নাম প্রত্যাহারের দাবি জানাই এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধ, জুলাই অভ্যুত্থানের সময় সংগঠিত হত্যাকাণ্ডসহ সকল অপরাধের ন্যায় বিচার নিশ্চিতে দাবি জানানো হয়।

অপারেশন থিয়েটারে মির্জা আব্বাস, মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার

ভৈরবে ১ কোটি ৮৫ হাজার টাকাসহ আটক দুই স্বর্ণকার, ২১ ঘণ্টা পর মুক্ত

চট্টগ্রামে ৭ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সাইবার আইনে মামলা

হিজবুল্লাহর লাগাম টানতে চায় লেবাননের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সেনাবাহিনীর না

ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নই ওঠে না: শিক্ষামন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরান যুদ্ধের সাতপাকে আটকে গেছে ট্রাম্পের জয়

ইরান যুদ্ধের সাতপাকে আটকে গেছে ট্রাম্পের জয়

ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নই ওঠে না: শিক্ষামন্ত্রী

ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নই ওঠে না: শিক্ষামন্ত্রী

৮০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে পৃথিবীর দিকে তাক করা ‘মহাকাশ লেজার’ শনাক্ত

৮০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে পৃথিবীর দিকে তাক করা ‘মহাকাশ লেজার’ শনাক্ত

ব্যাপক হামলার পরও স্থিতিশীল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা: ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন

ব্যাপক হামলার পরও স্থিতিশীল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা: ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন

‘একসঙ্গে এত কবর কখনো খুঁড়ি নাই’

‘একসঙ্গে এত কবর কখনো খুঁড়ি নাই’

সম্পর্কিত

রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদারির প্রশ্নে একমত হয়ে গেছে: এনপিএ

রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদারির প্রশ্নে একমত হয়ে গেছে: এনপিএ

রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করে গ্রেপ্তারের দাবি জানালেন নাহিদ ইসলাম

রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করে গ্রেপ্তারের দাবি জানালেন নাহিদ ইসলাম

সংসদের শোকপ্রস্তাব থেকে যুদ্ধাপরাধীদের নাম প্রত্যাহারের দাবি ছাত্র ফেডারেশনের

সংসদের শোকপ্রস্তাব থেকে যুদ্ধাপরাধীদের নাম প্রত্যাহারের দাবি ছাত্র ফেডারেশনের

নারী নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের শাস্তির দাবি সিপিবির

নারী নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের শাস্তির দাবি সিপিবির